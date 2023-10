Dieser Meme Coin vereint die Communities von PEPE, DOGE und SHIB - Der erfolgreichste Meme Coin aller Zeiten?

Der Bitcoin-Kurs steigt weiter und bewegt sich auf die 29.000 Dollar Marke zu. Auch die meisten Altcoins steigen durch die bullische Stimmung am Markt. Die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung kommen aber nach wie vor nicht in die Gänge. DOGE notiert im Minus, Shiba Inu genauso. Die beiden Meme Größen bewegen sich damit nach wie vor um mehr als 90 % unter ihrem jeweiligen Allzeithoch. Die Bemühungen rund um das Shiba Inu-Okösystem zeigen keine Wirkung. Nun kommt mit Meme Kombat allerdings ein Coin, der von den Communities der Branchengrößen profitieren könnte. Die Kursprognosen überschlagen sich und reichen von x10 bis x100. Noch befindet sich Meme Kombat ($MK) in der Vorverkaufsphase, die bei der hohen Nachfrage, die derzeit herrscht, aber schon bald enden könnte.

Meme Kombat ($MK): Der erfolgreichste Meme Coin aller Zeiten?

Das Wichtigste, um den Kurs eines Meme Coins in die Höhe zu treiben, ist eine starke Community. Da die Token ohne jeglichen realen Nutzen gelauncht werden, steigt der Preis nur, wenn sich ein gewisser Hype um ein Projekt entwickelt. Finden sich genug Anhänger, steigt der Preis. Genau hier scheitern aber die meisten Meme Coins, die meist nicht einmal einen Tag alt werden und nach dem Launch von niemandem gekauft werden. Meme Kombat könnte schon bald die Communities der erfolgreichsten Meme Coins für sich gewinnen und dadurch nach dem Start viral gehen.

Jetzt Meme Kombat Website besuchen.

Die Battle-Arena der Meme Coins

Bei Meme Kombat handelt es sich um eine Battle-Arena, in der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins in einem Kampf gegeneinander antreten können. Inhaber des $MK-Tokens können dabei auf den Ausgang der Kämpfe wetten und mit ein bisschen Glück ihre Token vermehren. Die Kämpfe der Charaktere werden durch KI generiert und unterliegen dadurch nachweisbar dem Zufallsprinzip. Wer sich also schon immer gefragt hat, wie ein Kampf zwischen dem PEPE-Frosch und dem Dogecoin-Hund ausgehen würde, erhält auf Meme Kombat bald eine Antwort.

Da es sich bei Meme Kombat um eine Ethereum-basierte Plattform handelt, sind die Einsätze, die Gewinne, die Verluste und die Ergebnisse der Kämpfe für alle zu jeder Zeit einsehbar. Betrug ist somit ausgeschlossen. Meme Kombat ($MK) vereint drei der heißesten Bereiche im Krypto-Space in einem Projekt: Meme Coins, künstliche Intelligenz, Online-Wetten.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

Stake to Bet-Funktion

Um den Kurs des $MK-Tokens langfristig zu stabilisieren, haben sich die Entwickler von Meme Kombat ein Konzept überlegt, wodurch $MK vielen Proof of Stake Coins überlegen ist. Während man zwar bei vielen Projekten Staking Rewards erhält, wenn man seine Token sperrt, können diese aber in den meisten Fällen in dieser Zeit nicht verwendet werden. Bei Meme Kombat können die gestakten $MK-Token trotzdem für das Wetten auf die Kämpfe in der Arena verwendet werden.

Dadurch wird es möglich, dass Investoren ihr $MK-Token staken und dafür eine APY (jährliche Rendite) von 112 % laut Daten der Website erhalten und trotzdem mit den Token auf ihren Favoriten setzen können. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass bis zum Handelsstart ein hoher Anteil der $MK-Token in den Staking Pool eingezahlt sein könnte, wodurch das Umlaufangebot sehr gering wäre, was sich positiv auf den Kurs auswirken könnte.

Wie weit kann $MK steigen?

Die Prognosen, die Analysten auf Youtube für Meme Kombat abgeben, überschlagen sich. Während einige davon sprechen, dass der Kurs nach dem Launch um das 10-fache steigen kann, gehen andere davon aus, dass auch ein Anstieg um das 100-fache möglich ist. Dadurch, dass $MK durch den Vorverkauf mit einer relativ niedrigen Summe bewertet wird, gibt es viel Spielraum nach oben.

Im Presale haben Investoren noch den großen Vorteil, dass die $MK-Token zum Fixpreis gekauft werden können. Nach dem Listing an den Kryptobörsen ist mit erhöhter Volatilität zu rechnen, bei der sich der Preis schnell vervielfachen kann. Die erste Battle-Saison startet direkt nach dem Ablauf des Vorverkaufs, wodurch die Nachfrage beim Handelsstart explosionsartig steigen könnte. Das wären die besten Voraussetzungen, um den Preis in die Höhe zu treiben.

Jetzt Meme Kombat ($MK) im Presale kaufen.