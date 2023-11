Ethereum News: Darum sind institutionelle Investoren derzeit an ETH interessiert

In der vergangenen Woche haben digitale Anlageprodukte in der sechsten Woche in Folge starke Zuflüsse an Finanzmitteln erhalten. Gerade Ethereum (ETH) sticht hierbei deutlich heraus, denn hier stiegen die Zuflüsse auf den höchsten Stand seit über einem Jahr. So konnte der Preis von Ethereum auch innerhalb einer Woche um 5,72 % steigen, was von vielen Anlegern als eine bullishe Stimmung am Krypto-Markt interpretiert wird.

Bereits seit Ende September 2023 haben Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte erste Zuflüsse verzeichnet. Dieser Trend hat sich durch den gesamten Oktober hindurchgezogen und spiegelte damit die positive Stimmung auf dem derzeitigen Krypto-Markt wider.

Größter Zufluss institutioneller Gelder seit August 2022

Während ein Großteil des Jahres 2023 von einem geringen Interesse der Krypto-Anleger sowie anhaltender Abflüsse von institutionellen Geldgebern geprägt war, scheinen viele Großanleger nun erneut Vertrauen in Ethereum zu haben. So zeigt der Wochenreport von CoinShares genau, dass in der vergangenen Woche Zuflüsse von über 261 Millionen US-Dollar verzeichnet wurden. Insgesamt stellt dies die sechste Woche in Folge dar, wobei insgesamt ein Zufluss von 767 Millionen US-Dollar in dieser Zeit verzeichnet wurde.

Zunächst konnte Bitcoin die Schlagzeilen der letzten Wochen stark dominieren, da die größte Kryptowährung der Welt riesige Investitionen von institutionellen Anlegern verzeichnen konnte. Dies brachte den BTC Preis auf ein neues Jahreshoch und ließ den Preis sogar über die wichtige Marke von 35.000 US-Dollar steigen.

Der Bitcoin Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

So konnte auch Bitcoin klar die höchsten Zuflüsse innerhalb der letzten Woche verzeichnen, denn ganze 229 Millionen US-Dollar wurden in BTC investiert. Damit haben sich die Zuflüsse seit Jahresbeginn auf satte 842 Millionen US-Dollar erhöht.

Doch auch Ethereum wurde in den letzten Wochen nicht von den Krypto-Investoren vernachlässigt. So verzeichnete der Altcoin in der letzten Woche Zuflüsse in Höhe von 17,5 Millionen US-Dollar. Dies ist der größte Zufluss an Geldern in die Smart-Contract-Plattform seit 2022. So konnte sich auch der Nettozufluss von Ethereum im aktuellen Monat auf 13,6 Millionen Dollar erhöhen, während der Nettozufluss im gesamten Jahr 2023 bei 107 Millionen US-Dollar liegt.

Positive Stimmung bei Altcoins

Auch viele weitere Altcoins wie Solana (SOL), Cardano (ADA) und Ripple (XRP) haben in der vergangenen Woche Zuflüsse verzeichnen können. So erhielt Solana insgesamt elf Millionen US-Dollar an Zuflüssen, während Cardano eine halbe Million, XRP 200.000 und Chainlink zwei Millionen US-Dollar an Zuflüssen bekamen. Dies deutet darauf hin, dass immer mehr Investoren Interesse an verschiedenen Altcoins haben, da derzeit der gesamte Krypto-Markt einen Aufwärtstrend zu erleben scheint.

Ein Blick auf die geographische Lage der Zuflüsse verrät, dass ein Großteil der Investitionen aus den USA gekommen ist. Viele Anleger warten hier schon jetzt auf die Genehmigung durch die SEC für die kommenden Bitcoin-Spot-ETFs, was ein wichtiger Katalysator für den aktuellen Aufwärtstrend darstellt.

So haben US-amerikanische Anleger in der letzten Woche über 157 Millionen US-Dollar auf den Krypto-Markt gebracht und dieses Geld in Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte gesteckt. Dies passierte sogar vor dem Hintergrund der Entscheidung der US-amerikanischen Notenbank, die ihre Zinssätze auf einem 22-Jahres-Hoch halten möchte. Auf den Plätzen Zwei bis Vier folgten Deutschland, die Schweiz sowie Kanada, die Zuflüsse von 63 Millionen, 36 Millionen und 9 Millionen US-Dollar tätigten.

Laut CoinShares haben diese jüngsten Zuflüsse dazu geführt, dass bereits jetzt der Gesamtzufluss des Jahres 2022 in Höhe von 736 Millionen US-Dollar übertroffen wurde. Damit ist der aktuelle Zufluss der höchste seit dem Bullenmarkt im Dezember 2021.

Ethereum-Preis weiterhin stabil

Innerhalb der letzten Tage konnte sich Ethereum nicht nur stabilisieren, sondern auch langsam über die wichtige Widerstandszone von 1.850 US-Dollar hinaus bewegen. So durchbrach ETH sogar vor einigen Stunden die 1.880-Dollar-Marke und konnte sich langsam der nächsten Marke von 1.920 US-Dollar nähern. Zeitweise wurde Ethereum sogar über 1.900 US-Dollar gehandelt und konsolidiert aktuell seine Gewinne der letzten Wochen.

So gab es noch vor einigen Tagen eine Abwärtskorrektur auf unter 1.800 US-Dollar, doch derzeit hat sich der Kurs wieder erholt und scheint nun stabil zu bleiben.

Der Ethereum Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Aktuell wird Ethereum für 1.877,36 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am heutigen Morgen leicht nach unten gefallen war. So ist zum Schreiben des Artikels ein Minus von 0,71 % innerhalb der letzten 24 Stunden vorhanden, wobei ein Blick auf die letzten sieben Tage noch immer ein Plus von vier Prozent aufzeigt.

Wer sogar den Chart der letzten 30 Tage beobachtet, der wird sogar einen Kursanstieg für ETH von über 14 % feststellen können. So profitiert Ethereum weiterhin vom Bitcoin-Hype der letzten Wochen, der hauptsächlich auf die kommenden Bitcoin-ETF-Genehmigungen zurückzuführen ist.

Im Zuge dieser erwarteten Bitcoin ETFs, die durch die US-amerikanische Börsenaufsicht (SEC) genehmigt werden könnten, wurde mit dem Bitcoin ETF Token (BTCETF) auch eine neue Kryptowährung ins Leben gerufen, die genau diesen wichtigen Meilenstein der Krypto-Geschichte feiern möchte.

Bitcoin ETF Token: Presale-Phase endlich gestartet

Die Vorverkaufsphase des Bitcoin ETF Token startete bereits gestern, doch schon jetzt konnten über 35.000 US-Dollar an Investorengelder eingesammelt werden. Die Entwickler möchten mit dem $BTCETF-Token vor allem den unglaublichen und seit vielen Jahren erwünschten Meilenstein feiern, denn eine Zulassung von Bitcoin ETFs könnte den Krypto-Markt von Grund auf verändern.

Wer sich genauer in das Krypto-Projekt einlesen möchte, der sollte einen Blick auf das offizielle Whitepaper werfen. Auch ein Blick auf das offizielle Audit durch das renommierte Unternehmen Coinsult gibt weitere Informationen.

Wer schon jetzt den Bitcoin ETF Token kaufen möchte, der wird dafür mit einem absolut günstigen Preis von 0,005 US-Dollar pro Coin belohnt. Dieser niedrige Preis wird jetzt noch garantiert, bevor der Token auf den gängigen Kryptobörsen gelistet wird. Die gekauften Krypto-Coins werden dann nach dem Abschluss der Vorverkaufsphase an die Käufer verschickt und können dann zum Beispiel über das Staking vermehrt werden.

Während der Vorverkaufsphase selbst wird in erster Linie das Marketing auf Social Media und anderen Plattformen vorangetrieben, bevor dann der BTCETF-Start mit einer ersten Verknappung beginnt. So werden bei jeder Verkaufstransaktion eine Verbrennungssteuer von 5 % berechnet, wobei die Verkaufssteuer jedes Mal um ein Prozent sinken wird, wenn ein Bitcoin ETF-Meilenstein erreicht wird.

So profitieren frühzeitige Investoren nicht nur vom niedrigen Startpreis, sondern können auch direkt durch die wichtigen Meilensteine der erwarteten Bitcoin ETFs Boni erfahren.