Bitcoin-Halving und Spot-ETFs: Sind das die besten Coins, um sich für die Rallye aufzustellen?

Die guten Nachrichten am Kryptomarkt häufen sich wieder. Die Anträge auf Bitcoin-Spot-ETFs scheinen kurz vor der Genehmigung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zu stehen. Das bedeutet, dass große Unternehmen wie BlackRock anfangen, Bitcoin im großen Stil zu kaufen, um den Wert für den Fonds abzubilden. Die Spot-ETFs müssen mit echten Bitcoin-Beständen abgesichert werden. Inzwischen geht man davon aus, dass die Genehmigung der SEC so gut wie sicher ist.

Auch das nächste Bitcoin-Halving steht bevor, das in der Vergangenheit immer eine Rallye nach sich gezogen hat. Für dieses Halving erwarten Experten Kursziele zwischen 100.000 und 200.000 Dollar. Bullische Schätzungen liegen sogar noch deutlich höher. Immer mehr Investoren machen sich bereit für die Rallye, die möglicherweise bevorsteht und sind auf der Suche nach den Coins, die die höchste Rendite bringen könnten. Immerhin würde ein 200 % Anstieg bei Bitcoin bei anderen Coins einen Anstieg von 1.000 % oder mehr nach sich ziehen. Da lohnt es sich, genauer hinzusehen.

1. Ethereum

Natürlich schadet es wahrscheinlich nicht, beim nächsten Krypto-Bullrun auf die klare Nummer eins Bitcoin zu setzen. Wer sein Krypto-Portfolio aber etwas diversifizieren will, um den gesamten Markt besser abzubilden, sollte dabei auch Ethereum im Auge behalten. Ein Investment in ETH ist noch nicht unbedingt ein viel größeres Risiko als auf den Marktführer zu setzen, kann sich aber durchaus mehr lohnen.

(Ethereum-Chart - Quelle: coinmarketcap.com)

Immerhin müsste der Bitcoin seinen Wert vom bisherigen Allzeithoch noch mehr als verdoppeln, um auf 120.000 Dollar zu steigen und den hohen Erwartungen gereicht zu werden. Vom aktuellen Kursniveau aus wäre das ein Plus von rund 250 %. Um dieselbe Rendite einzubringen, müsste ETH auf rund 6.200 Dollar steigen. Also nur 26 % höher als beim letzten Allzeithoch. Kommt am Kryptomarkt wieder Goldgräberstimmung auf, profitiert in der Regel auch Ethereum davon, weshalb einige sogar davon ausgehen, dass der ETH Kurs beim nächsten Bullrun auf 10.000 Dollar steigen könnte. Damit wäre die Rendite bei ETH weit höher als bei BTC.

2. Bitcoin Minetrix

Wer bereit ist, für eine Rendite, die deutlich höher sein könnte als bei BTC und ETH, auch ein größeres Risiko einzugehen, kann sich bei Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung umsehen. Hier kann es oft vorkommen, dass Projekte, die noch vor der großen Rallye mit ein paar Millionen Dollar bewertet sind, auf eine Milliarde oder höher steigen. Ein Projekt, bei dem das möglich scheint, ist Bitcoin Minetrix ($BTCMTX).

(Bitcoin Minetrix Presale - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Bitcoin Minetrix ermöglicht es Investoren, vom steigenden Bitcoin-Kurs zu profitieren, indem sie sich durch das innovative Stake to Mine-Konzept selbst am Bitcoin Mining beteiligen können. Möglich wird das durch Cloud Mining, bei dem Rechenleistung von einem Cloud-Anbieter angemietet wird, der die geschürften Bitcoin dann an den Mieter weiterleitet.

Jetzt Bitcoin Minetrix Website besuchen.

Bitcoin Minetrix tokenisiert diesen Prozess und ermöglicht es Investoren, die ihre $BTCMTX-Token staken, dafür ein Guthaben für das Bitcoin Cloud Mining zu erhalten. Die Anleger behalten dabei ihre Token und die volle Kontrolle, da für das Mining kein Geld an Dritte überwiesen werden muss, sodass Betrug ausgeschlossen ist. Die Credits für das Mining werden lediglich an Stelle von zusätzlichen Token ausgezahlt, wie das bei anderen Proof of Stake Coins oft üblich ist.

(Bitcoin Minetrix Erklärung - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Das Projekt hat innerhalb der ersten Woche für extrem viel Aufsehen in der Krypto-Community gesorgt und nach kurzer Zeit wurden im Vorverkauf $BTCMTX-Token im Wert von mehr als 2,6 Millionen Dollar verkauft, wovon der Großteil bereits in den Staking Pool eingezahlt wurde, um BTC Mining Credits zu erhalten. Deshalb gehen Marktbeobachter davon aus, dass der Bitcoin Mientrix-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um ein Vielfaches ansteigen kann, da das Umlaufangebot stark begrenzt sein dürfte. Die Prognosen reichen dabei von x10 bis zu x100 in bullischen Szenarien.

Jetzt Bitcoin Minetrix kaufen.

3. Solana

Bei Solana hat man nach dem Crash der Kryptobörse FTX geglaubt, dass das Projekt zum Scheitern verurteilt ist und der SOL-Coin bald wertlos sein wird. Inzwischen weiß man es besser. Knapp 1 Jahr danach ist der SOL-Kurs wieder auf dem Niveau, den er vor dem FTX-Crash erreicht hatte und von hier aus scheint nun wieder alles möglich zu sein. Bereits in diesem Jahr hat SOL als einziger Top 10 Coin seinen Wert mehr als verdreifacht und die Spitze scheint noch lange nicht erreicht zu sein.

(SOL Kursentwicklung 2023 - Quelle: coinmarketcap.com)

SOL müsste beim nächsten Bullrun gar nicht erst ein neues Allzeithoch bilden, um Bitcoin und Ethereum outzuperformen. Das bisherige ATH bei SOL liegt bei 260 Dollar. Würde der Kurs auch nur wieder auf 100 Dollar steigen, würde das vom aktuellen Niveau aus dieselbe Rendite bringen, wie wenn man heute Bitcoin kauft und dieser auf 100.000 Dollar steigt. SOL hat also das Potenzial, seinen Wert im nächsten Bullenmarkt vielleicht sogar zu verzehnfachen.

4. TG.Casino

Bei TG.Casino ($TGC) handelt es sich um ein Projekt, das nach der Meinung der meisten Analysten stark unterbewertet ist. $TGC ist der native Token des Krypto-Casinos und dieser wird durch den aktuellen niedrigen Vorverkaufspreis mit gerade einmal 12,5 Millionen Dollar bewertet. Krypto-Casinos stehen erst noch ganz am Anfang und machen vom 260 Milliarden Dollar schweren Glücksspielmarkt gerade einmal 250 Millionen Dollar aus. Dennoch haben sich die Nutzerzahlen auf Ethereum-basierten Glücksspielplattformen heuer bereits verzehnfacht.

(TG.Casino Presale - Quelle: tg.casino)

Dieses exponentielle Wachstum kann die nächsten Jahre noch so weitergehen und anhand der zahlreichen Vorteile, die Krypto-Casinos bieten, ist davon auszugehen, dass diese sich noch weit mehr Marktanteile von Web2-Online-Casinos sichern werden. $TGC könnte hier aufgrund der nahtlosen Telegram-Integration eine führende Rolle spielen. Das Casino läuft direkt im Telegram-Messenger, sodass der Einstieg in die Web3-Welt so einfach wie noch nie gestaltet wird.

Vergleicht man $TGC mit ähnlichen Projekten wie Rollbit, wird das Potenzial schnell deutlich. Rollbit (RLB) ist mit knapp 600 Millionen Dollar bewertet und hat in der Spitze schon eine Marktkapitalisierung von rund 700 Millionen Dollar erreicht, obwohl das Casino bei weitem nicht so leicht zugänglich ist wie das TG.Casino. Steigt $TGC nach dem Presale auf deine ähnliche Bewertung wie Rollbit, würde das für Käufer aus dem Vorverkauf einen Anstieg von mehr als dem 50-fachen bedeuten.

Jetzt $TGC im Presale kaufen.



Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.