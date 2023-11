Plug Power hat am Donnerstag einen deutlich höheren Verlust als erwartet präsentiert. Das zieht den kompletten Wasserstoff-Sektor heute in den roten Bereich.Herausforderungen in der Produktion von Brennstoffzellen und hohe Geldabflüsse bei Plug Power schicken die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten im frühen Nasdaq-Handel um über 36 Prozent in den Keller auf den tiefsten Stand seit über drei Jahren. Das sorgt auch für deutliche Einbrüche bei Aktien europäischer Wasserstoff-Firmen. So sind hierzulande Thyssenkrupp Nucera und SFC Energy betroffen, deren Aktien um 5,5 beziehungsweise sechs Prozent fallen. Nels Aktie aus Oslo verzeichnet einen Rückgang von fast neun Prozent. ITM-Power-Titel …