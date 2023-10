Israelische Aktien SolarEdge & Check Point Software: Zwei heiße Kandidaten für einen Kauf

Die Krise im Nahen Osten hält die Welt im Atem. Zugleich scheint die geopolitische Lage verzwickter denn je. Nachdem der TA 35 Index über weite Strecken des Jahres 2023 konsolidierte, wurde diese Seitwärtsphase zuletzt nach unten verlassen. Unsicherheit ist omnipräsent, obgleich viele Unternehmen aus Israel global aufgestellt sind und auch ihre operativen Basen oftmals in den USA haben.

Während weiterhin Risiken bestehen und sich ein ausweitender Krieg im Gaza-Streifen naturgemäß auch auf den Aktienmarkt auswirken dürfte, gibt es im Oktober 2023 spannende israelische Aktien, die einen näheren Blick wert sein könnten. Finden Investoren aktuell im Nahen Osten unterbewertete Aktien, die für einen Kauf in Frage kommen?

1. SolarEdge Aktie

Dass die SolarEdge Aktie in diesem Ranking auftaucht, dürfte wohl zunächst für etwas Verwunderung sorgen. Denn einerseits hat das Unternehmen zwar den Stammsitz in Israel, ist jedoch in den USA gelistet und darüber hinaus global vertreten. Andererseits schockte die SolarEdge Aktie den Markt erst vergangene Woche mit einer Gewinnwarnung, die Solar-Aktien in der Gesamtheit belastete. Die meisten Unternehmen kämpfen hier mit einem schwachen Ausblick und berichteten von stornierten oder verschobenen Aufträgen.

Die SolarEdge Aktie verlor am Freitag erneut 8 %. Damit hat sich der Aktienkurs in einem Monat fast halbiert. Doch möglicherweise sehen wir hier mittelfristig eine Übertreibung des Markts, der SolarEdge jetzt mit nur noch 4,35 Milliarden $ bewertet. Die SolarEdge Aktie befindet sich aktuell auf einem Niveau wie zuletzt im Jahr 2020. Bis dato lässt sich dem Chartbild keine Bodenbildung entnehmen, diese sollten Anleger unbedingt abwarten, um nicht ins fallende Messer zu greifen. Dennoch könnte sich am eingezeichneten Supportlevel eine erste Stabilisierung anbahnen.

Mit einem KGV unter 10 und einem KUV bei etwas über 1 ist die SolarEdge Aktie historisch sehr attraktiv bewertet. Risiken bleiben bestehen. Dennoch dürfte sich mittelfristig die Auftragslage wieder erholen. Der Solarmarkt durchlebt eine herausfordernde Zeit, doch von einem Comeback würde die israelische Aktie SolarEdge nach der starken Abstrafung und der Marktführerschaft wohl profitieren. Ein etwaiger Turnaround wird jedoch Geduld benötigen.

Nach AltIndex-Daten fiel das Sentiment für die SolarEdge Aktie zweistellig. Der AI-Score verbleibt auf "Hold". Ein wenig Geduld könnte für einen möglicherweise gestaffelten Einstieg somit noch vonnöten sein. Doch auch hier könnte eine Übertreibung als Kontraindikator dienen.

Check Point Software

Bei Check Point Software handelt es sich um ein israelisches Software-Unternehmen, das für seine IT-Sicherheitsarchitektur bekannt ist. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Tel Aviv. Mit einer langen Geschichte seit 1993 hat sich Check Point Software mittlerweile global eine gute Reputation aufgebaut. Der hohe Anteil von rund 50 % der Umsätze durch Software-Updates und Wartungen scheint ein attraktives Geschäftsmodell.

Cyber-Security ist entscheidend für den Schutz digitaler Infrastrukturen und Daten. Gerade in Krisenzeiten, wenn Unternehmen vermehrt auf digitale Lösungen setzen, wächst die Notwendigkeit, sich vor Cyber-Bedrohungen zu schützen. Dies führt zu einer erhöhten Nachfrage und macht Cyber-Security-Aktien in einem robusten und widerstandsfähigen Wachstumsumfeld attraktiv.

Umsatz und Gewinn sollen nach Schätzungen der Analysten in den nächsten Jahren kräftig wachsen. Zugleich soll eine Trendwende bei den Margen stattfinden, die in den letzten Jahren rückläufig waren. Fundamental ist Check Point Software historisch eher günstig bewertet, das aktuelle KGV liegt bei 17. Im Durchschnitt wurde die israelische Aktie im letzten Jahrzehnt mit einem KGV von 20 bewertet.

Zugleich bekommen langfristige Anleger eine Aktie, die sich in einem langjährigen Aufwärtstrend befindet. Diesen konnte die Check Point Software Aktie nach der Dotcom-Blase etablieren.

Israelische Aktien jetzt analysieren

Auch das Sentiment ist ein wichtiger Indikator bei der Analyse von Aktien. Denn insbesondere kurz- und mittelfristige Bewegungen werden nicht ausschließlich von der fundamentalen Entwicklung eines Unternehmens getrieben, während sich der Aktienkurs langfristig der Gewinnentwicklung eines Unternehmens annähert.

Mit dem innovativen Daten-Tool AltIndex bekommen Anleger KI-gestützte Analysetools, um ihre Recherche auf das nächste Level zu heben. Von App-Downloads, Sentiment-Score, KI-Bewertung oder Web-Traffic finden hier Anleger ansprechend aufbereitet eine Vielzahl von Daten, um Aktien zu evaluieren.

Aktien fortschrittlich analysieren mit AltIndex

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.