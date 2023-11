Dieser Aufwärtstrend bricht niemals! 3 spannende Aktien für die Ewigkeit

In einer Welt, die von flüchtigen Trends und schnelllebigen Veränderungen geprägt ist, suchen Anleger nach dem Heiligen Gral der Beständigkeit: Aktien, die eine so robuste Performance versprechen, dass sie als "Dauerläufer" gelten können, erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Vorstellung einer Investition, die "für die Ewigkeit" besteht, mag übertrieben sein, doch gibt es Unternehmen, deren hochwertige Geschäftsmodelle und intakte Trendbewegungen über sehr lange Zeiträume hinweg Stabilität und Wachstum versprechen.

Während die Charttechnik häufig nur als relevant für kurzfristige Trader beurteilt wird, ist diese auch für langfristige Anleger durchaus wertvoll, um solche Aktien zu identifizieren. Denn diese hilft, die Kontinuität der Performance jenseits der täglichen Schwankungen zu beurteilen. Aktien, die über Jahrzehnte hinweg eine aufwärtsgerichtete Tendenz zeigen, offenbaren oft fundamentale Stärken: innovative Produkte, starke Marktpositionen und eine Vision, die sie auch in Zukunft relevant bleiben lässt. Diese "Aktien für die Ewigkeit" sind selten, aber es gibt sie - drei Ideen:

Accenture

Der langfristige Aufwärtstrend ist trotz deutlicher Korrekturbewegung im Jahr 2023 intakt. Denn hier wäre auch noch deutlich Spielraum für weitere Gewinnmitnahmen. Solange der Accenture Kurs über dem Support bei 135-140 $ verharrt, ist langfristig nichts passiert. Dennoch würden sich Anleger natürlich keine weitere 50 % Korrektur wünschen, wenn sie denn ein Investment wagen und eine Position beim irischen Beratungsunternehmen aufbauen.

Allerdings könnte sich auch im Bereich zwischen 245-252 $ ein Doppelboden gebildet haben, hier verläuft ein markanter Support. Nachdem die Accenture Aktie mit bullischen Candlesticks den MA200 zurückeroberte, fungiert dieser aktuell als Unterstützung. Kurzfristig sieht die Accenture Aktie damit ebenfalls gar nicht so schlecht aus.

KGV und KUV liegen beide etwas über dem historischen Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Die Accenture Aktie wird auch aufgrund ihrer hochwertigen Qualität damit eher teuer bewertet. Diesbezüglich vergibt auch das KI-Tool AltIndex ein Hold-Rating - das formulierte Kursziel von 207 $ liegt knapp unter dem aktuellen Kurs - ein Einstieg würde sich damit (noch) nicht aufdrängen, auf die Watchlist gehört die Accenture Aktie allemal.

ITT

Langfristig befindet sich auch die ITT Aktie in einem beeindruckenden Aufwärtstrend, der aktuell nicht in Gefahr ist. Zwar deutet sich die Bildung einer Doppeltop-Formation im Chart an. Dennoch zeigen die Bullen aktuell noch Stärke. Der RSI befindet sich in einem gesunden Zustand, der Kurs notiert über dem langfristig aufwärtsgerichteten Trendkanal. Hier wäre durchaus ein weiterer Rückläufer vorstellbar, bevor die ITT Aktie dann über das Allzeithoch ausbrechen kann.

Das US-amerikanische Unternehmen ist wohl den meisten Anlegern kein Begriff. Dabei ist ITT Inc. ein diversifizierter Hersteller, der in der Entwicklung und Herstellung einer Vielzahl von technisch anspruchsvollen Komponenten und Produkten eine führende Position einnimmt. Mit einer jahrzehntelangen Historie, die Innovation und Qualität hervorhebt, bedient ITT unterschiedliche Endmärkte, darunter Luftfahrt, Transport, Energie und Industrie. Alles ist darauf ausgerichtet, technologische Expertise mit einem tiefgreifenden Verständnis für die Kundenbedürfnisse zu verbinden, was einen Wettbewerbsvorteil in den betriebenen Segmenten sichert.

Alphabet

Dagegen dürfte die Alphabet Aktie wohl jedem Aktionär ein Begriff sein. Denn das führende Tech-Unternehmen ist über die Suchmaschine Google in den Alltag der meisten Menschen eingebunden. Mit einer Jahresperformance von rund 43 % war die Alphabet Aktie im Jahr 2023 ein gutes Investment. Im vergangenen Monat gab die Aktie um rund 6 % nach - denn das Cloud-Wachstum konnte bei den jüngst gemeldeten Quartalszahlen nicht mit der Konkurrenz mithalten. Ergo könnte sich hier doch eine Einstiegschance ergeben, während die Charttechnik einen langfristig gesunden Aufwärtstrend anzeigt und rund um 120 $ ein Support einen Einstieg ermöglichen könnte.

Dennoch sieht AltIndex zuletzt einen rückläufigen Sentiment-Indikator, der leicht korrigiert. Hier scheint noch etwas Raum für weitere Korrekturen, die die Alphabet Aktie verbilligen. Denn aktuell dürfte die Alphabet Aktie auch langfristig weitgehend fair bewertet sein. Die Multiples bewegen sich im historischen Median. Gegen einen weiteren Rücksetzer dürften langfristige Anleger nichts haben, um sich dann ein Engagement bei höchster Qualität von Alphabet aufzubauen.

