Auf dieser Plattform wären Dogecoin und Shiba Inu nur zu gerne dabei!

Wo immer und wann immer es um Meme-Coins geht, werden die Namen Dogecoin und Shiba Inu in der Regel in einem Atemzug genannt. Doch es gibt auch noch Projekte, wo dies nicht der Fall ist. Das ärgert natürlich einige der ältesten Meme-Kryptos wie DOGE, SHIB oder PEPE.

Bei Meme Kombat kommen diese Figuren nicht zum Zug, zumindest nicht in Season 1. Dort kämpfen 11 der beliebtesten Meme-Figuren in der Arena gegeneinander und Sie können auf den Ausgang der epischen Schlachten wetten.

Wetten Sie auf den Ausgang der Schlachten in der Meme Kombat Arena

Setzen Sie den nativen Utility-Token im Staking ein

Erhalten Sie großartige Gewinne bei festen Quoten

Kombinieren Sie die verschiedenen Wettarten für mehr Chancen

Lukrative Wetten mit Kryptowährungen

Das ist die Top Meme Coins Liste 2023

Hier finden Sie die Liste der fünf erfolgreichsten Meme-Coins dieses Jahres. Alle bis auf Meme Kombat haben ihren Pre-Sales bereits erfolgreich beendet. Den nativen Utility-Token $MK kaufen Sie noch für kurze Zeit zum vergünstigten Vorzugspreis, bevor auch dieser für den öffentlichen Handel freigegeben ist. Aktuell kostet 1 $MK nur 0,1667 $.

Wall Street Memes $WSM ERC-20 Spongebob Token $SPONGE ERC-20 Love Hate Inu $LHINU ERC-20 Tamadoge $TAMA ERC-20 Meme Kombat $MK ERC-20

Welche Meme-Charaktere sind bei Meme Kombat?

In Season 1 schicken die Entwickler 11 verschiedene Meme-Figuren in die Arena. Sie finden dort unter anderem Spongebob Token, Love Hate Inu, Evil Pepe Coin, Shibie Coin, Tamadoge, Cowabunga, Mr. Hankey und viele weitere sehr erfolgreiche Meme Pre-Sales.

Kryptowährung Meme Kombat Kürzel $MK Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 21 Millionen Token Start 21.09.2023 Preis Ab 0,1667 $ jetzt traden Kategorie GameFi-Token Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Ja Staking während Pre-Sales Ja Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 10 $ Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Sie beginnen den Einstieg in die Meme Kombat Schlachten einfach mit dem Kauf des nativen Utility-Token im Vorverkauf. Anschließend können Sie zwischen vier Optionen wählen:

Die gekauften $MK-Token direkt im Staking-Vertrag sperren Die gekauften $MK-Token erst nach Ende des Pre-Sales staken Die gekauften $MK-Token nach Ende des Vorverkaufs an Exchanges traden Die gekauften $MK-Token auf der Plattform einsetzen

Wofür wird der $MK-Token verwendet?

$MK wird verwendet für

native Währung in der Meme Kombat-Arena

die Teilnahme an automatisierten Schlachten

das Wetten auf den Ausgang von Schlachten

die Ausbezahlung von Preisen beim Wetten

das Einsetzen im Staking-Vertrag

Was ist Meme Kombat Stake-2-Earn?

Sie beginnen ab der ersten Stunde mit dem Verdienst von Staking-Rewards, wenn Sie sich für die Variante entscheiden, die gekauften $MK-Token schon während des laufenden Vorverkaufs im Staking-Protokoll zu sperren.

Die Staking Rewards werden in Form einer jährlichen Rendite berechnet, die sichtbar wird, sobald das Staking nach Ablauf des Pre-Sales live geht. Allerdings geht es bei Meme Kombat nicht nur um das Kaufen, Staken oder Traden.

Meme Kombat Tokenverteilung Anzahl Token Gesamt 100 % 12 Millionen Pre-Sales 50 % 6 Millionen Staking & Battles 30 % 3,6 Millionen DEX Liquidität 10 % 1,2 Millionen Community Rewards 10 % 1,2 Millionen

Meme Kombat nutzt den nativen Coin, um attraktive Wettbewerbe und Kämpfe auszutragen und Anleger auf deren Ausgang wetten zu lassen. Neben den regulären Wettkämpfen werden laut Entwickler auch immer wieder spezielle Schlachten auf dem Programm stehen, an denen die Anleger teilnehmen können. Natürlich gibt es auch dabei großartige Gewinne in Form von Krypto-Rewards.

Über das Stake-2-Earn Konzept gehen 30 % der gesamten $MK-Token in den Staking-Bereich und stehen auch für die Krypto-Rewards aus den Wettbewerbern zur Verfügung. Es wird ständig neue Belohnungen und finanzielle Anreize geben, um Anleger für das Staken der Token zu belohnen.

Anleger können jederzeit ihre Staking Rewards jederzeit auszahlen lassen. Der Zeitrahmen für das Sperren der Token wird von den Entwicklern bekannt gegeben. Ist ein fester Staking-Zeitrahmen verstrichen, können Anleger ihre Token erneut staken und erhalten dafür wiederum attraktive Krypto-Rewards.

Es ist schon vielen Anlegern gelungen, sich über Krypto-Staking ein passives Einkommen aufzubauen. Das ist auch bei Meme Kombat möglich, denn die Chancen stehen aufgrund des einzigartigen S2E-Konzeptes besonders gut.

Fazit: Dogecoin, Shiba Inu oder Pepe: Sie wollen zwar gerne auf der Meme Kombat Plattform mitspielen, sind jedoch derzeit von den Entwicklern nicht vorgesehen.

Auf Meme Kombat werden in der ersten Phase 11 Charaktere aus dem Meme-Markt gegeneinander antreten und die Anwender mit spannenden Matches überraschen.

In Season 2 ist alles möglich, hierzu haben wir noch wenig Informationen. Doch eins ist ganz sicher: Die ältesten Meme-Coins haben mit Sicherheit ein Auge auf die Entwicklungen rund um Meme Kombat.

