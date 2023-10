Die Märkte senden derzeit so weit auseinanderklaffende Signale wie selten. Risikoassets wie Kryptos steigen entweder stark oder fallen wie Aktien. Auf der anderen Seite funktioniert Gold als sicherer Hafen, während langlaufende Anleihen nachgeben. "Alles schaut derzeit gebannt in den Nahen Osten", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Die weitere Entwicklung entscheidet über die Marktrichtung - inklusive der Chance auf eine Erholungsrallye." In den vergangenen Tagen ist vor allem der Kurs des Bitcoin stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...