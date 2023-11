Welche Kryptowährung wird 2024 explodieren? Diese vier Kryptos gehören jetzt ins Portfolio

Im Hinblick auf das Jahr 2024 zeichnet sich im Kryptomarkt eine spannende Entwicklung ab. Denn das Schlussquartal 2023 stellt sich denkbar bullisch dar. Experten prognostizieren, dass bestimmte Kryptowährungen das Potenzial haben, signifikant an Wert zu gewinnen - der nächste Bullenmarkt könnte bevorstehen. In einem derartigen Umfeld ist es für Anleger entscheidend, sich frühzeitig zu positionieren. Frühe Investments in vielversprechende Kryptos können erhebliche Renditen bringen, wenn diese Währungen an Dynamik gewinnen. Ein antizyklischer Ansatz ist diesbezüglich vorteilhaft.

Dabei ist es wichtig, sowohl auf etablierte Namen als auch auf aufstrebende Coins zu achten, die innovative Lösungen oder einzigartige Anwendungsfälle bieten. Eine sorgfältige Analyse und Auswahl dieser Kryptowährungen könnte der Schlüssel sein, um 2024 maximale Erträge zu erzielen. Zugleich ist eine gezielte Diversifikation des Portfolios erforderlich, um Chancen zu maximieren oder Risiken zu minimieren.

Doch welche vier Kryptowährungen könnten 2024 das Portfolio noch renditestärker ausgestalten?

Bitcoin ETF Token (BTCETF)

Die jüngsten Kursgewinne von Bitcoin spiegelt sich auch in der Nachfrage diverser Derivate wider, darunter der neu eingeführte Bitcoin ETF Token (BTCETF). Dieser Krypto-Presale ist eng mit den Entwicklungen des Bitcoin ETF verknüpft. Aktuell befindet sich der BTCETF Token im Presale, wobei dieser derzeit für 0,005 US-Dollar erhältlich ist. Diese erste Presale-Phase nähert sich nun schnell ihrem Ende, woraufhin der Preis auf 0,0052 US-Dollar ansteigen wird. In der zehnten und finalen Phase des Presales wird der Preis bei 0,0068 $ liegen.

Eine Besonderheit des BTCETF ist der integrierte Burning-Mechanismus, der an den Bitcoin Spot ETF angelehnt ist. Sobald der Coin ein Handelsvolumen von 100 Millionen US-Dollar erreicht, werden beispielsweise 5 % des Gesamtangebots verbrannt. Diese und weitere innovative Elemente machen den BTCETF zu einem spannenden Projekt, das sowohl von der Dynamik des Bitcoin-Spot-ETFs als auch von attraktiven DeFi-Eigenschaften profitiert. In seinen ersten Tagen hat der Presale des Bitcoin ETF Tokens bereits rund 300.000 US-Dollar von Investoren eingebracht. Augenscheinlich ist das Interesse am potenziellen Durchbruch des Bitcoin-Spot-ETFs weiterhin enorm.

Zum Bitcoin ETF Token

Solana (SOL)

Der Solana Kurs setzt seine Rallye fort und explodiert heute um rund 20 %. Wer Anfang des Jahres in SOL investiert hätte, machte alles richtig. Denn in rund einem Monat gab es schon wieder eine Performance von 150 %. Zwar ist SOL kurzfristig eher überkauft. Rücksetzer dürften folgen, Korrekturen gehören auch in einen Bullenmarkt zur normalen Entwicklung. Dennoch könnte Solana mittelfristig noch weitaus mehr Potenzial haben.

Solana verfolgt seit dem Launch das ehrgeizige Ziel, Blockchain-Technologie massentauglich zu machen. Mit seiner Leistungsfähigkeit, die höhere Geschwindigkeit, geringere Kosten und Benutzerfreundlichkeit im Vergleich zu Ethereum bieten soll, möchte Solana den Nutzern die Kontrolle über ihre Daten zurückgeben. Der kürzlich im Testnet gestartete Firedancer-Client wurde auf der Solana Breakpoint Konferenz in Amsterdam vorgestellt. Euphorie kennt aktuell kaum Grenzen.

Imagine a new kind of network, powered by the people.



Decentralized physical infrastructure networks like @Hivemapper are choosing Solana for its high throughput and cost effectiveness OnlyPossibleOnSolana pic.twitter.com/uJlABcO4Th - Solana (@solana) November 10, 2023

Diese Vision zeigt sich auch in der wachsenden Solana-Community. Kooperationen mit großen Unternehmen wie Visa und Spotify sind strategisch wichtig für Solana, um die Akzeptanz zu erweitern und die Blockchain-Technologie in den Mainstream zu integrieren. Die Zukunft wirkt vielversprechend.

Chainlink (LINK)

Der Chainlink Kurs steigt in den letzten 24 Stunden erneut um rund 5 %, damit belaufen sich die Wochengewinne schon wieder auf 40 %, während in den letzten 30 Tagen eine Kursverdopplung für LINK anstand. Das Momentum ist bullisch. Charttechnisch ist Chainlink stark und auch fundamentale Fortschritte prägen das Web3-Protokoll. Dies könnte eine relative Stärke im kommenden Bullenmarkt indizieren. Denn LINK wird dank realem Nutzen als kommender Top Coin gehandelt.

Oracles spielen eine entscheidende Rolle bei Chainlink, um externe Daten sicher in Blockchain-Netzwerke einzuspeisen. Chainlink adressiert diese Herausforderung, indem es zuverlässige, manipulationssichere Datenfeeds bereitstellt, was es zu einem zentralen Element in vielen DeFi-Projekten macht. Neuerdings erweitert Chainlink seine Funktionalität durch das CCIP-Protokoll, um die Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken zu fördern. Die Tokenisierung von Real-World-Assets ist ein potenziell gigantischer Markt. Damit ist Chainlink mittlerweile weitaus mehr als eine Oracle-Lösung. In einer Zeit, in der das Web3-Ökosystem expandiert, wird die Vernetzung verschiedener Blockchains immer wichtiger.

$LINK Key Updates:



- Hong Kong's HashKey exchange to list Chainlink for institutional investors

- GLINK up almost 15% over past day & trading at 150% higher than $LINK price

- Chainlink is trending once again as top 5 most searched coins



I'd say it's a good day to be bullish. pic.twitter.com/jiG08qkB0B - Kyle Chassé (@kyle_chasse) November 7, 2023

Meme Kombat (MK)

Meme Kombat (MK) könnte 2024 ein spannender Meme-Coin sein, indem dieser den anhaltenden Hype um Meme-Coins mit tatsächlichem Nutzen kombiniert. Dieses Projekt verbindet nämlich die Beliebtheit von Meme-Coins mit einer realen Anwendung, indem es ein duales Konzept für passives Einkommen anbietet: Stake-2-Earn und Bet-2-Earn.

Diese Ansätze ermöglichen es den Nutzern, auf unterhaltsame Weise Einkommen zu generieren, sei es durch das Staken ihrer Tokens oder das Wetten auf Ausgänge innerhalb der Meme Kombat-Plattform. Die Einbindung spielerischer Elemente, gepaart mit der Möglichkeit, durch aktive Beteiligung Einkommen zu erzielen, könnte MK zu einer attraktiven Option für Anleger machen. Das Projekt hat das Potenzial, die Viralität von Memes und die Beliebtheit von passivem Einkommen gezielt zu verbinden.

Der laufende Presale steht unmittelbar vor dem Erreichen des 1,5 Millionen $ Meilensteins. Direkt im Anschluss ist das Staking möglich. Die dynamische Rendite liegt aktuell noch bei über 1500 %.

Zum Meme Kombat Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.