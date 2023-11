Krypto-Gambling immer beliebter: Casino revolutioniert die Branche und könnte laut Analysten bis 2024 um 5.000 % steigen

Die Welt des Krypto-Glücksspiels steht möglicherweise an der Schwelle zu einer bahnbrechenden Veränderung. In diesem Jahr haben sich die Nutzerzahlen von Ethereum-basierten Glücksspielplattformen bereits verzehnfacht. Unter den zahlreichen Krypto-Casinos, die in den letzten Jahren entstanden sind, sticht vor allem das neue TG.Casino ($TGC) hervor, mit der Aussicht, die Spitze der Branche für sich zu beanspruchen. Das ist hauptsächlich auf seine einfache Zugänglichkeit und das Engagement für eine benutzerfreundliche Erfahrung zurückzuführen. Schon während des Vorverkaufs zieht das Projekt beachtliche Aufmerksamkeit auf sich.

Macht TG.Casino Rollbit Konkurrenz?

Ein Überblick über den Sektor zeigt, dass Krypto-Glücksspiele, oft als GambleFi bezeichnet, in den letzten Jahren zunehmend beliebt geworden sind. Die Benutzerzahlen auf Ethereum-basierten Spielplattformen haben einen enormen Anstieg erlebt.

Ein Beispiel für ein erfolgreiches Krypto-Casino ist Rollbit (RLB), dessen Wert im letzten Monat um knapp 60% gestiegen ist und eine Marktkapitalisierung von mehr als 700 Millionen Dollar erreicht hat. TG.Casino positioniert sich, um diesem Trend zu folgen und könnte in seiner Entwicklung sogar noch weiter voranschreiten.

(Rollbit Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen - Quelle: coinmarketcap.com)

TG.Casino unterscheidet sich von anderen Plattformen durch seine innovative Integration in den Telegram-Messenger. Mit einer Nutzerbasis von über 700 Millionen monatlichen Aktiven Usern bietet Telegram eine weitreichende Bühne für das Krypto-Casino. Das Besondere daran ist, dass die Nutzer keine zusätzliche App installieren müssen - das Spielgeschehen findet direkt in der vertrauten Umgebung von Telegram statt.

(Vorzüge von TG.Casino - Quelle: tg.casino)

Nahtlose Messenger-Integration als Gamechanger?

Die Herausforderung, die Kryptowährungen für Neulinge darstellen können, ist den Entwicklern von TG.Casino bewusst. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, die Hürden für den Einstieg so niedrig wie möglich zu halten, und das mit Erfolg. Jeder, der sein Smartphone und die Nutzung eines Messengers beherrscht, kann sich am Spielangebot von TG.Casino beteiligen.

Neben der Benutzerfreundlichkeit zeichnet sich TG.Casino durch den hauseigenen $TGC-Token aus, der nicht nur zum Spielen verwendet werden kann, sondern auch zusätzliche Anreize für Investoren bietet. Dazu zählen attraktive Staking-Prämien, ein Rückkauf- und ein Cashback-Programm.

(TGC Staking Dashboard - Quelle: tg.casino)

Investoren, die sich für das Staking ihrer $TGC-Token entscheiden, erhalten dafür zusätzliche Token, wie man das von Proof of Stake Coins kennt. Die derzeitige jährliche Rendite (APY) beträgt über 294 %. Obwohl diese Rate mit zunehmender Teilnehmerzahl am Staking Pool sinkt, wird erwartet, dass sie sich auf einem hohen Niveau im zweistelligen Prozentbereich stabilisiert.

Jetzt TG.Casino-Website besuchen.

Die extrem hohen Staking-Renditen von TG.Casino sind das Ergebnis eines gut durchdachten Token-Rückkaufprogramms, das von den Entwicklern des Casinos implementiert wurde. Ein bestimmter Anteil der Einnahmen des Krypto-Casinos wird dazu verwendet, $TGC-Token regelmäßig zurückzukaufen. Von den zurückgekauften Token werden 40 % vernichtet, also "geburnt", was die Umlaufmenge reduziert, während die übrigen 60 % als Belohnung an die Staker verteilt werden.

(TG.Casino Token-Rückkaufprogramm - Quelle: tg.casino)

Für die Spieler selbst bietet der $TGC-Token erhebliche Vorteile. TG.Casino akzeptiert eine Vielzahl von etablierten Kryptowährungen wie BTC, ETH, USDT und andere, aber der Einsatz von $TGC bringt zusätzliche Vorzüge. Spieler, die mit $TGC setzen, profitieren von einem Cashback-Bonus: 25 % ihrer wöchentlichen Verluste, die mit dem Einsatz von $TGC entstehen, werden ihnen zurückerstattet. Diese attraktive Cashback-Option macht den $TGC-Token zu einer besonders wertvollen Währung innerhalb der Plattform und dürfte seine Nachfrage auf lange Sicht steigern.

Steuert $TGC auf eine Kursexplosion zu?

Der $TGC-Token befindet sich momentan in der Vorverkaufsphase und hat bereits über 1,7 Millionen Dollar eingesammelt, mit einem Ziel von 5 Millionen Dollar für den Presale. Das setzt die Gesamtbewertung des Projekts auf 12,5 Millionen Dollar fest, da 40 % der Token im Vorverkauf verfügbar sind. Im Vergleich zu Rollbit, das eine Bewertung von weit mehr als 700 Millionen Dollar aufweist, könnte $TGC ein extremes Wachstumspotenzial in Aussicht haben.

($TGC Presale - Quelle: tg.casino)

Es bleibt abzuwarten, welchen Weg TG.Casino einschlagen wird. Angesichts der aktuellen Markttrends, der steigenden Beliebtheit von Krypto-Casinos und den besonderen Merkmalen von TG.Casino, stehen die Chancen für eine erfolgreiche Zukunft gut. Marktkenner vermuten, dass $TGC möglicherweise die Bewertungen von etablierten Plattformen wie Rollbit erreichen oder sogar übertreffen könnte, was für die frühen Käufer des Presales einen Anstieg um weit mehr als das 50-fache bedeuten könnte.

In einer sich stetig entwickelnden Krypto-Glücksspielindustrie hat TG.Casino das Potenzial, eine führende Rolle einzunehmen. Durch seine innovative Integration in Telegram, den vielversprechenden $TGC-Token und einen starken Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Transparenz könnte TG.Casino zu einem der führenden Namen im Krypto-Glücksspielsektor aufsteigen.

Jetzt $TGC zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.