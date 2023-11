Bitcoin News: Krypto-Milliardär Arthur Hayes verrät seine Pläne für BTC und Co

Der US-amerikanische Milliardär Arthur Hayes ist nicht nur als Co-Founder und ehemaliger CEO der Kryptobörse BitMEX bekannt, sondern gilt auch als jüngster afroamerikanischer Krypto-Milliardär der Welt.

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Hayes auf seinem eigenen Blog einen neuen Essay, in dem er sein eigenes Investment-Playbook für die nächste Zeit offenlegt. Dabei konzentrierte er sich unter anderem auf das Potenzial von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, aber auch auf "Big Tech" sowie traditionelle Finanzmärkte.

Kritik an traditionellen Anlagestrategien

So beginnt Hayes seinen längeren Artikel mit einer recht starken und unverblümten Kritik an den traditionellen Anlagestrategien. Gerade der Kauf langfristiger Anleihen sei laut Hayes im derzeitigen wirtschaftlichen Klima einfach keine sinnvolle Strategie mehr. So erklärt er nämlich ganz konkret:

"Das Dümmste, was man tun kann, ist der Kauf langfristiger Anleihen mit einer Kaufen-und-Halten-Mentalität".

Seine Meinung untermauert der Krypto-Milliardär mit einem Hinweis auf die vorhandenen Risiken dieser Anlagestrategie. Gerade dann, wenn sich die Liquiditätsbedingungen ändern würden, seien Anleihen einfach problematisch.

So würden derzeit Anleger zwar Gewinne im Verhältnis zum Markt erzielen, doch ist Hayes davon überzeugt, dass der Markt schon bald die Auswirkungen "weiterer Reverse-Repo-Salden (RRP) berücksichtigen wird". Dies wird dann dazu führen, dass die Renditen langfristiger Anleihen steigen werden, was wiederum dafür sorgt, dass die Preise fallen.

Sarkastische Kommentare zu anderen Anlagestrategien

Außerdem wendet sich Hayes in seinem Artikel auch intelligenten Anlageansätzen zu und erkennt unter anderem die Hebelung kurzfristiger Schulden an, wie sie zum Beispiel von Stan Druckenmiller veranschaulicht werden. So merkt der Krypto-Milliardär an, dass Druckenmiller eine Mega-Longposition in 2-jährige Staatsanleihen eingegangen ist und erklärt leicht sarkastisch:

"Toller Handel, Kumpel! Nicht jeder hat den Mut für die besten Ausdrücke dieses Handels (Hinweis: Es ist Krypto). Wenn Sie also nur mit manipulierten TradFi-Vermögenswerten wie Staatsanleihen und Aktien handeln können, dann ist dies keine schlechte Option."

Auch auf Big Tech geht Hayes ein und erklärt, dass es sich hierbei um einen "mittelklugen Handel" handeln würde, der allerdings "immer noch nicht der klügste" sei. Dabei konzentriert er sich hauptsächlich auf Unternehmen mit Bezug auf künstliche Intelligenz, die er selbst für eine entscheidende Technologie der Zukunft halte.

So argumentiert Hayes, dass wohl "jeder weiß, dass KI die Zukunft ist", was dazu führen wird, dass die Aktien dieser Unternehmen in Zukunft stark ansteigen werden. Schließlich würde jeder kaufen, "weil es mit KI zu tun hat". Gleichzeitig seien Technologiewerte langfristige Anlagen, die davon profitieren würden, dass "Bargeld wieder in den Müll wandert".

Die smarten Trades: Bitcoin und Kryptowährungen

Nicht überraschend ist die Aussage, dass der Krypto-Milliardär die klügste Anlagestrategie in Kryptowährungen sieht, die sich im Vergleich zu den klassischen Anlagewerten deutlich besser entwickelt haben - gerade im direkten Vergleich mit den Bilanzsummen der Zentralbanken.

So veröffentlicht er eine selbst erstellte Grafik, in der er die Performance verschiedener Anlagewerte miteinander vergleicht. So hebt er das außergewöhnliche Wachstum von Bitcoin im Vergleich zum Nasdaq 100, S&P 500 sowie Gold hervor und identifiziert damit BTC-Token als primäres Investitionsziel.

(Quelle: Arthur Hayes / Medium.com)

Neben Bitcoin verweist Hayes auch auf Ethereum (ETH) und sieht in Ether die wichtige Ware, die das Ethereum-Netzwerk antreibe. Er selbst hält das Ethereum-Netzwerk für den "besten Internet-Computer". Gleichzeitig kategorisiert er alle andere Kryptowährungen als seiner Meinung nach nutzlos:

"Bitcoin und Ether sind die Reservewährungen der Kryptowährung. Alles andere ist ein Shitcoin."

Noch stärkere Worte findet er für alternative Layer-1-Blockchains wie Solana und bezeichnet diese als "alle überbewertet, me-too, Stücke von Mist, die Ethereum in Bezug auf aktive Entwickler, dApp-Aktivität oder Total Value Locked nicht überholen werden." Damit positioniert er sich ganz klar weg von diesen Kryptowährungen.

Geopolitische Faktoren und Einflüsse

Arthur Hayes erklärt außerdem, welche geopolitischen Überlegungen seine derzeitige Anlagestrategie bestimmen. Hierbei hebt er insbesondere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und den Krypto-Markt hervor, die aktuell durch den Konflikt zwischen Israel und der Hamas entstehen. Gerade die Ölpreise und die Geldpolitik seien davon besonders stark betroffen, während seiner Meinung nach Bitcoin in solchen Szenarien eine hohe Widerstandsfähigkeit beweist.

"Bitcoin hat bewiesen, dass er in Kriegszeiten besser abschneidet als Anleihen. […] Der langfristige US-Schatzanleihen-ETF ist seit dem Ausbruch des Krieges zwischen der Ukraine und Russland um 12% gefallen, während Bitcoin um 52% zugelegt hat."

Gleichzeitig räumt der Krypto-Milliardär allerdings ein, dass Bitcoin zunächst einmal fallen könnte, wenn sich der Iran in den Krieg zwischen der Hamas und Israel einmischt. Dies würde dann laut Hayes zu einer "Buy the Dip"-Situation führen.

So schließt er seinen Artikel mit dem Gedanken ab, dass aktuell alle Wege zu Bitcoin führen. So wird sich dieser in Zukunft laut Hayes als eine "Echtzeit-Scorecard für die Gesundheit des Fiat-Finanzsystems in Kriegszeiten" durchsetzen.

