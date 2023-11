Marktturbulenzen im Oktober 2023: Inflation, Unternehmensergebnisse und US-Kreditrating im Brennpunkt

An diesem Montag erlebten die Aktienmärkte einen verhaltenen Start in die Woche. Die Investoren richten ihre Aufmerksamkeit auf wichtige US-Inflationsdaten und eine mit Ereignissen gefüllte Woche, die möglicherweise neue Einblicke in die Resilienz der Konsumenten unter den hohen Kreditkosten bietet. Die S&P 500 Futures verzeichneten einen leichten Rückgang, während die Nasdaq 100 Futures um etwa 0.3% fielen. Besonders im Fokus steht der Verbraucherpreisindex für Oktober, welcher am Dienstag veröffentlicht wird und eine Schlüsselrolle für die Zinsentscheidungen der Federal Reserve spielt.

Moody's Herabstufung und die Auswirkungen auf die US-Finanzmärkte

Die jüngste Entscheidung von Moody's Investors Service, die Aussichten für das US-Kreditrating von "stabil" auf "negativ" zu senken, weist auf eine zunehmende Besorgnis über die langfristige finanzielle Stabilität der Vereinigten Staaten hin. Diese Herabstufung spiegelt Moody's Bedenken bezüglich der "sehr großen" fiskalischen Defizite und der politischen Pattsituation in Washington wider.

Während die USA ihre höchste Kreditwürdigkeit von AAA beibehalten, betont die Ratingagentur die Bedeutung effektiver fiskalpolitischer Maßnahmen zur Verringerung der Regierungsausgaben oder zur Erhöhung der Einnahmen, um den großen Haushaltsdefiziten entgegenzuwirken.

Jene Herabstufung durch Moody's folgt auf eine ähnliche Aktion von Fitch, die drei Monate zuvor die langfristige Fremdwährungs-Emittentenausfallbewertung der USA von AAA auf AA+ herabgesetzt hatte. Die Gründe für diese Herabstufung waren die erwartete Verschlechterung der fiskalischen Situation, eine zunehmende Schuldenlast und politische Auseinandersetzungen über Haushalts- und Schuldenfragen. Dies unterstreicht die wachsende Besorgnis über die Nachhaltigkeit der US-Schuldenlast in einem Umfeld steigender Zinsen und politischer Unsicherheiten.

Trotz der Behauptung, dass das Ausfallrisiko der US-Staatsverschuldung "null" sei, bleibt die herabgesetzte Kreditwürdigkeit relevant, insbesondere hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Attraktivität der Schuldtitel für ausländische Investoren.

Jay Hatfield, CEO von Infrastructure Capital Management, erläutert, dass die Herabstufung der USA auf ein "völlig gebrochenes" Haushaltsverfahren zurückzuführen ist. So eine Entwicklung könnte das Vertrauen globaler Fondsmanager in die US-Finanzen beeinträchtigen und somit weitreichende Auswirkungen auf die Attraktivität amerikanischer Staatsanleihen auf den internationalen Märkten haben.

Erwartungen an Unternehmensergebnisse und deren Einfluss auf den Markt

In dieser Woche richten sich die Augen der Finanzwelt auf die Quartalsergebnisse bedeutender Einzelhandelsunternehmen in den USA, insbesondere Home Depot, Target und Walmart. Diese Ergebnisse sind für die Finanzmärkte von großer Bedeutung, da sie Einblicke in das Verbraucherverhalten und die allgemeine Wirtschaftslage in den Vereinigten Staaten gewähren. Angesichts der aktuellen Wirtschaftsdaten, die auf eine Verschlechterung der Verbraucherstimmung hinweisen, werden diese Berichte als Maßstab für die Ausgabenbereitschaft der amerikanischen Konsumenten angesehen.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Auswirkungen der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen wie hohen Kreditkosten und Inflationsdruck auf die Geschäftsergebnisse und Prognosen der genannten Unternehmen. Diese Quartalsergebnisse könnten sich zudem signifikant auf die allgemeine Marktstimmung auswirken. Während positive Ergebnisse das Vertrauen in die Wirtschaft stärken könnten, könnten enttäuschende Zahlen die Sorgen um eine wirtschaftliche Abschwächung intensivieren.

Die finanziellen Details der Unternehmen zeigen folgendes Bild: Walmart verzeichnete einen Gesamtumsatz von 152,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 8,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, mit einem E-Commerce-Wachstum von 16 % und einem Anstieg der vergleichbaren Umsätze in den USA um 8,2 %. Home Depot meldete einen Gesamtumsatz von 38,9 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 5,6 % im Vergleich zum dritten Quartal 2022 entspricht. Bei Target gab es einen Gesamtumsatz von 26,5 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 3,4 %, allerdings mit einem Rückgang des Nettoeinkommens um 52 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

Globale politische Spannungen und ihr Einfluss auf die Märkte

Noch ein wesentliches Ereignis, das in dieser Woche die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte auf sich zieht, ist das Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Dieses Treffen, das erste persönliche Aufeinandertreffen der beiden Staatsführer seit einem Jahr, findet vor dem Hintergrund angespannter Beziehungen zwischen den beiden Wirtschaftsmächten statt.

Die gegenwärtigen Spannungen zwischen den USA und China, die in den letzten Jahren zu einem wichtigen Faktor in der globalen Wirtschaftspolitik geworden sind, könnten erhebliche Auswirkungen auf die weltweiten Finanzmärkte haben, insbesondere im Hinblick auf Handelsbeziehungen und geopolitische Unsicherheiten.

Die Beziehung zwischen den USA und China ist nicht nur für die beiden Länder, sondern auch für die globale Wirtschaft von großer Bedeutung. Die jüngsten Konflikte und Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Nationen haben zu Unsicherheiten in verschiedenen Bereichen, einschließlich Handel, Technologie und Sicherheitspolitik, geführt. Das bevorstehende Treffen könnte neue Entwicklungen in diesen Bereichen einleiten oder bestehende Spannungen weiter verschärfen.

Von den Ergebnissen dieses Gipfeltreffens könnten Signale für die zukünftige Richtung der Handelspolitik, Investitionsflüsse und Währungsbewegungen ausgehen. Dieses Ereignis ist besonders bedeutsam in einem Kontext, in dem die Weltwirtschaft bereits durch andere Faktoren wie Inflation, Zinspolitik und pandemiebedingte Unsicherheiten belastet ist. Somit wird das Treffen zwischen Biden und Xi als ein potenziell marktbewegendes Ereignis angesehen, das die Richtung der globalen Wirtschafts- und Finanzpolitik in den kommenden Monaten beeinflussen könnte.

Auswirkungen von Studienkrediten auf den Einzelhandelsumsatz

Im aktuellen Wirtschaftsumfeld rückt der Einzelhandelsumsatz für Oktober, dessen Veröffentlichung durch das Handelsministerium für Mittwoch erwartet wird, ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Analysten, darunter Tavis McCourt von Raymond James, heben die Bedeutung dieser Daten für den Markt hervor, insbesondere vor dem Hintergrund der Wiederaufnahme von Studienkreditzahlungen.

Diese könnten erstmals einen signifikanten Einfluss auf die Konsumausgaben haben. Es wird vermutet, dass ein Rückgang der Einzelhandelsumsätze, der unter den bereits moderaten Erwartungen liegt, als Zeichen einer wirtschaftlichen Abschwächung interpretiert werden könnte. Andererseits könnte ein stärker als erwartetes Ergebnis, ähnlich den letzten drei Veröffentlichungen, als Zeichen wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit gedeutet werden.

Neben den Einzelhandelsdaten stehen in dieser Woche weitere wichtige Wirtschaftsberichte an, darunter der Bericht über den Verbraucherpreisindex für Oktober, der am Dienstag erwartet wird, sowie Daten zur industriellen Produktion in den USA, deren Veröffentlichung für Donnerstag geplant ist. Diese Datenreihen bieten zusätzliche Einblicke in den aktuellen Zustand der Wirtschaft und könnten ebenfalls wesentliche Auswirkungen auf den Markt haben. Die Kombination dieser Berichte liefert ein umfassendes Bild der aktuellen wirtschaftlichen Lage und möglicher Trends.

