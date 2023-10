Der amerikanische Versicherungskonzern The Travelers Companies Inc. (ISIN: US89417E1091, NYSE: TRV) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,00 US-Dollar je Aktie auszahlen. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 29. Dezember 2023 (Record date: 8. Dezember 2023). Damit schüttet der seit dem Jahr 2009 im Dow Jones notierte Konzern auf das Gesamtjahr gesehen 4,00 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim ...

