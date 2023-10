Die Erwartungen der Marktteilnehmer sind hoch. Das bevorstehende Bitcoin Halving im nächsten Jahr soll eine noch nie dagewesene Rallye am Kryptomarkt auslösen. Zumindest war das in der Vergangenheit immer so, sodass auch diesmal die Mehrheit davon ausgeht, dass es wieder zu steigenden Kursen kommen wird. Auch wenn die makroökonomischen Bedingungen diesmal alles andere als ideal sind. Einen Bitcoin-Kurs von mehr als 100.000 Dollar erhoffen sich die meisten und das dürfte auch zahlreichen Altcoins zu neuen Allzeithochs verhelfen. Während ein Bitcoin-Kurs von 100.000 Dollar ein Plus von rund 250 % bedeuten würde, könnten andere Coins schon deutlich höher steigen.

Immer wieder wird davon gesprochen, dass sich die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung nach dem Halving langfristig oberhalb der 100.000 Dollar Marke einpendeln wird. Die Bedingungen sind denkbar schlecht, die Inflation und die Zinsen sind hoch, aber Daten aus der Vergangenheit lassen viele dennoch hoffen.

Die Bitcoin-Dominanz ist in den letzten Wochen wieder auf über 50 % gestiegen und grundsätzlich kann es natürlich immer eine gute Idee sein, innerhalb einer Asset-Klasse auf den Branchenführer zu setzen, um das Risiko einzudämmen. Wer sich allerdings weiter umsieht, wird schnell merken, dass viele Altcoins im nächsten Jahr besser performen könnten als Bitcoin, der durch seine hohe Marktkapitalisierung langsam aber sicher träge wird.

Solana (SOL)

Bei Solana (SOL) werden immer mehr Stimmen laut, dass der Coin deutlich unterbewertet sein könnte. Viele waren schon vor einem Jahr der Meinung, dass der Top 10 Coin weit unter Wert gehandelt wird, bis dann der FTX-Crash gekommen ist und der Kurs von 36 Dollar nochmal weiter auf 8 Dollar gecrasht ist. Seitdem hat SOL unter den größten 10 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung die mit Abstand beste Performance hingelegt und seinen Wert bereits mehr als verdoppelt. In der Spitze sogar mehr als verdreifacht.

In der Spitze ist SOL beim letzten Bullrun auf 260 Dollar gestiegen. Sollte es gelingen, dieses Hoch nochmal zu erreichen, würde das ein Plus von weit mehr als 1.000 % bedeuten. Auch wenn Solana nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen kann und zu den Coins gehört, die beim nächsten Anstieg kein neues Allzeithoch bilden, ist die 100 Dollar Marke ein durchaus greifbares Ziel.

Auch wenn SOL im nächsten Jahr auf 100 Dollar steigt und damit noch weit unter seinem Allzeithoch liegt, würde das vom aktuellen Niveau aus einen Anstieg um 300 % bedeuten und damit eine höhere Rendite, als wenn man heute Bitcoin kauft und dieser auf 100.000 Dollar steigt.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX)

Im Hinblick auf das bevorstehende Halving fragen sich immer mehr Investoren, wie lange dieses Spiel eigentlich noch gutgehen kann. Das Bitcoin Mining bleibt nur rentabel, wenn der Kurs bei jedem Halving auch wirklich immer weiter stark ansteigt. Durch das Halving ist BTC aber noch lange nicht deflationär, die Ausgaberate wird lediglich halbiert, wodurch sich Bitcoin sich immer noch inflationär verhält. Und das auch noch für die nächsten 100 Jahre, bis der letzte BTC geschürft ist. Da ist die Frage, wie lange sich der Einstieg in das Mining noch rechnet, durchaus berechtigt. Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) schafft eine Lösung, die Mining wieder für alle interessant machen könnte.

Durch die vorigen Halvings und die Tatsache, dass die Aufgaben, die Miner lösen müssen, immer komplexer werden, ist das profitable Schürfen von Bitcoin mit dem eigenen PC schon lange nicht mehr möglich, wodurch der Prozess zunehmend in die Händer großer Unternehmen wandert und die Bitcoin Blockchain dadurch immer mehr zentralisiert wird. Mining ist inzwischen eine Milliarden-Industrie. Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) soll den Markt wieder für alle zugänglich machen.

Durch das Stake to Mine-Konzept können Investoren, die $BTCMTX-Token kaufen, zukünftig am Bitcoin Mining teilhaben. Möglich wird das durch Cloud Mining, bei dem Rechenleistung von einem Anbieter gemietet wird und der dafür die geschürften Bitcoin an den Mieter übermittelt.

Das Team hinter Bitcoin Minetrix führt bereits Verhandlungen mit Anbietern. Investoren, die ihre $BTCMTX-Token staken, erhalten dafür im ersten Schritt Staking Rewards in Form von zusätzlichen Token. Nach dem Presale geht das Projekt in die Stake to Mine-Phase über, wodurch Staker mit Credits belohnt werden, die für das Cloud Mining verwendet werden können.

Aufgrund der Tatsache, dass bei Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) alles darauf ausgelegt ist, dass Investoren ihre Token langfristig halten und staken, ist davon auszugehen, dass es nach dem Handelsstart nicht viele $BTCMTX-Token geben wird, die handelbar sind. Schon jetzt sind mehr als 120 Millionen Token in den Staking Pool eingezahlt worden. Durch das begrenzte Angebot und die hohe Nachfrage könnte es nach dem Listing an den Exchanges schnell zu einer Kursexplosion kommen, die weit mehr als 1.000 % betragen könnte.

Meme Kombat ($MK)

Wenn der nächste Krypto-Bullrun wieder losgeht, werden auch Meme Kombat hoch im Kurs stehen. Schon bei der letzten Rallye sind DOGE und SHIB auf Multi Milliarden Dollar-Bewertungen gekommen und PEPE hat heuer gezeigt, dass es auch in schwierigeren Zeiten möglich ist, dass Meme Coins Milliarden Dollar Marke überschreiten. Eine Entwicklung, von der vor allem Meme Kombat ($MK) schon bald profitieren könnte.

Bei Meme Kombat ($MK) handelt es sich um eine Battle-Arena, in der die Charaktere der größten Meme Coins gegeneinander antreten können. Die Kämpfe werden von KI generiert, sodass der Ausgang der Runden nachweisbar dem Zufall unterliegt.

Die Community kann dabei darauf wetten, welcher Charakter das Battle gewinnen wird und so mit ein bisschen Glück zusätzliche Token verdienen. Um zu wetten, müssen die Token gestaket werden. Das "Stake to Bet"-Prinzip ermöglicht es, gleichzeitig eine Rendite in Form von Staking Rewards zu erhalten und die Token dabei dennoch für Wetteinsätze zu verwenden.

Der größte Vorteil, den Analysten bei Meme Kombat sehen, ist, dass die Plattform schnell von den Communities der einzelnen Meme Coins profitieren könnte. Wer in einem Battle zwischen Shiba Inu (SHIB) und PEPE wetten und sich den Kampf ansehen will, kann schnell auch zum Meme Kombat Fan werden, wodurch viele davon ausgehen, dass der $MK-Kurs nach dem Vorverkauf schnell um ein Vielfaches ansteigen kann.

Die erste Battle-Saison geht direkt nach dem Ende des Vorverkaufs los, sodass die Plattform danach schnell ihre Bekanntheit steigern könnte, was zu erhöhter Nachfrage bei den $MK-Token führen dürfte. Da Staker eine hohe APY erhalten und auch für das Wetten die Token gestaket sein müssen, könnte die Nachfrage das Angebot schnell übersteigen, weshalb ein Anstieg um weit mehr als das 10-fache nicht auszuschließen ist.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.