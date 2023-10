Bitcoin kaufen? Mit diesen 4 Alternativen könnte man laut ChatGPT besser aufgestellt sein

Die Krypto-Rallye ist in vollem Gange. Bitcoin notiert oberhalb der 34.000 Dollar Marke und damit nahe an seinem Allzeithoch. Auch Ethereum konsolidiert im Bereich der 1.800 Dollar und viele Altcoins haben im Oktober hohe Gewinne eingebracht. Dennoch gilt der größte Teil der Aufmerksamkeit der Anleger Bitcoin. Den Status als klare Nummer eins konnte die digitale Leitwährung in den letzten Wochen noch weiter ausbauen. Die Bitcoin-Dominanz ist zwischenzeitlich auf 53 % gestiegen. Im Hinblick auf die bevorstehenden Spot-Bitcoin-ETFs erhoffen sich viele Anleger neue Höchststände, wobei die 100.000 Dollar Marke häufig als Kursziel genannt wird.

So schön wie das auch alles klingt, ist es erstens natürlich überhaupt nicht sicher, dass der Kurs nach der Genehmigung durch die SEC auch wirklich wegen der ETFs auf 100.000 Dollar steigt. Ein Anstieg auf 50.000 Dollar wäre zwar auch ein beeindruckender Wert, allerdings vom jetzigen Niveau aus eben auch "nur" ein Plus von rund 50 %. Das ist natürlich eine beeindruckende Performance, keine Frage, aber gerade am Kryptomarkt geht es natürlich noch deutlich besser.

Renditebringer laut ChatGPT

Fragt man ChatGPT, welche Alternativen besser Performen könnten als das digitale Gold, werden gleich mehrere Möglichkeiten ausgespuckt. Dabei betont die KI natürlich, dass es zwar zahlreiche Coins gibt, die spannende Anwendungsfälle haben und deshalb in einem gewissen Zeitraum besser performen können, Bitcoin aber langfristig als sicherer Hafen gesehen wird, weshalb BTC als Platzhirsch wohl eher nicht verdrängt wird. Bezüglich der Rendite gibt es aber durchaus Möglichkeiten, deutlich höhere Gewinne zu erzielen.

Solana (SOL)

Solana hat in Vergangenheit viel Aufmerksamkeit aufgrund seiner hohen Durchsatzfähigkeit und niedrigen Transaktionskosten erhalten. Das Netzwerk wurde oft als potenzielle Konkurrenz zu Ethereum hinsichtlich der Entwicklung und Ausführung von DeFi-Anwendungen und Smart Contracts betrachtet. Nach dem Zusammenbruch der Kryptobörse FTX hat SOL allerdings mehr gelitten als andere Top-Coins, da FTX mehr als 10 % der gesamten SOL-Bestände gehalten hat.

Die hohen SOL-Bestände von FTX waren auch lange der Grund, warum sich Investoren noch zurückgehalten haben, den Coin zu kaufen. Seit klar ist, dass der Abverkauf aber strukturiert ablaufen wird, um den Gläubigern möglichst viel der Schulden zurückzahlen zu können, steigt auch der Kurs wieder. Heuer schon um rund 300 %. Wenn die Akzeptanz und das Wachstum von Projekten auf Solana wieder weiter ansteigt, könnte dies auch weiterhin zu einer überdurchschnittlichen Performance im Vergleich zu Bitcoin führen, die SOL heuer schon gezeigt hat.

XRP (Ripple)

Die Performance von XRP hängt stark von der Akzeptanz seiner Zahlungslösungen durch Finanzinstitute und der Klärung regulatorischer Fragen ab. Während XRP in der Vergangenheit durch Partnerschaften mit großen Banken und Zahlungsdienstleistern beeindruckt hat, gibt es nach wie vor regulatorische Unsicherheiten, die den Preis beeinflussen könnten. Zwar hat ein Gericht in diesem Jahr entschieden, dass die öffentlich gehandelten XRP nicht als Wertpapiere einzustufen sind, die institutionell gehandelten Coins stehen aber noch im Raum.

Auch bei den XRP, die an Banken gehandelt wurden, handelt es sich immerhin um eine Summe von mehr als 700 Millionen Dollar. Allerdings hat Ripple nun schon einige Teilsiege gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC erlangen können und jeder davon ist mit Kurssteigerungen einhergegangen. Nach dem Urteil des Gerichts, öffentlich gehandelte XRP seien keine Wertpapiere, ist der Kurs bereits um mehr als 80 % gestiegen. Damit hat XRP schon an einem einzigen Tag besser performt als wenn Bitcoin durch die Spot-ETFs auf 50.000 Dollar steigen würde.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX)

Anleger, die höhere Renditechancen als bei BTC und ETH suchen und ein größeres Risiko in Kauf nehmen möchten, könnten sich für Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung interessieren. Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) ist ein solches Projekt, das durch sein "Stake to Mine"-Konzept hervorsticht. Es ermöglicht Investoren, indirekt vom Bitcoin-Kurs durch Cloud Mining zu profitieren. Statt herkömmliches Mining wird die benötigte Rechenleistung von einem Cloud-Anbieter bereitgestellt.

Durch das tokenisierte System von Bitcoin Minetrix können Anleger ihre $BTCMTX-Token staken und so Mining-Credits für Bitcoin erhalten, ohne in Hardware zu investieren und ohne dabei einem Cloud-Anbieter vertrauen zu müssen, der dann am Ende vielleicht doch keine Bitcoin auszahlt. Wer seine Bitcoin Minetrix-Token in den Staking Pool einzahlt, erhält sein Guthaben für das Cloud Mining dafür automatisch als Belohnung, ohne dass eine dritte Partei erforderlich ist.

Das Projekt hat im Vorverkauf bereits knapp 3 Millionen Dollar gesammelt. Experten glauben, dass der Wert von Bitcoin Minetrix nach dem Börsendebüt stark ansteigen könnte, wobei einige von einem 10-fachen Wachstum ausgehen. Bullische Schätzungen gehen sogar noch weit höher. Schon während des Vorverkaufs steigt der Preis des $BTCMTX-Tokens, sodass frühe Käufer bereits einen Buchgewinn mitnehmen und von den weiteren Preiserhöhungen profitieren können.

Meme Kombat ($MK)

Meme Kombat ist eine Battle-Arena, in der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Kämpfen gegeneinander antreten können. Die Community kann dabei auf ihren Favoriten wetten und so $MK-Token verdienen. Die Kämpfe unterliegen dem Zufallsprinzip und die Battles, für die hochmoderne KI-Tools eingesetzt werden, sorgen für jede Menge Action. Da der $MK-Vorverkauf bereits nach kurzer Zeit auf die Millionen Dollar Marke zusteuert, gehen Beobachter davon aus, dass es hier schnell nach dem Handelsstart zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Noch befindet sich das Projekt in der ersten Phase des Vorverkaufs, allerdings sind hier nur noch Token für rund 50.000 Dollar verfügbar, bevor der $MK-Preis angehoben wird. Frühe Käufer profitieren von dieser Anpassung bereits. Die erste Battle-Saison zwischen hochkarätigen Meme Coins wie PEPE, FLOKI, DOGE und vielen weiteren startet direkt nach dem Vorverkauf. Dadurch kann die Popularität der Meme Kombat Arena nach dem Presale schnell steigen, wodurch auch der $MK-Token eine Kursexplosion hinlegen könnte.

