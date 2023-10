Der amerikanische Sportgerätehersteller Brunswick Corp. (ISIN: US1170431092, NYSE: BC) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,40 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die nächste Auszahlung erfolgt am 15. Dezember 2023 (Record date: 22. November 2023). Auf das Jahr hochgerechnet kommen 1,60 US-Dollar zur Auszahlung. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 75,77 US-Dollar (Stand: ...

