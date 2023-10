Anleger pessimistisch, Aktien überverkauft: Diese beiden China-Aktien haben 2024 massives Aufwärtspotenzial

In den letzten Jahren waren chinesische Aktien für viele Anleger kaum händelbar. Obgleich viele Unternehmen günstig bewertet waren, machte die Politik dem Markt einen Strich durch die Rechnung. Viele Unternehmen wuchsen im vergangenen Jahrzehnt stark. Zugleich ist "Made in China" heutzutage nicht mehr Ausdruck für minderwertige Qualität - das Reich der Mitte hat sich gewandelt und ist einer der zentralen geopolitischen und wirtschaftlichen Akteure.

Trotz der famosen Entwicklung des Landes konnten sich Anleger in den letzten Jahren nicht wirklich glücklich schätzen, wenn sie China-Aktien im Depot hatten. Politische Risiken wurden von westlichen Anlegern massiv eingepreist. Die Chinesen selbst bevorzugen bis dato Immobilien den Aktien. China-Exposure führte somit mitunter zur Underperformance des eigenen Depots.

Mit extrem günstigen Bewertungen - sowohl historisch als auch in internationalen Peer-Groups - und vielen überverkauften Aktien könnte im Jahr 2024 eine massive Gegenbewegung drohen. Das Chance-Risiko-Verhältnis war selten attraktiver. Dennoch bleiben politische Risiken trotz einer zuletzt voranschreitenden Lockerung der Politik omnipräsent. China-Aktien können die Renditeerwartungen steigern, bei korrelierend anziehenden Risiken.

Dass die Risiken hier jedoch wirklich immens sind, zeigt auch zuletzt das Rating von Bloomberg. Denn Blackrock senkte den Ausblick auf "Neutral". Trotz Ende der Zero-Covid-Politik im Reich der Mitte entwickelt sich die Konjunktur nur mäßig. Zugleich bleibt der Immobiliensektor eine systemische Gefahr, die jedoch insbesondere für Technologieaktien händelbar sein dürfte.

Doch welche China-Aktien haben 2024 massives Aufwärtspotenzial? Zwei Ideen:

Baidu

Baidu ist der Internetkonzern Chinas, der wohl am ehesten mit Alphabet vergleichbar ist. Denn nicht nur die führende Suchmaschine stammt im Reich der Mitte von Baidu, sondern das Tech-Unternehmen ist auch führend im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Zahlreiche Beteiligungen an anderen Unternehmen und der Fokus auf das Autonome Fahren machen Baidu zu einem spannenden China-Play. Fast die Hälfte der Marktkapitalisierung hält das Unternehmen bereits in einer Cashposition. Die Bewertung ist damit günstig, die Downside scheint gedeckelt.

Zudem zeigt das Analysetool AltIndex ein deutlich anziehendes Sentiment für die Baidu Aktie, die damit über der Vergleichsgruppe liegt. Ein Turnaround könnte sich anbahnen.

Mit einer Kursperformance von rund -4 % im laufenden Jahr war dieses kein Erfolg für die Baidu Aktie - der durchwachsene Start in die Welt der KI-Chatbots raubte Anlegern zwischenzeitlich die Fantasie, dass Baidu hier international wirklich konkurrenzfähig ist. Dennoch bleibt Baidu spannend positioniert, um von einer Erholung der chinesischen Tech-Aktien zu profitieren.

Aktuell befindet sich die Baidu Aktie zugleich an einem markanten Support. Der RSI indiziert mal wieder einen überverkauften Zustand. Mit enger Absicherung könnte hier somit zeitnah ein Einstieg möglich werden.

JD.com

JD.com ist einer der führenden E-Commerce-Giganten im Reich der Mitte. Das Wachstum ließ zuletzt nach, doch die Bewertung ist mit einem einstelligen KGV mittlerweile mehr als attraktiv. Zugleich hat das Unternehmen eine beeindruckende Cash-Position. Der Aktienkurs hat sich dennoch im laufenden Jahr erneut halbiert. So wirklich rund läuft es für die JD.com Aktie nicht - kann das Jahr 2024 die Trendwende bringen?

Nach Daten von AltIndex stieg zuletzt der Web-Traffic um 10 %, zugleich zogen auch die App-Downloads um rund 2,5 % an, was beides auf eine konstant wachsende Nachfrage nach dem E-Commerce-Angebot hindeutet. Demgegenüber sind die News-Mentions oder die Erwähnungen bei Reddit stark gesunken. Die divergierende Entwicklung deutet einen überverkauften Zustand an - hier könnte der Markt deutlich negativer gestimmt sein, als dies die operative Entwicklung und Bewertung erfordert.

Allerdings ist der Abwärtstrend der JD.com Aktie weiterhin intakt. Erst kürzlich wurde ein neues Verlaufstief und Verkaufssignal generiert. Hier könnten Anleger durchaus abwarten, bis sich die Bodenbildung vollendet. Das Chartbild hellt sich oberhalb von 33 $ zunächst auf, eine Bodenbildung scheint dann wahrscheinlich. Wer aktuell in die JD.com Aktie investiert, greift schlichtweg ins sprichwörtlich fallende Messer.

Gerade bei chinesischen Papieren und Tech-Aktien spielen Sentiment-Daten und alternative Insights eine entscheidende Rolle. Der technologiegetriebene Sektor ist dynamisch und schnelllebig, wodurch traditionelle Bewertungsmethoden oft hinterherhinken. Indikatoren wie App-Downloads oder Web-Traffic liefern Echtzeit-Einblicke in die Performance und Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen. Diese alternativen Datenquellen können Aufschlüsse über zukünftige Umsatzentwicklungen oder Markttrends geben, die in herkömmlichen Finanzberichten nicht sofort ersichtlich sind.

Für Trader und Investoren bedeuten diese zusätzlichen Informationen einen erheblichen Mehrwert, da sie fundiertere Entscheidungen treffen und potenzielle Chancen oder Risiken frühzeitig erkennen.

AltIndex ist eine KI-gestützte, multifunktionale Plattform, die gezielt Einblicke in die Unternehmen gibt. Mit einem AI-Score und alternativen Daten lassen sich Aktien noch besser bewerten und dementsprechend erfolgreich handeln.

