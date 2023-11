Pepe Kurs Prognose: Ist dieser Meme-Coin Schuld an 50 % Wachstum von PEPE?

Was ist denn bei den Meme-Coins los? Nahezu unbemerkt konnte sich der PEPE-Kurs an der derzeitigen Altcoin-Rallye beteiligen und seinen Wert im letzten Monat um über 54 % steigern.

War wirklich der Anstieg des Bitcoin Preises der Grund dafür? Oder sind es vielmehr andere Faktoren, meist auf dem Meme-Markt, die den Pepe Preis über die Hälfte in die Höhe trieben.

Das sind die aktuellen Meme News und die Pepe Kurs Prognose bis Ende 2023.

PEPE heute 0,000001032 € mit +5,89 %

Im vergangenen Monat über 54 % rauf für PEPE

Aber die vergangenen 7 Tagen brachten ein Minus von fast 10 %

Meme Kombat ($MK) sammelt über 1,16 Millionen USD von Investoren ein

Der native Pre-Sales Token von Meme Kombat kostet nur ab 0,1887 $

Bringt der Pre-Sales von Meme Kombat frischen Wind in den Markt?

Zugegeben, auf dem Meme-Markt ist seit Monaten viel los und zahlreiche neue Coins mit Potenzial haben sich im Pre-Sales oder dem anschließenden Token Launch bewährt.

Doch mit Bezug auf PEPE hat sich vor allem Meme Kombat positiv hervorgetan, denn die Plattform schickt die beliebtesten Meme-Charaktere in aufregende Schlachten und Wettkämpfe. Und das kommt bei den Anlegern an.

Kryptowährung Meme Kombat Kürzel $MK Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 21 Millionen Token Start 21.09.2023 Preis ab 0,1887 $ Jetzt Traden Kategorie GameFi-Token Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Ja Staking während Pre-Sales Ja Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 10 $ Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Meme Kombat bringt frischen Wind in den Meme-Markt und ergänzt das bisherige Angebot von Meme-Coins und wertschöpfende Konzepte. Während Pepe, Dogecoin und Shiba Inu lediglich dem reinen Spaß dienen und als Unterhaltungs-Coins gelten, sieht sich Meme Kombat einem nachhaltigen Geschäftsmodell gegenüber.

Konkret geht es bei Meme Kombat um Online-Wetten, die von Token Inhabern auf der Plattform getätigt werden. Genau wie im klassischen Sportsbook stehen unterschiedliche Wettarten zur Verfügung. Alles dreht sich um Meme-Coins und ihre Charaktere.

Der Einsatz erfolgt mit dem nativen Utility-Token $MK, der derzeit im Pre-Sales ab 0,1887 $ verfügbar ist.

Doch neben dem Konzept aus Krypto-Wetten gibt es auch noch finanzielle Anreize in Form von Staking, denn der Meme Kombat Token lässt sich im Smart Contract des Protokolls mit wenigen Klicks sperren.

Als Gegenleistung erhalten Anleger dann Staking-Rewards, die abhängig von der Menge der eingesetzten Token, durchaus ein passives Einkommen ermöglichen können.

Meme Kombat Tokenverteilung Anzahl Token Gesamt 100 % 12 Millionen Pre-Sales 50 % 6 Millionen Staking & Battles 30 % 3,6 Millionen DEX Liquidität 10 % 1,2 Millionen Community Rewards 10 % 1,2 Millionen

Pepe und andere Meme-Coins profitieren von den neuen Ideen der Entwickler, wie das Beispiel von Meme Kombat deutlich zeigt. Sicherlich könnte langfristig auch Druck auf die bestehenden Meme-Coins aufgebaut werden.

Vor allem dann, wenn Anleger sehen, welche finanziellen Anreize die neuen Entwicklungen bieten, die bei bestehenden Alt-Meme-Coins nicht zu finden sind.

Pepe Kurs Prognose bis Ende 2023

Hier unsere Pepe Kurs Prognose bis Ende 2023 mit den wöchentlichen Tendenzen. Erstellt haben wir dies Coin Prognose für PEPE mit yPredict. Die Plattform von yPredict stellt intelligente Prognosemodelle für den Kryptomarkt zur Verfügung.

Auch diesen Token können Anleger derzeit in der letzten Phase vor dem Token Launch günstig im Vorverkauf traden.

Woche Kursprognose in EUR Tendenz 45 0,000001063 46 0,000001097 47 0,000001343 48 0,000001259 49 0,000001341 50 0,000001592 51 0,000001788 52 0,000002270

Fazit: Die Pepe Kurs Prognose bis Ende 2023 gibt erste Anhaltspunkte, wohin sich der Kurs des lustigen Meme-Coins entwickeln könnte. Sie zeigt aber auch, dass nicht alle Trends nach oben zeigen.

Es kann noch dieses Jahr auch zu ruhigen Wochen kommen, wenn die Altcoins im Preisaufstieg nachlassen. Auch das Ende des Pre-Sales von Meme Kombat kann für neutrale Kursvorhersagen beim Pepe-Preis verantwortlich sein.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin sowie Content Creator tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger Webseite: https://blockchain-technologie.digital/ Facebook Gruppe: https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/ Twitter: https://twitter.com/Block_Chica