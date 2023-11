Günstige Einstiegschance! Diese beiden Aktien sind (noch) in der Korrektur

Charttechnik, oft als Werkzeug für kurzfristige Händler bekannt, kann mitunter auch für Langzeitinvestoren von Nutzen sein. Denn diese ermöglicht das Erkennen langfristiger Trends, die sich durch eine Abfolge von Impulsbewegungen und Korrekturen auszeichnen.

Für langfristig orientierte Anleger kann die Charttechnik ein Signalgeber sein, um in Phasen der Korrektur innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends einzusteigen. Diese Rücksetzer bieten die seltenen Gelegenheiten, Anteile an qualitativ hochwertigen Unternehmen zu attraktiveren Preisen zu erwerben. Denn Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und positiven Zukunftsaussichten sind selten "billig".

Die besten Unternehmen der Welt zeichnen sich meist durch eine langjährige Geschichte des Erfolgs aus und können über Jahrzehnte hinweg einen Aufwärtstrend an den Börsen zeigen. Der strategische Kauf während einer Korrekturphase kann die Rendite eines Portfolios erheblich steigern, da man von der kontinuierlichen Wertsteigerung der Unternehmen profitiert.

Schauen wir uns zwei Aktien an, bei denen sich aktuell eine günstige Einstiegschance ergeben könnte.

Waste Management

Während die Waste Management Aktie am heutigen Freitag um rund 3 % klettert, summieren sich die Kursgewinne für den vergangenen Monat sogar auf 7,5 %. Im Jahr 2023 konnte die Waste Management Aktie eine Rendite von rund 6,3 % erzielen.

Seit dem Höchststand im August 2022 läuft die Waste Management Aktie weitgehend seitwärts. Summa summarum notiert der Aktienkurs aktuell auf dem gleichen Niveau wie schon im Jahr 2021. Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt intakt, die Waste Management Aktie könnte in dieser Hinsicht einen Blick wert sein.

Als führendes Entsorgungsunternehmen in den USA stellte die Waste Management Aktie im letzten Jahrzehnt unter Beweis, dass Müll ein lukratives Geschäft ist. Mit über 21 Millionen Kunden in den USA und einer EBITDA-Marge von fast 30 % generiert Waste Management einen enormen Cashflow. Zugleich setzt Waste Management immer mehr auf Recycling und trifft damit den Geist der Zeit. Die Verantwortlichen tun aktuell alles dafür, den nächsten langjährigen Aufwärtstrend fundamental zu untermauern.

Mit einem aktuellen KGV von rund 28 und einem KUV von etwas über 3 ist die Waste Management Aktie trotz deutlicher Korrektur vom Rekordhoch im historischen Durchschnitt bewertet. Günstig sind die Anteilsscheine immer noch nicht - doch Qualität mit einem langjährigen Aufwärtstrend hat eben an der Börse seinen Preis.

Das KI-Analysetool AltIndex vergibt für die Waste Management Aktie bei einem hohen Sentiment-Score aktuell eine Hold-Empfehlung - insoweit stimmig bei der nicht allzu günstigen Bewertung.

Deutsche Börse

In der vergangenen Woche stieg die Deutsche Börse Aktie erneut um rund 2 %, für das vergangene Halbjahr summieren sich die Kursverluste jedoch auf fast 10 %. Auch im Jahr 2023 war die Deutsche Börse Aktie mit einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung kein lohnendes Investment.

Im langfristigen Chart sehen wir aktuell ein Kursniveau wie im Frühjahr 2020 - kurz vor dem Corona-Crash. Langfristige Investoren, die die Papiere nicht aktiv handeln, hätten in den letzten drei Jahren keine Rendite gemacht. Auf 5-Jahres-Sicht gab es immerhin eine Performance von rund 43 %.

Indessen sollte der eingezeichnete Support halten, damit sich das Chartbild nicht deutlich eintrübt. Hier verläuft übrigens auch die 50-Tagelinie, die ebenfalls Unterstützung bieten dürfte.

Da die deutsche Börse in den letzten Jahren kräftiges Wachstum verzeichnete und 2024 bereits ein neuer Umsatzrekord erzielt werden soll, wird die Aktie fundamental immer günstiger.

Zudem zeichnet sich die Deutsche Börse durch eine starke Marktposition in Europa aus, die ihr eine Art Burggraben bietet.

Die Charttechnik liefert wertvolle Einblicke, doch fundamentale Investoren und News-Trader benötigen ein ganzheitliches Bild. Hier kommt das Analysetool AltIndex ins Spiel, das alternative Datenquellen erschließt und eine breitere Informationsgrundlage bietet. Alternative Daten, wie soziale Medien, Sentiment und Markttrends, fügen der reinen Chartanalyse einen wesentlichen Kontext hinzu. Sie können Veränderungen in der Wirtschaft vorhersagen, die nicht sofort in den Kursen sichtbar sind.

Für Investoren, die sich auf Fundamentaldaten stützen, ermöglicht AltIndex, tiefere Einsichten in Unternehmensentwicklungen zu gewinnen, während News-Trader schneller auf marktbewegende Informationen reagieren können. In einem sich schnell verändernden Marktumfeld ist diese Mehrdimensionalität empfehlenswert.

