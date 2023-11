Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - AMC Entertainment begeisterte am Dienstag an den Börsen maßlos. Der Titel konnte ein Plus von fast 9 % einfahren. Dies ist aus Sicht von Analysten eine kräftige Entwicklung. Im Laufe von fünf Tagen ging es demzufolge immerhin um 8,8 % aufwärts. Die große Frage: Wie geht es nun weiter? Neue Quartalszahlen am 8.11. Die nächsten Quartalszahlen werden am 8. November kommen. Das Unternehmen wird aller Voraussicht nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...