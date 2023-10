Bernd Wünsche (Gurupress.de) - AMC Entertainment hat am Freitag einen rasanten Absturz hinter sich gebracht. Die Notierungen verloren am Ende mehr als -11 %. Dies ist gravierend, da die Aktie in den vorhergehenden Sitzungen deutlich gewinnen hatte. Innerhalb von fünf Tagen im Vorfeld des Freitag-Handels hat die Aktie immerhin 33 % gewonnen. Nun ist die große Frage: Wohin geht die Reise wirklich? AMC Entertainment: Ganz große Fragezeichen Wir ...

