Diese 25 billigen Coins mit Zukunft bieten überdurchschnittliche Staking- & Mining-Rewards!

Viele Kleinanleger sind auf der Suche nach Kryptos unter 1 Cent oder fragen sich, welcher Coin wird 2023 explodieren. Wir haben eine umfangreiche Liste mit 25 billigen Coins mit Zukunft zusammengestellt, die sich am meisten lohnen könnten.

Zu den besten günstigen Coins mit Potenzial gehören beispielsweise Meme-Coins, ein toller Mining-Coin, Bitcoin-Alternativen und Ripple-Nachfolger.

Aber es gibt auch Shit Coins und Kryptos, die sich für den Umweltschutz, Naturschutz oder den Erhalt wilder Tiere einsetzen. Billige Coins mit Potenzial sind sie aus unserer Sicht aber alle! Das bedeutet, hier ist für jeden Anlegertyp etwas dabei.

Die besten billigen Coins mit Zukunft

Kürzel Token Meme-Coin DEX/CEX-Listings Pre-Sales live Staking Besonderheit Tokenburn Wall Street Memes $WSM ERC-20 Pancakeswap Stake-2-Earn Wall Street Memes Casino $WSM ERC-20 Telegram-Casino Sonik $SONIK ERC-20 Uniswap Stake-2-Speed Launchpad XYZ $LPX MATIC KURZ VOR TOKEN LAUNCH Web 3.0 Plattform, Stake-2-Earn yPredict.ai $YPRED ERC-20 PancakeSwap/SushiSwap KI-Tradingsignale Chimpzee $CHIMP ERC-20 PancakeSwap Shop2Earn, Trade2Earn, Play2Earn, Umweltschutz Coin XRP20 $XRP20 ERC-20 Uniswap Ripple-Nachfolger/Ripple 2.0 Spongebob Token $SPONGE ERC-20 Orange X, Gate.io, BingX, MEXC, XT.com, Uniswap, Bitget, Poloniex, CoinW Meme-Coin ohne jeglichen Nutzen RobotEra $TARO ERC-20 PancakeSwap P2E-Game Love Hate Inu $LHINU ERC-20 OKX, LBank Vote-2-Earn Tamadoge $TAMA ERC-20 OKX, BitMart, MEXC, Gate.io, Bybit, Bitget, Kanga, Uniswap, CoinEx Meme-Coin mit Arcade-Game Burn Kenny $KENNY ERC-20 Uniswap Shit-Coin BTC20 $BTC20 ERC-20 Uniswap Bitcoin-Alternative, Bitcoin-Kopie, Bitcoin 2.0 Evil Pepe Coin $EVILPEPE ERC-20 Uniswap Shit-Coin Deelance $DLANCE ERC-20 Uniswap. MEXC Dezentrale Freelance Plattform mit NFT Marktplatz Ecoterra $ECOTERRA ERC-20 Uniswap, BitMart, LBank Nachhaltige Kryptowährung Thug Life Token $THUG ERC-20 Uniswap Web3 Meme-Coin Mr Hankey $HANKEY ERC-20 Uniswap Shit-Coin Shibie Coin $SHIBIE ERC-20 Uniswap Meme-Coin Cowabunga $COWABUNGA ERC-20 Uniswap Meme-Coin mit Pizzageschmack IMPT $IMPT ERC-20 Uniswap, Gate.io, BitMart, LBank, Coinstore Nachhaltige Kryptowährung TG Casino $TGC ERC-20 Uniswap Erstes Telegram-Casino Meme Kombat $MK ERC-20 Stake-2-Earn Bitcoin BSC $BTCBSC BEP20 PancakeSwap Bitcoin-Alternative, Bitcoin-Kopie, Bitcoin 2.0 Bitcoin Minetrix $BTCMTX ERC-20 JETZT TRADEN Stake-to-Mine

Diese billigen Coins bieten entweder noch im laufenden Pre-Sales attraktive Preise für ihre nativen Utility-Token oder sind bereits mit ihrem Token an den Exchanges gelistet. Viele der Krypto Pre-Sales haben eigene Telegram und / oder Discord Gruppen. Auf X, ehemals Twitter, ist jeder dieser billigen Coins vertreten. Nachfolgend die Liste mit dem direkten Zugang zu den Gruppen bzw. zum Social Media Auftritt in X.

Kürzel Pre-Sales live Besonderheit Twitter Account Telegram Discord Wall Street Memes $WSM Stake-2-Earn https://twitter.com/wallstmemes https://t.me/wallst_memes https://discord.gg/4E538pzeGX Wall Street Memes Casino $WSM Telegram-Casino https://x.com/wsmcasino https://t.me/wsmcasinobot Sonik $SONIK Stake-2-Speed https://twitter.com/Sonikcoin https://t.me/Sonikcoin Launchpad XYZ $LPX Web 3.0 Plattform, Stake-2-Earn https://twitter.com/launchpadlpx https://t.me/Launchpad_Official_Channel https://discord.com/invite/tEtJx6YJRY yPredict.ai $YPRED KI-Tradingsignale https://twitter.com/ypredict_ai https://t.me/ypredict Chimpzee $CHIMP Shop2Earn, Trade2Earn, Play2Earn, Umweltschutz Coin https://twitter.com/RealChimpzee https://t.me/officialchimpzeetelegramgroup https://discord.gg/DFMF24nMUM XRP20 $XRP20 Ripple-Nachfolger/Ripple 2.0 https://twitter.com/XRP_20 https://t.me/XRP20_coin Spongebob Token $SPONGE Meme-Coin ohne jeglichen Nutzen https://twitter.com/spongeoneth https://t.me/Spongeoneth https://discord.gg/mufWAZVEhM RobotEra $TARO P2E-Game https://twitter.com/robotera_io https://t.me/+_wOHpPocsxE3NjBh https://discord.com/invite/robotera Love Hate Inu $LHINU Vote-2-Earn https://twitter.com/LoveHateInu https://t.me/OfficialLHINU https://discord.com/invite/YXtfzhdZ56 Tamadoge $TAMA Meme-Coin mit Arcade-Game https://twitter.com/Tamadogecoin https://t.me/TamadogeOfficial https://discord.com/invite/Z2PqFvsXJa Burn Kenny $KENNY Shit-Coin https://twitter.com/BurnKennyCoin https://t.me/BurnKennyOfficial BTC20 $BTC20 Bitcoin-Alternative, Bitcoin-Kopie, Bitcoin 2.0 https://twitter.com/BTC20Token https://t.me/BTC20Token Evil Pepe Coin $EVILPEPE Shit-Coin https://twitter.com/evilpepe_token https://t.me/Evilpepetoken Deelance $DLANCE Dezentrale Freelance Plattform mit NFT Marktplatz https://twitter.com/deelance_com https://t.me/deelance_com https://discord.gg/vhH3Sbt9NQ Ecoterra $ECOTERRA Nachhaltige Kryptowährung https://twitter.com/ecoterraio https://t.me/ecoterraio https://discord.gg/Bc9qPUzmX4 Thug Life Token $THUG Web3 Meme-Coin https://twitter.com/thug_life_token https://t.me/thuglifetoken Mr Hankey $HANKEY Shit-Coin https://twitter.com/MrHankeythecoin https://t.co/e7acgPHWF1 Shibie Coin $SHIBIE Meme-Coin https://twitter.com/ShibieCoin https://t.me/ShibieCoin Cowabunga $COWABUNGA Meme-Coin mit Pizzageschmack https://twitter.com/CowabungaCoin https://t.me/CowabungaCoin IMPT $IMPT Nachhaltige Kryptowährung https://twitter.com/IMPT_token https://t.me/+DVa3lNqWTtdhYzk0 https://discord.com/invite/pxPSREPKxw TG Casino $TGC Erstes Telegram-Casino https://twitter.com/TGCasino_ https://t.co/g2Xm298LUi Meme Kombat $MK Stake-2-Earn https://twitter.com/Meme_Kombat https://t.me/MemeKombatToken Bitcoin BSC $BTCBSC Bitcoin-Alternative, Bitcoin-Kopie, Bitcoin 2.0 https://twitter.com/Bitcoinbsctoken https://t.me/Bitcoinbsctoken Bitcoin Minetrix $BTCMTX Stake-to-Mine https://twitter.com/bitcoinminetrix?s=21 https://t.me/bitcoinminetrix https://discord.gg/HDSx3AQWwV

Fazit: Anleger profitieren derzeit an den Märkten von zahlreichen billigen Coins mit Potenzial. Das Angebot an neuen Kryptos wird jeden Tag größer, da ist es wichtig, dass Sie den Überblick behalten. Nur so können Sie Trends identifizieren und Coins finden, die 2023 explodieren könnten. Einige Coins sind bereits öffentlich handelbar, andere befinden sich noch im Vorverkauf.

Vorteil beim Pre-Sales ist, dass Sie die nativen Utility-Token, wie beispielsweise den vom Mining Coin Bitcoin Minetrix, besonders günstig einkaufen können. 1 $BTCMTX kostet derzeit 0,0113 $. Sein Preis steigt jedoch schon in weniger als 24 Stunden auf die nächste Stufe.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin sowie Content Creator tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger Webseite: https://blockchain-technologie.digital/ Facebook Gruppe: https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/ Twitter: https://twitter.com/Block_Chica