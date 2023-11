Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Die Lobreden an den Börsen sind im Normalfall schnell gesprochen. Nun aber hat Palantir in der vergangenen Woche einen echten Hammer ausgepackt. Das Unternehmen ging mit einem Plus von gut 5,4 % aus dem Handel. Die Wochengewinne summierten sich auf fast 24 %. Die Aktie war vorher schon sehr hoch notiert. Nun wird es immer interessanter. Die Zahlen waren sehr gut Die Softwareschmiede hat ihre Zahlen vorgetragen. ...

