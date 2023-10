Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power ist wieder auf dem Weg nach oben - jedenfalls in dosierter Form. Am Montag gewann der Titel annähernd 1 %. Damit schafften es die US-Amerikaner, sich über der Marke von 7 Euro zu etablieren. Das Papier ist in der vergangenen Woche mit dem Plus von 11,5 % bereits ungewöhnlich stark gewesen. Nun scheint es zumindest die Chance darauf zu geben, dass die Aktie den Turnaround schafft. Noch ist Plug Power ...

