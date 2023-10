Krypto News: Paukenschlag! Analysten mit bullischer 10.258 % Prognose für Top 10 Altcoin

Der digitale Währungsmarkt hat sich im Oktober 2023 stark entwickelt. Kryptowährungen wurden der historischen Saisonalität gerecht und starten solide in das Schlussquartal des laufenden Jahres. Angetrieben wurde der breite Markt von der Hoffnung auf institutionelle Adoption. Denn die institutionellen Vermögensverwalter interessieren sich vermehrt für Kryptos und könnten schon bald über Bitcoin-Spot-ETFs unmittelbar in die wertvollste Kryptowährung der Welt investieren.

Doch nicht nur der Bitcoin rückt in den Fokus der institutionellen Vermögensverwalter, hier vornehmlich als Mittel zur Wertbewahrung.

Auch ausgewählte Altcoins werden aufgrund ihres realen Usecase immer spannender. Institutionelles Kapital könnte hier ob der geringeren Bewertung im Vergleich zum Bitcoin ebenfalls explosive Kursrallyes verursachen.

Nun hat mit VanEck ein renommierter Vermögensverwalter eine neue Krypto Kurs Prognose veröffentlicht, die im bullischen Case ein Kurspotenzial von rund 10.258 % für einen Altcoin bereithalten könnte. Doch für derartige Renditen müssen Anleger gar nicht in gering kapitalisierte Coins investieren - vielmehr handelt es sich um eine ausgewählte Top 10 Kryptowährung. Die Rede ist vom nativen Coin der Layer-1-Blockchain Solana (SOL).

VanEck ist bullisch für Solana: Das ist der Grund

Doch warum positioniert sich mit VanEck ein führender Vermögensverwalter als Solana-Bulle? Zunächst einmal darf bei der Prognose nicht unberücksichtigt bleiben, dass es verschiedene Szenarien gibt.

Die erwähnten 10.258 % bis auf ein Kursziel von 3.211 $ sind das bullische Szenario. Im bearischen Szenario würde Solana (SOL) rund zwei Drittel des Werts verlieren. Doch auch im Basis-Szenario - also dem vermeintlich realistischsten Fall nach VanEck-Analyse würde Solana mit einem Kurs von 335 $ eine Verzehnfachung erreichen.

Wer heute beispielsweise 10.000 $ in Solana investieren könnte, hätte im Jahr 2030 100.000 $ - sofern sich die Prognose realisiert.

Das Fazit der Analysten zur Zukunft von Solana liest sich ausdrücklich optimistisch:

"Solana ist ein unendlich faszinierendes Projekt, das sich der Verbesserung der Nutzererfahrung verschrieben hat, indem es die Grenzen dessen, was auf einer Blockchain möglich ist, auslotet. Darüber hinaus sind die Solana-Mitarbeiter Titanen der Branche, deren nicht konsensorientiertes Denken die leistungsfähigste Blockchain hervorgebracht hat, die es gibt. Ihre Philosophie des Experimentierens und des Optimismus hat ein kleines, aber kreatives Ökosystem von verbraucherorientierten Anwendungen hervorgebracht, während sie weiterhin Innovationen entwickeln. Am wichtigsten ist jedoch, dass die Solana-Gemeinschaft eine starke Identität besitzt, die es ihr ermöglicht hat, trotz immenser Rückschläge, die viele andere Blockchain-Ökosysteme zerstört hätten, widerstandsfähig zu bleiben."

Die Resilienz von Solana in der Vergangenheit könnte also ein starkes Argument sein. Dies könnte man auch mit dem Lindy-Effekt begründen. Der Lindy-Effekt besagt, dass die zukünftige Lebensdauer von Technologien oder Ideen, proportional zu ihrer aktuellen Dauer ist. Wenn also eine Technologie schon lange existiert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch weiterhin existieren wird. Das Überdauern in der Vergangenheit deutet auf Beständigkeit in der Zukunft hin - so auch bei Solana?

Solana Zukunft: Das halten die Analysten für möglich

Die Analysten von VanEck haben für ihre fundierte Prognose diverse Prämissen formuliert, die in Zukunft eintreten müssten.

Dabei kommt das Modelszenario zum Schluss, dass Solana die erste Blockchain werden könnte, die mit einer dApp über 100 Millionen Nutzer in die Krypto-Welt bringt. Ergo würde Solana einen wichtigen Beitrag zur Massenadoption von Kryptos liefern.

Zugleich werde Solana weniger als die Hälfte des Marktanteils von Ethereum beanspruchen. Da die Philosophie jedoch gänzlich anders ist, dürfte dies dennoch für eine Outperformance genügen. Insgesamt hält das Analyseteam einen Umsatz von 8 Milliarden $ im Jahr 2030 für möglich.

Solana Alternative: Bietet BTCMTX 10x Potenzial schon bis 2024?

Mittelfristig hat Solana weitreichendes Potenzial. Der jüngste Kursanstieg hat SOL noch nicht allzu stark verteuert. Dazu kommen eine starke Entwickleraktivität, die leidenschaftliche Community oder spannende Kooperationen (u.a. Visa, Circle oder Shopify). All dies indiziert Potenzial - wer dennoch kurzfristiger auf 10x Renditen oder mehr abzielt, könnte einen Blick auf Bitcoin Minetrix wagen.

Denn auch hier visiert das Projekt einen gigantischen Markt an und könnte, ähnlich wie für Solana in der VanEck-Analyse angenommen, attraktive Cashflows für die Investoren bringen, die dann eine deutlich höhere Bewertung am Markt rechtfertigen würden. Zum Vorteil gereicht es den Anlegern hier auch, dass diese noch günstig im Presale die BTCMTX Token akkumulieren können.

Das Bitcoin-Mining stellt einen gewaltigen Markt dar, der die Basis des Krypto-Ökosystems bildet. Neue Bemühungen zur Dezentralisierung des Minings, weg von dominierenden Akteuren, eröffnen neue Chancen und stärken das Grundprinzip von Bitcoin: eine dezentrale und zensurresistente Währung. Diese erneute Dezentralisierung birgt daher ein äußerst lukratives Potenzial für Investoren und Miner.

Bitcoin Minetrix konnte bis dato rund 2,65 Millionen $ einsammeln. Die laufende Vorverkaufsphase endet in vier Tagen, sodass die nächste Preissteigerung zeitnah folgt. Mit dem Stake-2-Mine-Konzept soll das Mining für private Anleger wieder zugänglich, sicher und schnell werden. Dafür staken die Investoren einfach ihre BTCMTX Token und erhalten Mining-Credits, die dann für Hashpower und das Bitcoin-Mining eingesetzt werden können. Die Ausschüttungen erfolgen automatisiert via Smart Contracts.

Während des Presales und vor Freischaltung von Stake-2-Mine lassen sich ebenfalls bereits passive Rewards von aktuell 222 % APY erzielen. Dies gelingt durch die Ausschüttung von 158,5 BTCMTC Token pro ETH-Block, sodass das eigene Vermögen in BTCMTX schon vor dem öffentlichen Handelsstart stetig wächst.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.