BEWILLIGING EINES UMFASSENDEN PATENTS FÜR DIE SCHLÜSSELTECHNOLOGIEN DER IMPFSTOFFPLATTFORM VON DEFENCE THERAPEUTICS



07.11.2023 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CSE: DTC Börse Frankfurt: DTC USOTC:DTCFFPRESSEMITTEILUNG BEWILLIGING EINES UMFASSENDEN PATENTS FÜR DIE SCHLÜSSELTECHNOLOGIEN DER IMPFSTOFFPLATTFORM VON DEFENCE THERAPEUTICS Vancouver, British Columbia, Kanada, den 7. November 2023 - Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen"), (CSE: DTC, USOTC: DTCFF, Börse Frankfurt: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Impfstoffe, Therapeutika und Technologien zur Arzneimittelverabreichung für die Bekämpfung von Krebs und anderen Krankheiten entwickelt, freut sich, mitzuteilen, dass das Canadian Intellectual Property Office (CIPO) den Bewilligungsbescheid für den kanadischen Patentantrag von Defence mit der Nr. 3,201,103 erteilt hat. Das kanadische Patent Nr. 3,201,103 (das '103-Patent) deckt im Wesentlichen die Schlüsseltechnologien der Impfstoffplattform von Defence ab, welche die Immunogenizität proteinbasierter Impfstoffe verstärken, ihre Wirksamkeit verbessern und potenziell zu einer Verringerung der Antigendosis führen, die für die Auslösung einer schützenden Immunantwort nötig ist. Dieses kanadische Patent beinhaltet wichtige Ansprüche zur Zusammensetzung der Materie, welche die proteinbasierten Impfstoffe mit Einsatz der Defence-Technologie direkt abdecken, genauso wie Ansprüche für ihre Herstellung und Nutzung zur Bekämpfung von Krebs- und Infektionskrankheiten. Das entsprechende US-Patent von Defence mit der Nr. 11,291,717 wurde einige Monate zuvor gewährt. "Die Tatsache, dass das CIPO beschlossen hat, das '103-Patent ohne Ausstellung eines Prüfungsberichts und nur einen Monat nach Beginn der substanziellen Prüfung zu gewähren, stellt einen überzeugenden Beweis für den innovativen Charakter der Impfstofftechnologie von Defence sowie eine Bestätigung der kanadischen Regierung für die Aussagekraft der wissenschaftlichen Daten von Defence dar", erklärt Herr Sebastien Plouffe, CEO von Defence Therapeutics. Nachdem somit ein starker Patentschutz in zwei wichtigen Impfstoffmärkten - den Vereinigten Staaten und Kanada - sichergestellt wurde, beabsichtigt Defence, die in diesen beiden Rechtsräumen gewährten Patente dafür einzusetzen, um schnell einen vergleichbaren umfassenden Patentschutz in anderen bedeutenden Märkten wie Europa und Asien zu erwirken. Die Erteilung des '103-Patents stärkt das kanadische Patentportfolio von Defence und steht im Einklang mit den Zielsetzungen des Unternehmens, seine eigenen neuartigen klinischen Impfstoffkandidaten voranzutreiben. Darüber hinaus werden dadurch neue Lizenzierungs- und Kooperationsgelegenheiten geschaffen, beispielsweise mit Herstellern zugelassener proteinbasierter Impfstoffe zur Verbesserung der Wirksamkeit und zur Verlängerung der Patentlaufzeit ihrer eigenen Produkte. Laut Prognosen von Precedence Research wird der globale Onkologiemarkt voraussichtlich von einem Wert von 286,04 Mrd. USD im Jahr 2021 auf etwa 536,01 Mrd. USD im Jahr 2029 wachsen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum (CAGR) von 8,2 % während des Zeitraums von 2021 bis 2030 entspricht. Die Onkologie ist ein Fachgebiet der Medizin, das sich mit der Prävention, Diagnose und Behandlung von Krebs befasst. Krebs gehört zu den häufigsten Todesursachen weltweit und ist für nahezu 10 Mio. Todesfälle im Jahr 2020, d.h. nahezu ein Sechstel aller Todesfälle verantwortlich. Zunehmende Sorge um die Patienten aufgrund von Krebs ist einer der Hauptfaktoren, die den Onkologiemarkt antreiben. https://www.biospace.com/article/oncology-market-size-to-worth-around-us-536-01-bn-by-2029/ Über Defence: Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUMTM -Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie von: Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Director Tel.: (514) 947-2272 Splouffe@defencetherapeutics.com www.defencetherapeutics.com Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ‚zukunftsgerichtete Aussagen' eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "möglich" und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten. Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



