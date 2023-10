Bitcoin, Ethereum, oder doch lieber einen dieser 3 Coins für den nächsten Bullrun kaufen?

Es gibt wieder vermehrt positive Signale aus dem Kryptosektor. Die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC scheint unmittelbar bevorzustehen. Das dürfte dazu führen, dass Schwergewichte wie BlackRock beginnen, Bitcoin in großem Umfang zu erwerben, um den Fonds entsprechend zu repräsentieren, da es zwingend notwendig ist, dass diese Spot-ETFs durch tatsächliche Bitcoin-Reserven gedeckt sind. Viele sind überzeugt, dass die Zustimmung der SEC nur noch Formsache ist.

NEW: Galaxy Digital CEO expects the SEC will approve spot Bitcoin ETFs "this year" - Bloomberg pic.twitter.com/bie4z3CIhK - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 30, 2023

Das kommende Bitcoin-Halving rückt ebenfalls in den Fokus, welches in der Vergangenheit oft zu Kursanstiegen geführt hat. Experten prognostizieren für dieses Halving Bitcoin-Kursziele zwischen 100.000 und 200.000 Dollar. Einige besonders optimistische Prognosen gehen sogar noch weiter. Eine wachsende Zahl von Anlegern bereitet sich auf die potenzielle Kursrallye vor und sucht nach den Kryptowährungen mit dem größten Renditepotenzial. Ein Anstieg von 200 % bei Bitcoin könnte bei anderen Kryptowährungen sogar zu Steigerungen von über 1.000 % führen. Ein genauer Blick könnte sich also auszahlen.

Bitcoin Minetrix - Ohne Hardware Bitcoin minen

Für Anleger, die bereit sind, ein höheres Risiko für potenziell höhere Renditen als bei BTC und ETH zu akzeptieren, könnten Coins mit geringerer Marktkapitalisierung interessant sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Projekte, die vor einem großen Aufschwung mit wenigen Millionen Dollar bewertet werden, plötzlich in den Milliardenbereich aufsteigen. Ein solches Projekt könnte Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) sein.

(Bitcoin Minetrix Vorverkauf - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Durch das einzigartige "Stake to Mine"-Prinzip von Bitcoin Minetrix haben Investoren die Chance, von einem ansteigenden Bitcoin-Kurs auch indirekt durch BTC Mining zu profitieren. Dies geschieht durch Cloud Mining, bei dem die Rechenkapazität von einem Cloud-Anbieter gemietet und die abgebauten Bitcoin an den Investor weitergegeben werden.

Hier geht's zur Bitcoin Minetrix Webseite.

Bitcoin Minetrix hat diesen Vorgang tokenisiert, sodass Anleger, die ihre $BTCMTX-Token staken, ein Guthaben für das Bitcoin Cloud Mining erhalten. Dabei behalten sie ihre Token und die volle Kontrolle, da keine Zahlungen an Dritte erforderlich sind, wodurch Betrugsrisiken minimiert werden. Anstatt zusätzlicher Token erhalten die Anleger nach dem Presale Mining-Credits und können so Bitcoin schürfen, ohne selbst in die dafür nötige Hardware zu investieren.

(Bitcoin Minetrix Stake to Mine Dashboard - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Das Projekt hat in den ersten Wochen viel Aufmerksamkeit in der Krypto-Welt erregt. In kurzer Zeit wurden im Vorverkauf $BTCMTX-Token im Wert von über 2,6 Millionen Dollar verkauft, wobei ein Großteil bereits für das Staking verwendet wird, um nach dem Presale BTC Mining Credits zu erhalten. Daher spekulieren Marktexperten, dass der Kurs von Bitcoin Minetrix nach dem Börsengang rasch steigen könnte, da das Angebot begrenzt sein dürfte. Niedrigere Schätzungen gehen dabei schon von einem Anstieg um das 10-fache aus.

Jetzt Bitcoin Minetrix im Presale kaufen.

Solana: Kommt der Ethereum-Killer zurück?

Nach dem Zusammenbruch der Kryptobörse FTX sind einige davon ausgegangen, dass auch Solana keine Zukunft mehr hat. Doch die Zeiten haben sich geändert. Ein Jahr später hat sich der SOL-Kurs erholt und erreicht wieder das Niveau von vor dem FTX-Crash. Es sieht so aus, als ob von nun wieder Kursziele, die deutlich höher liegen, greifbar werden. Ein Anstieg auf 100 Dollar könnte durchaus wieder möglich sein. Im Bullrun könnte er Kurs sogar noch deutlich höher steigen. Im laufenden Jahr hat SOL als der einzige Coin unter den Top 10 seinen Wert bereits verdreifacht.

Solana Future is BRIGHT



Firedancer coming - ( March or April 2024 hopefully )



Shopify integration



Visa x Solana



Brave integrating Solana NFTs



Defi 2.0



Outperforming BTC and ETH - BULLISH



Fast af (you can do transactions in seconds)



Gas fees - 0.001 sol (Not… pic.twitter.com/LNWPyzF4HR - D - ? - ? - (@dunnooworld) October 29, 2023

Für SOL wäre es im nächsten Bullenmarkt nicht einmal notwendig, ein neues Allzeithoch zu erreichen, um Bitcoin und Ethereum zu übertreffen. Selbst wenn der Kurs "nur" wieder auf 100 Dollar klettern würde, wäre die Rendite, ausgehend vom aktuellen Stand, vergleichbar mit einem Anstieg von Bitcoin auf 100.000 Dollar. Das Potenzial von SOL im kommenden Bullenmarkt könnte also enorm sein.

TG.Casino - Krypto-Glücksspiel der nächsten Generation

TG.Casino ($TGC) wird von vielen Marktanalysten als deutlich unterbewertet angesehen. Der native Token dieses Krypto-Casinos, $TGC, wird aktuell durch den Vorverkauf mit nur 12,5 Millionen Dollar bewertet. Obwohl Krypto-Casinos nur einen Bruchteil des 260 Milliarden Dollar schweren Glücksspielmarktes ausmachen - nämlich rund 250 Millionen Dollar - hat sich die Nutzerbasis auf Ethereum-basierten Spielplattformen dieses Jahr verzehnfacht.

(TG.Casino Vorverkauf - Quelle: tg.casino)

Angesichts dieses rasanten Wachstums und der vielen Vorteile, die Krypto-Casinos gegenüber traditionellen Online-Casinos bieten, könnte man erwarten, dass sie in den kommenden Jahren weiter Marktanteile gewinnen. Dank der Integration in den Telegram-Messenger könnte $TGC hierbei eine Vorreiterrolle einnehmen, da das Casino direkt in der App läuft und somit den Übergang in die Web3-Welt erleichtert.

Zieht man Parallelen zu ähnlichen Projekten wie Rollbit, wird das immense Potenzial von $TGC offensichtlich. Rollbit (RLB) hat eine Bewertung von mehr als 500 Millionen Dollar und hat zeitweise sogar knapp 700 Millionen Dollar erreicht, obwohl es nicht annähernd so benutzerfreundlich ist wie TG.Casino. Sollte $TGC nach dem Vorverkauf eine ähnliche Bewertung wie Rollbit erzielen, könnten Vorverkaufsinvestoren einen Wertzuwachs von mehr als dem 50-fachen erleben.

Jetzt $TGC im Vorverkauf sichern.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.