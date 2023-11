Neue Meme-Coins im November: Folgen diese beiden Kryptos auf DOGE & PEPE?

Die Welt der Kryptowährungen ist stets in Bewegung. Meme-Coins sind ein Phänomen, das besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht und fortwährend einen gewissen Reiz auf Anleger ausübt. Bekannte Vertreter wie DOGE und PEPE haben gezeigt, dass hinter dem humorvollen Erscheinungsbild ernsthafte Gewinnmöglichkeiten stehen können. Denn manch ein mutiger Früh-Investor kam dank Dogecoin oder Pepe Coin zu großem Reichtum.

Im November tauchen nun natürlich auch neue Kandidaten auf der Bühne der Meme-Coins auf, die in die Fußstapfen dieser Pioniere treten wollen. Diese neuen Akteure ziehen bereits jetzt Aufmerksamkeit auf sich, nicht nur durch ihre originellen und Community-basierten Konzepte, sondern auch durch das Potenzial, eine ähnlich starke Performance zu zeigen. Denn jeder möchte wohl bei einem Multibagger am liebsten von Anfang an dabei sein. Während einer der folgenden Meme-Coins noch einen vergünstigten Einstieg im Presale ermöglicht, hat sich der andere Kandidat nach dem ICO bereits verdoppelt. Gewinnmitnahmen könnten aber auch hier ein spannendes Setup kreieren.

Denn gering kapitalisierte Meme-Coins bergen zweifelsfrei das Potenzial, die hochkapitalisierten Dogecoin und Pepe Coin outzuperformen. Werfen wir also einen Blick auf Meme Kombat & Wall Street Memes.

Meme Kombat

Meme Kombat taucht als einzigartiges Konzept in der Welt der Meme-Coins auf, indem es das kulturelle Phänomen der Meme-Figuren mit der Dynamik des Gamings verschmilzt. Elf bekannte Meme-Figuren treten in einer Kampfarena gegeneinander an, wobei künstliche Intelligenz (KI) zur Visualisierung der Kämpfe eingesetzt wird. Dies schafft ein interaktives und unterhaltsames Ökosystem, das eine breite Anziehungskraft entwickeln und virale Aufmerksamkeit erregen könnte. Die Transparenz und Unveränderlichkeit der Blockchain-Technologie sorgt dabei für vertrauenswürdige Ergebnisse der Duelle. Als Meme-Coin, der auf eine aktive Teilnahme und Engagement setzt, könnte Meme Kombat sowohl Krypto-Enthusiasten als auch Fans der Meme-Kultur ansprechen und eine neue Form des digitalen Entertainments schaffen.

Meme Kombat hebt sich zugleich von anderen Meme-Coins ab, indem es eine innovative Belohnungsdynamik in sein System integriert. Dies scheint wichtig, schließlich ist das spekulative Marktsegment zunehmend gesättigt.

Mit einem attraktiven Staking-Programm, das bereits in der Vorverkaufsphase aktiv ist, lockt es Investoren mit der Aussicht auf eine hohe jährliche Rendite von 112 % APY - allerdings nur, wenn das Staking mit ETH erfolgt. Im Unterschied zu anderen Meme-Coins wie DOGE oder PEPE, die kein passives Einkommen generieren, bietet Meme Kombat eine direkte Gewinnbeteiligung an.

Mit dem Start von Saison 1 entsteht zusätzlich ein spielerisches Element: Benutzer können ihre gestakten Token einsetzen, um auf die Ausgänge von durch die Blockchain determinierten Kämpfen zwischen verschiedenen Meme-Charakteren zu wetten. Korrekte Vorhersagen werden mit zusätzlichen Belohnungen vergütet, was ein weiteres Element der Teilhabe und des Engagements für die Community darstellt. Dieses vielseitige Anreizsystem könnte Meme Kombat zu einem attraktiven digitalen Asset machen.

Zu Meme Kombat

Wall Street Memes

Mit einem signifikanten Anstieg der Popularität, angetrieben durch die Meme-Aktienbewegung im Jahr 2021, hat sich Wall Street Memes zu einem Schwergewicht unter den Retail-Investoren entwickelt. Die Bewegung, katalysiert durch Ereignisse um GameStop, hat die Follower-Zahl der Gemeinschaft auf über eine Million in den sozialen Netzwerken anschwellen lassen. Der Einfluss scheint unbestreitbar; selbst Tweets von Prominenten wie Elon Musk haben die Memes der Gemeinschaft verbreitet.

Dann folgte bei Wall Street Memes das Cross-Selling in den Kryptomarkt. Die Community, die ursprünglich im Aktienmarkt zu Hause war, stellte sich als begeisterungsfähig für digitale Assets, sprich einen Gemeinschafts-basierten Meme-Coin, heraus.

Die Dynamik setzte sich also fort, als der Krypto-Presale rund 30 Millionen Dollar sammelte, ein Beweis für das starke Marketing und die immense Community-Unterstützung. Im Gegensatz zu anderen Meme-basierten Kryptowährungen, die oft als nutzlose Token abgetan werden, hat Wall Street Memes einen vielfältigen Anwendungsbereich geschaffen.

Dieser wird durch Meme-Branding, Krypto-Staking und ein innovatives Casino- und Wettbüro geprägt. All dies könnte die Wertentwicklung des nativen WSM Coins mittelfristig positiv beeinflussen.

Zu Wall Street Memes

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.