4 Aktien für die Ewigkeit: Investieren, Warten & Reich werden

Bei der Suche nach "Aktien für die Ewigkeit" konzentrieren sich weitsichtige Investoren gerne auf Unternehmen mit zeitlosen Geschäftsmodellen, einer starken Marktstellung und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Solche Aktien zeichnen sich durch ein beständiges Wachstum, (teilweise) stabile Dividenden und eine robuste Unternehmensführung aus. Doch selbst diese scheinbar ewigen Investments bedürfen einer regelmäßigen Überprüfung. Veränderungen in der Unternehmensstrategie, technologische Disruptionen oder wandelnde Marktbedingungen können auch die Fundamente etablierter Unternehmen beeinträchtigen.

Daher ist es entscheidend, dass Anleger ihre "Buy-and-Hold"-Positionen kontinuierlich bewerten und sicherstellen, dass die Investitionsthese nach wie vor gültig ist. Diese regelmäßige Due-Diligence trägt dazu bei, dass das Portfolio auch langfristig mit den persönlichen Anlagezielen korrespondiert. Dennoch gibt es Aktien, die wahrscheinlich für die Ewigkeit im Portfolio bleiben können - vier Ideen zum Investieren, Warten & Reich werden:

Die besten Aktien der Welt finden - so geht's

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway, unter der legendären Führung von Warren Buffett, hat ein diversifiziertes Geschäftsmodell und eine nachgewiesene Erfolgsgeschichte im Aufbau von Unternehmenswert für die Stakeholder. Berkshire Hathaway ist ein Konglomerat, das in zahlreiche Branchen investiert ist. Durch die breite Aufstellung ist Berkshire Hathaway in der Lage, ökonomische Schwankungen in einzelnen Sektoren zu absorbieren. Buffett hat ein starkes Augenmerk auf Unternehmen mit einem sogenannten "Burggraben", also einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil. Dieser Burggraben kann in Form von Markenstärke, regulatorischen Barrieren, Skaleneffekten oder einzigartigen Geschäftsmodellen vorliegen.

Die konservative Finanzführung und die hohe Cash-Reserve, die zuletzt auf 157 Milliarden $ anstieg, erlauben es Berkshire, opportunistisch zu agieren. So hat sich das Unternehmen eine zeitlose Position in der Investitionswelt erarbeitet und auch für eine Ära nach Warren Buffett bereits die Weichen gestellt.

$BRK Berkshire Hathaway Q3 FY23:



• Segment margin 13% (+3pp Y/Y).

• Stock repurchase $1.1B ($1.4B in Q2).

• Cash and short-term securities $157B.

• Investment losses (unrealized) of $30B primarily from $AAPL stake. pic.twitter.com/VUXLlexmSX - App Economy Insights (@EconomyApp) November 6, 2023

Der AI-Score von AltIndex stuft die Berkshire Hathaway Aktie als Kauf ein. Das Sentiment verharrt auf einem hohen Niveau, während auch der Geschäftsausblick optimistisch ist.

Stryker

Die Stryker Corporation ist ein führendes Unternehmen in der Medizintechnikbranche und steht exemplarisch für eine langfristige Erfolgsgeschichte. Denn Strykers Geschäftsmodell ist auf die Entwicklung und den Vertrieb von innovativen medizinischen Geräten und Softwarelösungen ausgerichtet, die in chirurgischen und orthopädischen Eingriffen verwendet werden. Die Produkte von Stryker sind entscheidend für eine Vielzahl von medizinischen Verfahren, was eine kontinuierliche Nachfrage unabhängig von der Marktlage sichert.

Die Zeitlosigkeit des Geschäftsmodells ergibt sich aus dem beständigen Bedarf an medizinischer Versorgung und der Alterung der Weltbevölkerung, wodurch der Sektor weniger anfällig für Konjunkturzyklen ist. Mehrere 10.000 Produkte diversifizieren das Geschäft von Stryker.

Zudem verfügt Stryker über einen soliden Burggraben durch sein umfangreiches Patentportfolio, die starken Kundenbeziehungen und die Innovationskraft, welche die Wettbewerbsposition des Unternehmens stärken und für anhaltendes Wachstum sorgen.

Während der AI-Score von AltIndex Stryker mit einem klaren Buy-Rating versieht, wirkt die Aktie aktuell weitgehend fair bewertet. Dies dürfte für Anleger attraktiv sein, die höchste Qualität kaufen wollen. Das zuletzt schwächelnde Sentiment könnte jedoch kurzfristig eine weitere Korrektur indizieren, die dann eine Einstiegschance darstellt.

Procter & Gamble

Procter & Gamble ist ein weiteres Paradebeispiel für eine Aktie, die das Potenzial hat, als Investition für die Ewigkeit zu gelten. Denn das Unternehmen ist ein echtes Schwergewicht im Bereich der Konsumgüter und verfügt über ein Portfolio von vertrauenswürdigen und etablierten Marken, die alltägliche Bedürfnisse in den Bereichen Gesundheit, Hygiene und Haushaltspflege abdecken. Von Zahnpasta über Windeln bis zu Waschmittel, P&Gs Produkte sind in Haushalten weltweit omnipräsent und generieren einen beständigen, rezessionsresistenten Cashflow. Diese Zeitlosigkeit sichert P&G eine führende Marktposition. Darüber hinaus hat P&G eine starke Dividendenhistorie, die Investoren zusätzliches Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens gibt, langfristig Wert zu schaffen und zu erhalten.

Denn Procter & Gamble schüttet mittlerweile seit 67 Jahren eine Dividende aus, die aktuell bei 2,5 % liegt und in den nächsten Jahren um rund 5 % jährlich wachsen soll.

Dennoch vergibt das Datenanalysetool von AltIndex aktuell ein Sell-Rating - das Sentiment verharrt weiterhin auf einem hohen Niveau. Eine kurzfristige Underperformance könnte sich aus der "Langweiligkeit" der Aktie ergeben, die P&G jedoch für langfristige Anleger prädestiniert.

Rio Tinto

Rio Tinto, einer der weltweit größten Bergbaukonzerne, ist für die umfangreiche Auswahl an Rohstoffen bekannt, zu denen unter anderem Eisenerz, Kupfer und Uran gehören. Rohstoffe sind essenziell für die globale Wirtschaft und dürften dies auch in Zukunft bleiben. Die ständige Nachfrage nach Grundmaterialien für Bauwesen, Technologie und Energie verleiht Rio Tintos Geschäft Beständigkeit und Zeitlosigkeit. Zudem schafft das Unternehmen durch operative Effizienz, weitreichende Ressourcenreserven und einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und innovative Abbaumethoden einen tiefen Burggraben, der zugleich ein Katalysator für weiteres Wachstum sein dürfte.

Diese Faktoren helfen, eine führende Position in einem kapitalintensiven Sektor zu halten, der hohe Eintrittsbarrieren für Wettbewerber aufweist. Rio Tintos globale Präsenz und die Diversifikation über verschiedene Rohstoffe hinweg bieten zusätzliche Absicherung gegen Marktschwankungen in einzelnen Rohstoffsegmenten.

Da die Rohstoffbranche zyklisch ist, bieten sich immer wieder antizyklische Einstiege in einer der führenden Rohstoff-Aktien an, um auch hier Exposure in einer weiteren Assetklasse zu haben.

Aktien fortschrittlich analysieren mit AltIndex

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.