MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Airbus hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert, aber die Markterwartungen verfehlt. "Die Nachfrage nach unseren Verkehrsflugzeugen ist sehr stark, und die Erholung des Marktes bei den Großraumflugzeugen hält an", sagte CEO Guillaume Faury. "Wir gehen davon aus, dass die Lieferkette im Zuge des Produktionshochlaufs eine Herausforderung bleiben wird. Vor diesem Hintergrund halten wir an unserer Prognose für das Gesamtjahr fest." In den ersten zehn Monaten des Jahres lieferte Airbus 559 Flugzeuge aus und peilt im Gesamtjahr weiter 720 Maschinen an.

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz 14.897 +12% 15.098 +13% 13.309 EBIT bereinigt 1.013 +21% 1.142 +37% 836 EBIT 825 -15% 1.118 +15% 973 Ergebnis nach Steuern/Dritten 806 +21% 837 +25% 667 Ergebnis je Aktie 1,02 +20% 1,08 +27% 0,85 Free Cashflow* -537 -- -415 -- 944 * vor M&A und Kundenfinanzierungen

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HANNOVER RÜCK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Rückversicherungsumsatz (brutto) 6.920 +6% 2 6.515 Kapitalanlageergebnis 351 -5% 2 368 EBIT 648 +19% 5 544 Ergebnis nach Steuern/Dritten 437 +45% 5 301 Ergebnis je Aktie 3,61 +44% 4 2,50 Combined Ratio* 92,0 -- 2 95,0 * Schaden-Rückversicherung

RHEINMETALL (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz 1.757 +24% 12 1.415 Operatives Ergebnis 165 +41% 12 117 Operative Ergebnismarge 9,4 -- -- 8,3 Ergebnis nach Steuern/Dritten 90 +17% 10 77 Ergebnis je Aktie 2,07 +18% 10 1,76

CANCOM (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz 422 +28% 3 330 EBITDA 31 +7% 3 29

JENOPTIK (07:35)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Auftragseingang 268 -3% 10 276 Umsatz 272 +8% 12 251 EBITDA 55 +14% 12 48 EBITDA-Marge 20,2 -- -- 19,2 EBIT 37 +17% 10 32

Weitere Termine:

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate (13:30 Analystenkonferenz)

07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK; 10:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 3Q

07:50 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz)

08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H

08:00 IR/Flutter Entertainment plc , Trading Update 3Q

08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex August

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 3Q (08:30 Analystenkonferenz)

09:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 3Q

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate

14:00 FR/Schneider Electric SE, Capital Markets Day

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 3Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

BP: 0,0727 GBP HSBC: 0,10 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.280,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.397,50 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.378,25 -0,1% Nikkei-225 32.646,46 +1,5% Schanghai-Composite 3.049,52 -0,1% Hang-Seng-Index 17.504,65 -0,4% +/- Ticks Bund -Future 130,85 +6 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.229,60 +0,5% DAX-Future 15.282,00 +0,4% XDAX 15.218,31 +0,4% MDAX 25.391,12 +1,1% TecDAX 2.993,52 +0,7% EuroStoxx50 4.178,49 +0,6% Stoxx50 3.884,10 +0,3% Dow-Jones 34.112,27 -0,1% S&P-500-Index 4.382,78 +0,1% Nasdaq-Comp. 13.650,41 +0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,79 +42

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiterhin stabilen Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. "Das Umfeld spricht sogar eher für weitere Vorstöße auf der Oberseite", so ein Teilnehmer mit Blick auf die weiter rückläufigen Renditen, den jüngsten deutlichen Rückgang der Ölpreise und die günstigen Vorlagen einiger asiatischer Märkte. Neue Preisdaten aus China deuten allerdings eher auf Deflationsgefahren als auf eine wirtschaftliche Erholung hin. "Im Blick steht aber zunächst einmal die Berichtssaison", sagt er. Am Donnerstag legen zahlreiche Unternehmen ihre Zahlen auf den Tisch.

Rückblick: Freundlich - Nach einem lange richtungslosen Handel ging es doch noch nach oben. Rückenwind kam von sinkenden Renditen. Die Berichtssaison lieferte die Impulse für teils kräftige Kursausschläge bei Einzelwerten. Im Bankensektor brachen ABN Amro um gut 9 Prozent ein. Die niederländische Bank hatte mit dem Nettozinsertrag enttäuscht. Marks & Spencer schnellten um 8,4 Prozent nach oben. Der Bekleidungs- und Lebensmitteleinzelhändler hatte für das erste Halbjahr höhere Umsätze und Gewinne gemeldet. Ahold Delhaize knickten nach einem Gewinnrückgang um über 7 Prozent ein. Vestas gewannen fast 10 Prozent. Der Nettogewinn des Windkraft-Unternehmens war deutlich über den Prognosen ausgefallen. Sowohl den Umsatzausblick als auch den Ausblick für den operativen Gewinn erhöhte Vestas.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Stärkster DAX-Wert waren Continental (+4,1%). Weil die Stimmung für die Aktie vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen negativ und die Erwartungen niedrig gewesen seien, seien die weitgehend intakten Margen für das dritte Quartal sowie das Jahr sehr positiv aufgenommen worden, hieß es. DHL gewannen nach den Quartalszahlen 2,9 Prozent. Die gesenkten Gewinnprognosen seien so erwartet worden, hieß es hier. Bei Fresenius wurde der Verkauf der Eugin-Gruppe für bis zu 500 Millionen Euro einschließlich Meilenstein-Zahlungen mit einem Plus von 2,2 Prozent quittiert. Commerzbank stiegen nach als solide bezeichneten Zahlen um 0,7 Prozent. Gut kamen auch die Geschäftszahlen von Siemens Healthineers (+1,3%) an. Eon büßten 0,8 Prozent ein. Der Energieversorger bestätigte bei der Vorlage der Zahlen die Prognose, rechnet aber im vierten Quartal mit negativen Preiseffekten. Deutsche Pfandbriefbank (-10,7%) wurden nach Einkassierung des Vorsteuergewinnziels verkauft. Süss Microtec haussierten um 20 Prozent; das Unternehmen hatte neben Zahlen den erfolgreichen Verkauf eines Verlustbringers gemeldet.

XETRA-NACHBÖRSE

Airbus wurden 1,5 Prozent niedriger gesehen nach Vorlage der Quartalszahlen (siehe oben). Für Freenet ging es 1,0 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist nach Umsatz- und Ergebniszuwächsen in den ersten neun Monaten zuversichtlicher mit Blick auf das Gesamtjahr 2023 geworden.

USA - AKTIEN

Wenig verändert - Teilnehmer sprachen von einer Konsolidierung nach der längsten Gewinnstrecke seit zwei Jahren. Leicht stützend wirkten die erneut fallenden Renditen am Anleihemarkt. Der Subindex Energie im S&P-500 verlor mit nachgebenden Ölpreisen 1,2 Prozent. Mit Enttäuschung wurde der Ausblick von Ebay (-2,0%) aufgenommen. Besonders die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft hätten nicht überzeugt, hieß es. Die Drittquartalszahlen fielen etwas besser aus als angenommen. Under Armour (+2,9%) übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen. Dass die Jahresumsatzprognose gesenkt wurde, belastete hier nicht. Eli Lilly verbesserten sich um 3,2 Prozent, nachdem die US-Arzneimittelbehörde eine Abnehmspritze zugelassen hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,95 +2,1 4,93 52,9 5 Jahre 4,53 -0,7 4,54 53,3 7 Jahre 4,54 -3,8 4,57 56,6 10 Jahre 4,52 -4,9 4,57 63,6 30 Jahre 4,64 -8,9 4,73 66,9

Am Anleihemarkt gaben die Renditen erneut nach. Eine Auktion von zehnjährigen Staatsanleihen im Volumen von 40 Milliarden Dollar verlief weitgehend wie erwartet, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach US-Staatsanleihen weiterhin groß genug ist, um das erhöhte Angebot zu bewältigen, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0708 -0,0% 1,0708 1,0708 +0,0% EUR/JPY 161,67 +0,1% 161,57 161,41 +15,2% EUR/CHF 0,9632 +0,0% 0,9627 0,9617 -2,7% EUR/GBP 0,8716 -0,0% 0,8716 0,8710 -1,5% USD/JPY 150,99 +0,1% 150,89 150,75 +15,2% GBP/USD 1,2285 +0,0% 1,2285 1,2295 +1,6% USD/CNH 7,2920 +0,1% 7,2860 7,2822 +5,3% Bitcoin BTC/USD 36.756,55 +2,7% 35.796,99 35.227,29 +121,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich insgesamt wenig verändert.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,65 75,33 +0,4% +0,32 -2,2% Brent/ICE 79,90 79,54 +0,5% +0,36 -2,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Befürchtungen eines Nachfragerückgangs lasteten auf den Ölpreisen. Für Brent und WTI ging es um bis zu 2,3 Prozent abwärts. Die Preise fielen auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.949,86 1.950,02 -0,0% -0,16 +6,9% Silber (Spot) 22,48 22,63 -0,6% -0,14 -6,2% Platin (Spot) 874,15 869,50 +0,5% +4,65 -18,2% Kupfer-Future 3,64 3,64 -0,1% -0,00 -4,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis baute seine jüngsten Verluste weiter aus - trotz fallender Anleiherenditen. Die Feinunze verlor 1,0 Prozent auf 1.950 Dollar. Teilnehmer verwiesen auf falkenhafte Kommentare aus Kreisen der US-Notenbank, die auch die geopolitischen Spannungen als möglichen Inflationstreiber thematisierten.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

CHINA - Konjunktur

Die Verbraucherpreise in China sind zum zweiten Mal in diesem Jahr wegen der schwachen Inlandsnachfrage gesunken. Der Verbraucherpreisindex sank im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,2 Prozent. Im September war der Verbraucherpreisindex noch unverändert geblieben. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Der Erzeugerpreisindex sank um 2,6 Prozent, nachdem er im September um 2,5 Prozent gefallen war. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 2,7 Prozent gerechnet.

BASF

Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating mit A und einem stabilen Ausblick bestätigt.

BRENNTAG

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz 4.088 -20% 4.383 -14% 5.101 Rohertrag 1.001 -9,5% 1.014 -8,3% 1.106 Operatives EBITA 303 -21% 315 -18% 384 Operatives EBITDA 381 -17% -- -- 460 Ergebnis nach Steuern/Dritten 176 -29% 184 -25% 247 Ergebnis je Aktie 1,18 -26% 1,22 -24% 1,60

Im August 2023 hatte Brenntag die Prognose für das operativen EBITA 2023 auf einen Wert zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden Euro gesenkt. Brenntag erwartet nun ein operatives EBITA um das untere Ende der Prognosespanne.

DEUTSCHE TELEKOM

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 3. Quartal* 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz 27.556 -4,9% 27.560 -4,9% 28.979 EBITDA AL bereinigt 10.486 +0,0% 10.367 -1,1% 10.481 Erg nach Steuern/Dritten ber. 2.268 -5,9% 2.291 -5,0% 2.411 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.924 +22% 1.966 +25% 1.578 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,46 -4,2% 0,44 -8,6% 0,48 Free Cashflow AL 4.688 +61% 4.728 +63% 2.904 Umsatz Deutschland 6.308 +2,7% 6.250 +1,7% 6.144 Umsatz USA 17.638 -8,7% 17.789 -7,9% 19.316 Umsatz Europa 2.995 +5,2% 2.977 +4,5% 2.848 Umsatz Systemgeschaeft 960 +3,6% 936 +1,0% 927 EBITDA AL bereinigt DE 2.638 +4,1% 2.620 +3,4% 2.535 EBITDA AL bereinigt USA 6.791 +1,5% 6.699 +0,1% 6.690 EBITDA AL bereinigt Europa 1.095 +4,7% 1.069 +2,2% 1.046 EBITDA AL bereinigt System. 86 +3,6% 85 +2,6% 83 * GD Towers nicht mehr enthalten (Vorjahreszahlen Q3 2022 wie berichtet)

Der DAX-Konzern erhöhte die Prognose für das bereinigte EBITDA AL leicht auf 41,1 Milliarden von bisher 41,0 Milliarden Euro. Auch die US-Tochter T-Mobile hatte ihre Erwartungen bereits leicht angehoben. Den freien Cashflow AL sieht die Telekom nun bei 16,1 (bisher 16,0) Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 2023 unverändert auf mehr als 1,60 Euro steigen gegenüber einem Vorjahreswert von 1,51 Euro.

HENKEL

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz Konzern 5.440 -9% 5.447 -9% 5.976 -Adhesive Technologies 2.711 -9% 2.701 -10% 2.995 -Consumer Brands 2.695 -8% 2.690 -8% 2.916 Organisches Wachstum Konzern 2,8 -- 2,4 -- 11,3 -Adhesive Technologies 0,8 -- 1,1 -- 16,8 -Consumer Brands 6,2 -- 4,4 -- 5,0

Henkel hat erneut die Prognose für das Gesamtjahr angehoben und will den für die Dividende maßgeblichen bereinigten Gewinn je Vorzugsaktie um 15 bis 25 (anstatt 5 bis 20) Prozent im Vorjahresvergleich steigern. Die bereinigte Marge beim operativen Gewinn EBIT soll 11,5 bis 12,5 (anstatt 11,0 bis 12,5) Prozent betragen. Der Umsatz soll organisch um 3,5 bis 4,5 (anstatt 2,5 bis 4,5) Prozent zum Vorjahr steigen.

MERCK KGAA

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz 5.173 -11% 5.186 -11% 5.806 EBITDA pre 1.446 -20% 1.388 -23% 1.810 EBITDA pre-Marge 27,9 -- 26,8 -- 31,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten pre* 902 -23% 866 -26% 1.166 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 739 -20% 658 -29% 923 Ergebnis je Aktie pre 2,07 -23% 1,94 -28% 2,68 Ergebnis je Aktie* 1,70 -20% 1,54 -27% 2,12

Für das Gesamtjahr 2023 erwartet Merck weiterhin eine organische Umsatzentwicklung von minus 2 bis plus 2 Prozent auf insgesamt 20,5 bis 21,9 Milliarden Euro, nach 22,2 Milliarden im Vorjahr, bei einem organischen Wachstum von 1 bis 4 Prozent. Beim EBITDA pre erwartet Merck einen organischen Rückgang um 9 bis 3 Prozent auf insgesamt 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro, von 6,8 Milliarden im Vorjahr.

DELIVERY HERO

Die Finanzaufsicht Bafin hat Delivery Hero mit einer Geldbuße von 630.000 Euro belegt wegen Verstoßes gegen die Marktmissbrauchsverordnung.

FREENET

ist nach Umsatz- und Ergebniszuwächsen in den ersten neun Monaten zuversichtlicher mit Blick auf das Gesamtjahr 2023 geworden. Das Telekommunikationsunternehmen rechnet nun mit einem EBITDA von 495 bis 505 (bislang 480 bis 500) Millionen Euro.

Für die ersten neun Monate wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro):

BERICHTET 9 Monate 9M23 ggVj 9M22 Umsatz 1.939 +3% 1.889 EBITDA 376 +4% 362 Free Cashflow 199,1 +6% 187,3

LEG IMMOBILIEN

Nachfolgend die Drittquartalszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q22 Nettokaltmiete 209 +4% 200 EBITDA bereinigt 172 +1% 171 Ergebnis nach Steuern/Dritten 58 -54% 127 AFFO 58,3 +66% 35,2 AFFO je Aktie 0,79 +68% 0,47 - AFFO = bereinigte Funds from operations

Für 2023 will LEG wieder eine Dividende zahlen, die im März nach den bereits veröffentlichten Kriterien beschlossen werden soll. Für das kommende Jahr nimmt sich LEG zudem eine leichte Steigerung bei der Hauptgewinngröße AFFO vor.

STRÖER

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz 484 +11% 471 +8% 436 EBITDA bereinigt 148 +10% 144 +8% 134 Ergebnis nach Steuern bereinigt 39 -17% -- -- 46

Der Ausblick für das laufende Jahr ist unverändert.

COMPUGROUP MEDICAL

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz 286 +0,1% 284 -1% 285 EBITDA bereinigt 62,2 +2% 60,8 -0,3% 61,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten 16 -46% -- -- 29 Ergebnis je Aktie bereinigt verwässert 0,43 -16% -- -- 0,51

Für das laufende Jahr strebt Compugroup weiterhin einen Zuwachs des organischen Umsatzes um rund 5 Prozent an. Das bereinigte EBITDA wird zwischen 260 und 300 Millionen Euro gesehen, das wäre ein Plus von mindestens 10 Prozent.

KONTRON

hat die Fortsetzung des aktuell bestehende Aktienrückkaufprogramms beschlossen. Das Volumen beläuft sich auf insgesamt bis zu 4 Millionen Aktien.

KWS SAAT

ist in seinem saisonal schwachen ersten Geschäftsquartal tiefer in die Verlustzone gerutscht, hat aber die Jahresprognose bestätigt. Die Umsatzerlöse stiegen um 0,5 Prozent auf 267,7 Millionen Euro,. Der EBITDA-Verlust weitete sich auf minus 21,3 Millionen von minus 7,1 Millionen Euro aus. Nach Steuern lag der Verlust bei minus 55,3 Millionen, nach minus 46,2 Millionen Euro. KWS erwartet 2023/24 unverändert ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent bei einer EBIT-Marge zwischen 11 und 13 Prozent.

MORGAN STANLEY

Die internationale Vermögensverwaltung ist ins Visier der Aufseher geraten. Die Fed prüfe, ob der Geschäftsbereich der US-Bank ausreichende Kontrollen vorweisen kann, um Geldwäsche wohlhabender Kunden zu verhindern, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

TELECOM ITALIA

hat den Nettoverlust im dritten Quartal auf 311 Millionen von 2,245 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum verringert. Das organische Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasing stieg um 8,6 Prozent auf 1,42 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten 1,37 Milliarden Euro geschätzt. Der Umsatz wuchs um 3,4 Prozent auf 4,11 Milliarden Euro, stärker als Analysten mit 4,02 Milliarden erwartet hatten.

ZURICH INSURANCE

ist in den ersten neun Monaten deutlich gewachsen, angetrieben von einem starken Lebensversicherungsgeschäft. Das Unternehmen will dank seiner soliden Kapitalposition ergänzend zur Dividende einen zusätzlichen Aktienrückkauf in Betracht ziehen. In den ersten neun Monaten stiegen die Neugeschäftsprämien in der Lebensversicherung um 21 Prozent auf 12,2 Milliarden Dollar. In der Schaden- und Unfallversicherung legte der Versicherungsumsatz um 9 Prozent auf 31,4 Milliarden Dollar zu. Zudem teilte Zurich mit, dass die Tochter Farmers Group die Übernahme von drei Maklerfirmen und des Dienstleistungsgeschäfts des staatlichen Hochwasserversicherungsprogramms von Farmers Exchanges für 760 Millionen Dollar vereinbart hat.

