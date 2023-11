Diese drei Aktien empfiehlt StockGPT im November 2023

Obwohl Anleger Empfehlungen von ChatGPT oder StockGPT nicht blindlings folgen sollten, können sie dennoch inspirierend wirken und Anstöße für den Aktienmarkt bieten. Wichtig ist dann natürlich, dass solche Anregungen zu einer unabhängigen Analyse führen, in der eigene Nachforschungen und eine fundierte Entscheidungsfindung im Vordergrund stehen.

Um auf die Marktdynamik im November 2023 zu reagieren, haben wir den KI-Chatbot StockGPT mit aktuellen Informationen versorgt. Mit Blick auf einen bevorstehenden Pivot, das Ende des Zinserhöhungszyklus und die Rückkehr einer Risk-on-Mentalität, hat StockGPT besonderes Augenmerk auf Aktien aus der zweiten Reihe gelegt, die das Potenzial für eine Outperformance bieten.

Basierend auf der Analyse hat StockGPT drei Aktien hervorgehoben, die in diesem Marktumfeld besonders aussichtsreich erscheinen.

Block

Mit der Block Aktie empfiehlt StockGPT aktuell das US-amerikanische Payment-Unternehmen und setzt hier augenscheinlich auf einen mittelfristigen Turnaround. Denn dieser könnte mit einer Performance von rund 20 % in den letzten fünf Tagen angestoßen worden sein. Die Ursache waren die jüngsten Quartalszahlen. Block konnte hier die Erwartungen der Analysten schlagen und hat zugleich ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Statt erwarteten 0,47 $ Gewinn je Aktie konnte Block 0,55 $ erzielen. Augenscheinlich wurde die Payment-Branche zu stark abgestraft - ein Turnaround scheint möglich.

Dennoch ist die jüngste Gegenbewegung bis dato nicht mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Damit sich das Chartbild der Block Aktie aufhellt, sollte der Aktienkurs über den Widerstand bei 53-56 $ steigen.

Nach Daten des Analysetools Altindex bleibt das Sentiment stark angeschlagen und korrigierte in den letzten drei Monaten um rund 15 %. Aktive Anleger behalten den Sentiment-Indikator im Blick.

CrowdStrike

Mit einer Jahresperformance von rund 72 % war das Jahr 2023 für die CrowdStrike Aktie bereits erfolgreich. Dennoch gibt es nach StockGPT weitaus mehr Potenzial.

Damit bewegt sich die CrowdStrike Aktie im gesamten Jahr 2023 in einem aufwärtsgerichteten Trendkanal. Hier gelang zuletzt der Ausbruch über den horizontalen Widerstand bei 172 $. Der Retest bestätigte den Ausbruch.

CrowdStrike revolutioniert eine gesamte Branche als führender Anbieter cloud-nativer Cybersicherheitslösungen. Mit der zunehmenden Verlagerung von Diensten in die Cloud ergreift das Unternehmen die Initiative, Sicherheitssoftware direkt in diesem dynamischen Umfeld zu verankern, um die inhärenten Vorteile der Cloud-Technologie zu nutzen. Dieser strategische Schritt ermöglicht es CrowdStrike, Skalierbarkeit, Flexibilität und Echtzeit-Schutz zu optimieren. Attraktive Abo-Einnahmen prägen das Geschäftsmodell.

Der Cybersicherheitsmarkt, der parallel zur globalen Digitalisierung wächst und ein jährliches Wachstum im zweistelligen Bereich generieren soll, ist ständigen technologischen Veränderungen unterworfen. CrowdStrike bleibt mit einem innovativen Abonnementmodell und einer benutzerfreundlichen Oberfläche an der Spitze dieses Wachstums und zeigt sich als Pionier für neue Sicherheitsanforderungen im digitalen Zeitalter. Mit dieser Marktführerschaft möchte CrowdStrike die Branche weiter gestalten.

Auch der AI-Score von AltIndex vergibt für die CrowdStrike Aktie aktuell ein Buy-Rating. Zuletzt waren es insbesondere das Sentiment, der Webpage-Traffic und die Google-Trends, die hier stark anstiegen. Eine weitere Aufwärtsbewegung wird von diesen Daten untermauert.

DocuSign

Mit einem Kursverlust von rund 27 % läuft es für die DocuSign Aktie im laufenden Jahr gar nicht gut. Auch im letzten Monat stagniert der Aktienkurs. Während sich viele Tech-Aktien deutlich erholten, steht bei der DocuSign Aktie noch kein Turnaround an. Nun werden die neuen Quartalszahlen erst im Dezember gemeldet. Möglicherweise gibt es hier weitere Impulse.

Die Bewertung wird zunehmen günstiger, doch auch das Wachstum schwächte sich zuletzt ab. In einem wachstumsstarken Marktsegment für elektronische Signaturen hat DocuSign weiterhin Potenzial.

Technisch markierte die DocuSign Aktie erst kürzlich ein neues Verlaufstief und generierte somit ein weiteres Verkaufssignal. Aktuell kämpfen sich die Papiere zurück. Wichtig wäre es nun, dass der Support hält und möglicherweise eine deutliche Aufwärtsbewegung in Richtung 200-Tagelinie erfolgt. Oberhalb von 48 $ würde sich das Chartbild dann deutlich aufhellen.

Etwas different beurteilt das Datenanalysetool AltIndex aktuell die Docusign Aktie. Hier vergibt der AI-Score ein Sell-Rating. Insbesondere das Sentiment schwächte sich zuletzt ab und liegt deutlich unter dem historischen Durchschnitt. Insoweit könnten Investoren & Trader die alternativen Daten bei AltIndex aufmerksam erfolgen, um bei einer möglichen Trendwende ein Engagement aufzubauen.

Aktien fortschrittlich analysieren mit AltIndex

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.