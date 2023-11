Ripples neuester Quartalsbericht: Beeindruckendes Wachstum von XRP

In der dynamischen Welt der Kryptowährungen hat Ripple, bekannt für seine Kryptowährung XRP, am 1. November seinen mit Spannung erwarteten Quartalsbericht veröffentlicht. Der Bericht für das dritte Quartal 2023 beleuchtet die wichtigsten Aspekte von Transaktionen und Handel, indem er mehrere Metriken im Detail darstellt.

Unter den hervorgehobenen Punkten sticht besonders das Wachstum des XRP-Handelsvolumens an US-Börsen um 5 % hervor. Dieses markante Wachstum, das in der Krypto-Gemeinde große Aufmerksamkeit erregte, unterstreicht Ripples fortschreitende Expansion, da immer mehr Börsen, insbesondere in den USA, den XRP-Handel aktivierten.

Ripple veräußert 892 Millionen XRP im dritten Quartal 2023

Im jüngst veröffentlichten Quartalsbericht für das dritte Quartal 2023 hat Ripple, das Blockchain-Unternehmen hinter der Kryptowährung XRP, bekanntgegeben, dass das Unternehmen im besagten Zeitraum mehr als 892 Millionen XRP-Token verkauft hat. Dabei ist jedoch anzumerken, dass von den gesamten 46,5 Milliarden XRP, die Ripple hält, derzeit 41,3 Milliarden in einem Treuhandkonto (Escrow) gesperrt sind.

Der Bericht beleuchtet die Aufteilung der XRP-Bestände von Ripple in zwei Kategorien. Die erste Kategorie umfasst die XRP in den Unternehmenskonten von Ripple, welche für betriebliche Zwecke eingesetzt werden können.

Die zweite Kategorie betrifft die XRP-Token, die in den Treuhandkonten von Ripple liegen. Diese Token stehen nicht unmittelbar zur Verfügung, sondern sind in einem Treuhandkonto gesichert. Ripple kann auf diese Token erst zugreifen, wenn sie aus dem Treuhandkonto freigegeben werden, was mit einer Rate von 1 Milliarde Token pro Monat geschieht.

Dieses Modell der Treuhandkonten dient dazu, die Marktliquidität zu kontrollieren und eine übermäßige Inflation der im Umlauf befindlichen XRP-Token zu verhindern. Die gezielte Freigabe von XRP aus den Treuhandkonten ermöglicht es Ripple, strategisch auf Marktentwicklungen zu reagieren und gleichzeitig das Vertrauen der Investoren in die Stabilität der Währung zu stärken.

Ripple reduziert XRP-Bestände im dritten Quartal

Ripple hat im Verlauf des dritten Quartals außerdem eine deutliche Reduktion seiner XRP-Bestände vorgenommen. Zum Ende des zweiten Quartals, am 30. Juni, verfügte Ripple über insgesamt 47,45 Milliarden XRP. Davon waren 5,55 Milliarden XRP als unmittelbar verfügbar gekennzeichnet, während 41,9 Milliarden in Treuhandkonten (Escrow-Wallets) gesichert waren.

Mit dem Abschluss des dritten Quartals am 30. September verringerte sich der Gesamtbestand an XRP leicht auf 46,5 Milliarden. Der verfügbare Kontostand sank auf 5,25 Milliarden XRP, was darauf hindeutet, dass Ripple während des dritten Quartals 293 Millionen XRP aus seinem verfügbaren Bestand verkauft hat.

Bemerkenswert ist auch der Rückgang des in Escrow gehaltenen XRP-Bestandes. Dieser sank von 41,9 Milliarden XRP am 30. Juni auf 41,3 Milliarden XRP am 30. September, was einer Differenz von 600 Millionen XRP entspricht. Somit hat Ripple allein im dritten Quartal etwa 892 Millionen XRP freigegeben und veräußert.

XRP erlangt 5 Prozent Anteil am Handelsvolumen auf US-Börsen

Der kürzlich veröffentlichte Bericht beleuchtet die Handelsaktivitäten von XRP und stellt fest, dass etwa 60 % des Handelsvolumens auf Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, stattfanden.

Darüber hinaus offenbart der Bericht, dass beinahe 5 % des gesamten Handelsvolumens von XRP auf amerikanischen Börsen abgewickelt wurden. Diese Entwicklung folgte, nachdem einige US-Börsen ab dem 13. Juli den Handel mit XRP wieder aufgenommen hatten. Diese Entscheidung ermöglichte es mehr Menschen in den Vereinigten Staaten, XRP zu handeln und Zugang zu dieser Kryptowährung zu erhalten.

5 % des Handelsvolumens

Interessanterweise weist Ripple in dem Bericht auch darauf hin, dass ein wachsender Anteil des XRP-Handels mit Stablecoins statt mit Fiat-Währungen stattfindet. Viele Börsen bieten nun den Handel von XRP im Tausch gegen USDT, eine der populären Stablecoins, an.

