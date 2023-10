Krypto News: Dieser 12,5 Millionen Dollar Coin könnte schon bald auf 700 Millionen Dollar steigen

Die Bullen dominieren den Kryptomarkt wieder. Der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung testet immer wieder die 30.000 Dollar Marke an und auch die meisten Altcoins liegen in der letzten Woche stark im Plus. Auch der RLB-Coin des Rollbit Krypto-Casinos ist in einer Woche um mehr als 20 % gestiegen und hat inzwischen wieder eine Marktkapitalisierung von weit mehr als 500 Millionen Dollar erreicht. In der Spitze ist RLB auf rund 700 Millionen Dollar gestiegen. Nun kommt ein Krypto-Casino auf den Markt, das Rollbit nicht nur Konkurrenz machen dürfte, sondern sogar überholen könnte. Der Coin ist derzeit allerdings noch mit 12,5 Millionen Dollar bewertet und könnte daher noch stark unterbewertet sein, sodass ein Anstieg um mehr als das 50-fache möglich sein könnte.

Krypto-Casinos sind auf dem Vormarsch. Allein in diesem Jahr haben sich die Nutzerzahlen verzehnfacht. Und doch sind die Marktanteile der Web3-Casinos im Vergleich zu herkömmlichen Online-Casinos noch verschwindend gering. Da Kryptowährungen aber auf dem Vormarsch sind und auch immer mehr in der breiten Masse ankommen, könnte sich das schon bald ändern.

Der Zugang zu den digitalen Währungen wird immer leichter und viele gehen davon aus, dass der nächste große Bullrun bevorsteht, wodurch die Web3-Spielhallen nochmal einen großen Ansturm erleben könnten. Eine Entwicklung, von der vor allem das neue TG.Casino ($TGC) profitieren könnte, das sich schon im Vorverkauf großer Beliebtheit erfreut.

TG.Casino - Der einfachste Einstieg ins Web3.0?

Die Vorteile, die Krypto-Casinos gegenüber herkömmlichen Online-Spielhallen bieten, liegen auf der Hand. Anonymität, die Transparenz der Blockchain, durch die zu jeder Zeit sämtliche Transaktionen einsehbar sind, sodass das Vertrauen erhöht wird, dass die Ergebnisse wirklich dem Zufall unterliegen, eine Kontoeinrichtung und KYC-Prüfung sind überflüssig.

Allerdings liegen auch die Nachteile auf der Hand. Die Web3-Welt ist für viele immer noch ein Mysterium. Eigene Wallets, Totalverlust beim kleinsten Fehler bei den Transaktionen und vielen fehlt das nötige technische Verständnis, um sich mit Kryptowährungen auseinanderzusetzen. Und genau hier punktet das neue TG.Casino ($TGC). Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich dabei um ein Casino, das vollständig auf der Telegram-App läuft.

Telegram ist der am schnellsten wachsende Messenger-Dienst und hat inzwischen mehrere hundert Millionen User, die monatlich aktiv sind. Das Casino läuft direkt im Messenger, eine weitere App ist nicht nötig. Wer also mit einem Smartphone und mit einem Messenger umgehen kann, was inzwischen wohl die überwiegende Mehrheit sein dürfte, findet sich auch im TG.Casino zurecht. Genau dieser einfache Zugang ist es, der TG.Casino schon bald zu einem der führenden Krypto-Casinos machen könnte.

Wer bereits eine Wallet hat, kann diese direkt in der Telegram-App im Casino verbinden. Akzeptiert werden bekannte Kryptowährungen wie BTC, ETH, USDT und viele weitere, aber auch der hauseigene $TGC-Token kann für Einsätze im Casino verwendet werden. Wer noch keine Wallet besitzt, kann auch per Bankkarte sein Guthaben aufladen.

Cashback-Programm

Wer seine Einsätze im TG.Casino mit dem $TGC-Token platziert, profitiert von einem Cashback-Programm. Dabei erhalten Spieler, die im Casino mit $TGC setzen, 25 % der Verluste zurück, falls sie verlieren. Die Rückzahlungen finden einmal pro Woche statt. Dadurch setzt das Casino einen Anreiz, in erster Linie mit $TGC zu spielen, der bei wachsender Bekanntheit der Plattform auch immer mehr genutzt werden dürfte, wodurch die Nachfrage nach $TGC-Token schnell explodieren kann.

Token-Rückkaufprogramm

Um den Kurs von $TGC langfristig zu stützen, haben sich die Entwickler eine ganze Reihe von Ideen überlegt, die Investoren begrüßen dürften. Ein Teil der Einnahmen des Casinos wird für Token-Rückkäufe verwendet. Dabei werden 40 % der $TGC-Token, die zurückgekauft werden, aus dem Verkehr gezogen, indem sie geburnt werden. Die restlichen 60 % werden an diejenigen aufgeteilt, die ihre Token staken. Auch die Staking-Rewards sind mit 370 % APY sehr hoch. Dieser Wert sinkt allerdings noch, wenn mehr Käufer ihre $TGC in den Staking Pool einzahlen.

Folgt ein Anstieg um das 50-fache?

Natürlich gibt es nie eine Garantie, welcher Coin durch die Decke geht und welcher nicht. Allerdings scheint das TG.Casino ideal positioniert zu sein, um langfristig Millionen von Usern anzuziehen, da es den Einstieg in die Welt der Web3-Anwendungen extrem erleichtert. Auch das Token-Rückkaufprogramm, bei dem ein Teil der $TGC immer geburnt wird, und die Cashback-Aktion sorgen dafür, dass der $TGC-Kurs langfristig steigen kann.

Vergleicht man TG.Casino mit ähnlichen Projekten auf den Markt, ist Rollbit (RLB) ein guter Vergleichswert, dessen Marktkapitalisierung bei über 500 Millionen Dollar liegt. $TGC befindet sich noch in der Vorverkaufsphase, kann aber bereits gespielt werden und durch den niedrigen Vorverkaufspreis wird das Projekt gerade einmal mit 12,5 Millionen Dollar bewertet.

Gelingt es langfristig, auch bei TG.Casino den Wert auf 700 Millionen Dollar zu pushen, wie das bei RLB erst kürzlich der Fall war, würde das für Käufer aus dem Presale einen Anstieg um mehr als das 50-fache bedeuten. Schon während des Vorverkaufs steigt der Token-Preis, sodass frühe Investoren bis zum Listing an den Kryptobörsen bereits einen hohen Buchgewinn mitnehmen können.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

