Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Tupperware hat in den vergangenen Tagen und Wochen an den Aktienmärkten für echte Schlagzeilen gesorgt. Zuletzt hat der Titel am Freitag mit dem Abschlag von -5,1 % aber nicht für eben positive Schlagzeilen sorgen können. Denn das Ergebnis über fünf Handelstage, mithin eine Woche, ging um -23,6 % nach unten. Die Aktie ist in einer tiefen Krise angekommen - an den Börsen jedenfalls hat die Stimmung zuletzt wieder ...

