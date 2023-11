Solana (SOL) steigt erneut um 20 % und übersteigt auch die 60 Dollar Marke - ChatGPT sieht weiteres Potenzial!

Krypto-Analysten fragen sich schon lange, wann den Bullen bei Solana die Luft ausgeht. Es sieht allerdings nicht so aus, als wäre dieser Tag schon bald gekommen. Allein in den letzten 24 Stunden steigt der Kurs erneut um mehr als 20 %, sodass inzwischen auch die 60 Dollar Marke pulverisiert wurde. In der letzten Woche ist SOL um knapp 50 % gestiegen, in den vergangenen 30 Tagen sogar um knapp 200 %. Während einige nur noch darauf warten, bis eine heftige Korrektur einsetzt, sieht ChatGPT noch deutlich mehr Potenzial. Kommt es sogar zu einem neuen Allzeithoch?

Hat Solana das Tief überwunden?

Nach dem Zusammenbruch der FTX-Börse hat es SOL härter als alle anderen Top Coins getroffen. Zwar ist auch der Bitcoin-Kurs damals nochmal dramatisch eingebrochen und mit ihm auch die der meisten Altcoins, allerdings ist SOL von seinem ohnehin schon angeschlagenen Kurs bei 36 Dollar auf unter 9 Dollar eingebrochen. Das Allzeithoch liegt dagegen bei 260 Dollar.

Während die meisten Coins 2 Monate gebraucht haben, um wieder auf das Niveau von vor dem FTX-Crash zu steigen, hat es bei Solana nun knapp ein Jahr gedauert. Seit der Bereich um die 20 Dollar Marke überschritten wurde, ist es nun aber ganz schnell gegangen. Allein im letzten Monat steigt der SOL-Kurs fast auf das 3-fache (+ 190 %).

(SOL Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen - Quelle: coinmarketcap.com)

Schon seit einiger Zeit ist SOL, der noch im letzten Jahr der größte Verlierer war, der mit Abstand am besten performende Coin in den Top 10. Year to Date ist der Wert inzwischen auf mehr als das 6-fache gestiegen, während Bitcoin seinen Wert etwas mehr als verdoppelt hat. Der lange Atem derer, die Solana treu geblieben sind, scheint sich also auszuzahlen.

Schon seit Wochen fragen sich Beobachter, wann die Bullen nun eine Verschnaufpause brauchen. Davon scheint derzeit aber noch nicht die Rede zu sein, was den einen oder anderen erfahrenen Trader in Staunen versetzt.

Okay, this is getting ridiculous.



The last few days Solana price action was fun.



Now it's just gotten rude. - Easy (@EasyEatsBodega) November 11, 2023

Noch weiteres Potenzial laut ChatGPT vorhanden

Zeigt man der KI von OpenAI die aktuellen Entwicklungen bei Solana, erkennt der Bot schnell, dass noch weiteres Potenzial besteht, auch wenn der RSI durch den extremen Anstieg in den letzten Wochen natürlich in den überkauften Bereich gestiegen ist.

(ChatGPT Screenshot - Quelle: chat.openai.com)

Aber nicht nur im Hinblick auf die MACD- und RSI-Indikatoren erkennt ChatGPT, dass es vor allem nach dem Erreichen des 18-Monats-Hochs weiter nach oben gehen könnte. Zwar ist mit kurzfristigen Rücksetzern und Gewinnmitnahmen zu rechnen, langfristig könnte es aber durchaus noch in Richtung 100 Dollar für SOL gehen.

(ChatGPT Screenshot - Quelle: chat.openai.com)

Warum Solana noch immer unterbewertet sein könnte

Solana hat aus mehreren Gründen ein enormes Potenzial in der Welt der Blockchain-Technologien. Zunächst einmal sticht Solana durch seine herausragenden technischen Eigenschaften hervor, wie zum Beispiel seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und niedrige Kosten. Dank einer innovativen Konsensmechanismus-Kombination, bekannt als Proof of History (PoH) in Verbindung mit Proof of Stake (PoS), kann Solana Tausende von Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, was sie zu einer der schnellsten Blockchains macht.

(Solana Eckdaten - Quelle: solana.com)

Darüber hinaus bietet Solana eine skalierbare Lösung, die für die Adaption von Mainstream-Anwendungen notwendig ist. In einer Zeit, in der das Interesse an dezentralen Anwendungen (DApps), dezentralen Finanzen (DeFi) und Non-Fungible Tokens (NFTs) rasant wächst, bietet Solana Entwicklern eine solide Plattform mit einer starken Infrastruktur, um innovative Projekte zu bauen. Dies fördert ein reichhaltiges und vielfältiges Ökosystem von Projekten auf der Solana-Blockchain.

Die robuste Infrastruktur und das Entwickler-Ökosystem von Solana ziehen auch institutionelles Interesse an, was für das langfristige Wachstum und die Akzeptanz kritisch ist. Institutionelle Investoren und große Unternehmen suchen nach zuverlässigen und skalierbaren Blockchain-Lösungen, und Solana positioniert sich als eine führende Wahl in diesem Bereich.

Solana hat auch einen bedeutenden Community-Support, was bei Kryptowährungen ein entscheidender Faktor für Erfolg und Akzeptanz ist. Eine starke, engagierte Gemeinschaft kann helfen, das Netzwerk zu sichern, neue Nutzer anzuziehen und die Entwicklung weiterer Anwendungen voranzutreiben.

(Solana Eckdaten - Quelle: solana.com)

Schließlich sind die fortlaufenden Entwicklungen und Upgrades des Solana-Netzwerks von Bedeutung. Die Entwickler hinter Solana sind stetig bemüht, das Netzwerk zu verbessern und zu erweitern, was das Vertrauen der Nutzer stärkt und das Potenzial für zukünftiges Wachstum erhöht.

Aus diesen Gründen und aufgrund der steigenden Adoption in verschiedenen Sektoren der Kryptowährungsindustrie hat Solana das Potenzial, eine führende Rolle in der Zukunft der dezentralen Technologie zu spielen.

Welche Coins könnten noch besser als Solana performen?

Den Platz in den Top 10 wird SOL so schnell kein anderer Coin streitig machen. Die Marktkapitalisierung beläuft sich inzwischen wieder auf über 25 Milliarden Dollar. Aber so eine hohe Bewertung ist auch nicht nötig, um eine noch bessere Performance zu erzielen. Im Gegenteil, gerade Coins mit niedrigerer Bewertung können oft innerhalb kürzester Zeit um weit mehr als 1.000 % steigen, wenn das Projekt dahinter stimmt. Vor allem der neue Bitcoin ETF Token ($BTCETF) und Meme Kombat ($MK) scheinen dafür aktuell gut platziert zu sein.

Bitcoin ETF Token ($BTCETF)

Neben Solana (SOL) explodiert auch beim neuen Bitcoin ETF Token (BTCETF) die Nachfrage in den letzten Tagen. Das Projekt ist erst seit dieser Woche im Vorverkauf erhältlich, steuert aber bereits auf die 400.000 Dollar Marke zu, wodurch schnell deutlich wird, dass der Presale, der auf weniger als 5 Millionen Dollar beschränkt ist, schon bald wieder enden könnte. Der $BTCETF-Token steht in direktem Zusammenhang mit den möglicherweise bald genehmigten Spot Bitcoin ETFs.

(Bitcoin ETF Token Presale - Quelle: btcetftoken.com)

Ein besonderes Feature des Projekts ist, dass bei der Genehmigung des ersten Bitcoin-ETFs durch die SEC automatisch 5 % der $BTCETF-Token vernichtet werden. Überschreitet der Bitcoin-Preis die Schwelle von 100.000 Dollar, wird ein weiterer Automatismus aktiv, der weitere 5 % der Token durch Burning vernichtet. Weitere Token-Burns sind bei Erreichen bestimmter Meilensteine, etwa einem $BTCETF-Handelsvolumen von 100 Millionen Dollar, geplant, was die Verknappung der Token zur Folge hat und den Wert der übrigbleibenden $BTCETF steigern könnte.

Explaining the fifth and final Milestone for BitcoinETF. 5??



This moment will show Bitcoin's strength and stability.



When the price of one Bitcoin closes a daily candle above $100,000, 5% of the total Token supply will be burned and transaction tax will reduce from 1% to 0%. pic.twitter.com/8nYjTkDl83 - BTCETF_Token (@BTCETF_Token) November 7, 2023

Experten sehen aufgrund des innovativen Ansatzes, der sich an den Entwicklungen der realen Bitcoin-ETFs ausrichtet, ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial für den $BTCETF-Token nach dessen Einführung an den Börsen.

(Bitcoin ETF Token Staking - Quelle: btcetftoken.com)

Neben der automatischen Verringerung des Angebots durch Token-Burns bietet der $BTCETF-Token auch eine Staking-Funktion. Schon kurz nach dem Verkaufsstart wurden über 44 Millionen Token in den Staking Pool eingezahlt, was zu einer aktuellen Jahresrendite von 668 % führt. Diese Rendite ist allerdings abhängig von der Größe des Staking-Pools und wird noch weiter sinken, wenn sich weitere Käufer zum Staking entschließen.

Da viele Käufer ihre Token bereits im Staking Pool gebunden haben, ist beim Handelsstart mit einem limitierten Angebot zu rechnen, was den Preis des Tokens rasch in die Höhe treiben könnte.

Jetzt $BTCETF im Presale kaufen.

Meme Kombat ($MK)

Meme Kombat ($MK) könnte kurz vor einem markanten Kursanstieg stehen, da Investoren bereits Token im Wert von über 1,5 Millionen Dollar während der andauernden Vorverkaufsphase gekauft haben. Die Plattform hat sich durch ihr innovatives Konzept hervorgetan, bei dem populäre Meme Coin-Charaktere in KI-generierten Battles aufeinandertreffen, während die Zuschauer die Möglichkeit haben, auf die Ergebnisse dieser Kämpfe zu setzen.

(Meme Kombat Website - Quelle: memekombat.io)

Das Projekt gewinnt schnell an Traktion und baut eine umfangreiche Community auf, da es beliebte Figuren aus dem Meme Coin-Universum wie PEPE und Shiba Inu zum Wettkampf einlädt. Die Faszination für Meme Coins kann häufig zu extremen Preisbewegungen führen, und Meme Kombat könnte von dem Enthusiasmus profitieren, den Fans von Charakteren wie DOGE und FLOKI mitbringen, die die Kämpfe gespannt verfolgen und darauf setzen möchten.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

Die Plattform lockt zudem mit einer "Stake to Bet"-Option, die es Nutzern ermöglicht, ihre $MK-Token zu staken, mit der Aussicht auf eine hohe jährliche Rendite, die aktuell noch bei über 1.000 % liegt. Diese gestakten Token können auch für Wetten in den Duellen genutzt werden. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach den Token steigen wird, sobald die erste Battle-Saison direkt nach dem Vorverkauf anläuft.

(Meme Kombat Erklärung - Quelle: memekombat.io)

Die Verantwortlichen geben bekannt, dass in der ersten Saison bekannte Charaktere wie PEPE und FLOKI gegeneinander antreten werden, was zur erheblichen Steigerung der Bekanntheit von Meme Kombat nach dem Start beitragen könnte. Der Preis für $MK-Tokens wird bereits im Vorverkauf angehoben, was für frühe Investoren die Chance auf substanzielle Buchgewinne bis zum Listing an den Kryptobörsen bedeutet, mit dem Potenzial auf weitere Gewinnsteigerungen nach dem Börsengang.

Jetzt Meme Kombat im Presale kaufen.



