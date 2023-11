Das britische Unternehmen Associated British Foods PLC (ISIN: GB0006731235) wird eine Schlussdividende in Höhe von 33,1 Pence (ca. 38,2 Eurocent) an seine Aktionäre ausschütten. Im Vorjahr wurden 29,9 Pence als Schlussdividende ausbezahlt. Zusätzlich wird der Mutterkonzern von Primark eine Sonderdividende über 12,7 Pence ausbezahlen. Beide Zahlungen erfolgen am 12. Januar 2024 (Record day: 15. Dezember 2023). Zusammen mit der Zwischendividende ...

