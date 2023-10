Krypto News: Dieser 2,5 Millionen $ Coin könnte 2024 das Hundertfache wert sein

Der digitale Währungsmarkt befindet sich in einer spannenden Situation. Während der Bitcoin seine Marktdominanz ausbaut, über 34.000 $ verharrt und technisch eine Aufwärtsbewegung bis auf 40.000 $ indiziert scheint, positionieren sich auch neue Projekte. Erfahrungsgemäß winken gerade bei geringer kapitalisierten Coins und Krypto-Presales weit überdurchschnittliche Renditen, wenn Anleger diese Kryptos fundiert analysieren und die Survivorship-Bias berücksichtigen.

In der dynamischen Krypto-Welt existiert eine Vielzahl illustrer Beispiele, die weit mehr als 100x Renditen brachte. Nun konnte ein neuer Krypto-Presale schon über 2,5 Millionen $ einsammeln und im kommenden Jahr durchaus das Hundertfache wert sein.

Die Vision, das Konzept, das Momentum, die Viralität und auch der frühe Investitionszeitpunkt bieten Potenzial. Doch werfen wir detailliert einen Blick auf diese fünf Facetten, um eine potenzielle 100x Performance zu evaluieren. Die Rede ist von Bitcoin Minetrix (BTCMTX):

Die Vision hinter Bitcoin Minetrix

"Bitcoin Minetrix ist eine tokenisierte Cloud-Mining-Plattform, die es normalen Menschen ermöglicht, Bitcoin (BTC) auf dezentrale Weise zu schürfen. Wir tokenisieren Cloud-Mining, um eine sichere und transparente Erfahrung zu gewährleisten. Wir lösen ein großes Problem, indem wir das Risiko von Cloud-Mining-Betrug durch Dritte beseitigen und die Kontrolle in die Hände der Token-Inhaber legen."

Bitcoin Minetrix (BTCMTX) stellt eine vielversprechende Neuerung im Kryptosektor dar. Die Vision von dezentralem, sicherem und intuitivem Mining könnte mittelfristig 100x Potenzial haben. Denn das Streben nach Dezentralisierung entspricht dem ursprünglichen Geist der Blockchain. Indem BTCMTX diesen Grundwert betont, spricht es Krypto-Nerds und neue Investoren gleichermaßen an. In einem Sektor, der oft Ziel von Hacks und Betrügereien ist, legt Bitcoin Minetrix großen Wert auf Sicherheit. Ein sicherer Mining-Prozess zieht mehr Teilnehmer an und stärkt das Vertrauen.

Viele Anleger schrecken trotz der Chancen vor dem Mining zurück, da es als komplex wahrgenommen wird. Ein intuitives Angebot kann die Hemmschwelle senken und eine breitere Benutzerbasis ansprechen. Das Mining wird beliebter, das Netzwerk stärker.

Damit ermöglicht es Bitcoin Minetrix, dass Einzelpersonen ohne massives Vorwissen und riesige Investitionen am Mining teilnehmen können. Dies vergrößert den Pool potenzieller Miner erheblich. Angesichts der wachsenden Zentralisierung im traditionellen Mining bietet BTCMTX eine alternative Möglichkeit, den hiesigen Problemen vorzubeugen.

BTCMTX provides a secure cloud mining platform for all Crypto users.



Previous concerns about expensive hardware and cloud mining scams have discouraged many from getting involved.



This decentralized strategy ensures a mining journey that is both transparent and secure. pic.twitter.com/nRG0xVVEzj - Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) October 27, 2023

Das Konzept des dezentralen Cloud-Minings

Das Konzept hinter Bitcoin Minetrix zeichnet sich durch Transparenz und durchdachte Struktur aus. Anstatt dem traditionellen und oft als undurchsichtig wahrgenommenen Mining-Prozess setzt Bitcoin Minetrix auf eine klare und intuitive Herangehensweise.

Anleger, die sich am Mining beteiligen und passive Belohnungen kassieren möchten, starten den Prozess über den BTCMTX Token. Dieser Token ist das Zentrum des Bitcoin Minetrix Ökosystems und aktuell im Vorverkauf zu vergünstigten Konditionen erhältlich. Nach dem Erwerb dieser Token können Anleger diese ins Staking einbringen. Sobald das Stake-2-Mine-Feature aktiv ist, erhalten Staker sogenannte Mining-Credits. Diese gewähren den Stakern Hashpower. Durch den Einsatz von Smart Contracts wird sichergestellt, dass die Mining-Belohnungen proportional zur zugewiesenen Hashpower automatisch verteilt werden.

Attraktiv ist ebenfalls, dass das Staking bereits in der Vorverkaufsphase aktiviert ist. Bis zur Einführung von Stake-2-Mine werden 158,5 BTCMTX Token pro Ethereum-Block vergeben. Aktuell beträgt die geschätzte jährliche Rendite über 200 %.

Starkes Momentum: Über 2,5 Millionen $ im Presale

Bitcoin Minetrix hat bereits beeindruckende 2,5 Millionen $ im Vorverkauf eingesammelt, was die Dynamik und das Vertrauen in das Projekt eindrucksvoll unterstreicht. Dieser Betrag stellt einen bedeutsamen Meilenstein dar, insbesondere wenn man bedenkt, dass viele Krypto-Presales diese Marke nie erreichen werden. Der erfolgreiche Start in das Fundraising zeigt nicht nur die Stärke und das Vertrauen in Bitcoin Minetrix, sondern auch das große Interesse und die Erwartungshaltung der Community und Investoren.

Viraler Hype - die Community liebt BTCMTX

Ein viraler Hype könnte das bereits beeindruckende Potenzial von Bitcoin Minetrix zusätzlich beflügeln. Die wachsende Bekanntheit, getragen von einer Welle der Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, weckt Fantasie. Namhafte Krypto-Influencer, die zusammen weit mehr als eine Million Followern haben, stellen Bitcoin Minetrix vor und äußern sich positiv über dessen Zukunftsaussichten. Diese virale Verbreitung kann entscheidend für den Erfolg und die breite Akzeptanz sein.

So äußerte sich Michael Wrubel bereits frühzeitig mit einer dezidierten Argumentation, warum er bullisch für BTCMTX ist.

Auch der Presale-Experte Jacob Crypto Bury hat erst kürzlich Bitcoin Minetrix nach dem 2,35 Millionen $ Meilenstein ein weiteres Mal analysiert - seiner Meinung nach habe Bitcoin Minetrix mindestens 10x Potenzial.

Früher Zeitpunkt - letzte Chance im Presale

Die Renditechancen bei Bitcoin Minetrix werden durch eine durchdachte preisliche Staffelung verstärkt. Mit jeder Phase des Projekts steigt der Preis für die BTCMTX Token. Dies incentiviert frühes Engagement und bietet Anlegern, die zu einem günstigen Zeitpunkt einsteigen, die Chance auf signifikante Buchgewinne.

Bitcoin Minetrix erreichte kürzlich die nächste Vorverkaufsphase, in der ein BTCMTX Token 0,0113 $ kostet. Wer von der zukunftsträchtigen Idee überzeugt ist und ebenfalls 100x Potenzial identifiziert, kann mit ETH, USDT oder Kreditkarte in Bitcoin Minetrix investieren. Direkt nach dem Kauf ist dann sogar schon das Staking möglich, dass aktuell Renditen von über 200 % generiert. Zugleich ist der BTCMTX Token aktuell günstiger als in allen folgenden Presale-Phasen erhältlich.

