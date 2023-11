Aktien News: Die besten Aktien-Tipps bei hoher Inflation von ChatGPT!

Auch diesmal haben wir ChatGPT bemüht und nach den besten Aktien bei hoher Inflation gefragt. Dabei sind Unternehmen genannt worden, deren Aktien Anleger unbedingt auf die Watchlist setzen sollten, denn sie gewähren stabile Bilanzen, Aussicht auf Wachstum und überdurchschnittlich gute Renditen. Das sind die vielleicht besten Aktien bei hohen Inflationswerten.

Die Beteiligung an einem Unternehmen gilt als Sachwert und dieser kann auch bei hohen Inflationszahlen Gewinne erzielen, wenn die Unternehmen ihre Umsätze steigern. Liegt die Inflation bei durchschnittlich 1 bis 3 Prozent, gehen Analysten davon aus, dass sich Aktien gut am Markt positionieren und entwickeln können.

Bei so hohen Inflationsraten, wie wir sie derzeit haben, kommt es zu einer Verlangsamung der Ausgaben von Verbrauchern und damit in vielen Betrieben und Branchen zu rückläufigen Umsatzentwicklungen. Dieser Effekt verstärkt sich, umso länger die Phase hoher Inflationszahlen anhält oder eine Stagnation auf hohem Niveau erfolgt.

Am 08. November 2023 lag laut dem Statistischen Bundesamt die Inflationsrate bei 2,8 % und damit über dem Wert, mit dem sich Aktien lohnen könnten.

Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im Oktober 2023 bei +3,8 %. Im September 2023 hatte die Inflationsrate bei +4,5 % gelegen. Die Rate hat sich damit weiter abgeschwächt und erreichte den niedrigsten Stand seit August 2021 (ebenfalls +3,8 %).



"Die Inflationsrate bleibt im mittel- und im längerfristigen Vergleich dennoch hoch. Insbesondere die über den längeren Kriegs- und Krisenzeitraum gestiegenen Preise für Nahrungsmittel und für Energie sind für die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin spürbar", sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, und ergänzt:



"Aktuell lässt der Preisauftrieb auf der Verbraucherebene etwas nach. Die Jahresteuerung bei Nahrungsmitteln hat sich weiter abgeschwächt und die meisten Energieprodukte wurden binnen Jahresfrist sogar günstiger."



Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, blieben die Verbraucherpreise im Oktober 2023 gegenüber dem Vormonat September 2023 unverändert. Quelle: Statistisches Bundesamt

Doch es gibt auch Ausnahmen, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.

Die vielleicht besten Aktien bei einer Inflation

Aktie Branche Preis Wachstum 5 Jahre Exxon Mobil Energie 97,62 € + 28,87 % BHP Group Rohstoffe 27,45 € +6,56 % Coca-Cola Verbrauchsgüter 53,01 € +9,26 % Johnson & Johnson Gesundheitswesen 137,80 € +10,39 % JPMorgan Chase Finanzwesen 136,40 € +39,68 % Allianz Versicherung 220.55 € +31.31 %

Energiesektor gut bei hoher Inflation

Die steigenden und anhaltend hohen Öl- und Gaspreise bescheren Unternehmen aus dem Energiesektor sehr gute Werte an den Börsen. Neben Exxon Mobil und Chevron ist dies auch BP, zumindest eigentlich. Denn bei der Recherche zeigte sich, dass BP die Erwartungen an eine gute Aktie bei hoher Inflation aus unserer Sicht nicht erfüllen kann.

Die BP plc Aktie (BPE5) kostet heute 5,50 EUR und konnte sich im bisherigen Tagesverlauf um 0,037 % verbessern. Bei der Analyse des 5-Jahres-Charts von BP zeigt sich aber ein Minus von 0,47 %.

Auch Unternehmen die Rohstoffe liefern und eigene Minen betreiben, könnten sich als gute Aktien bei hoher Inflation erweisen. ChatGPT nennt uns in dieser Branche stellvertretend die BHP Group, Rio Tinto und Vale. Alles drei sind Unternehmen die von den gestiegenen Preisen für Metalle und andere Rohstoffe profitieren können.

Finanzwesen und Versicherungen laufen auch bei hoher Inflation

Für die eine Gruppe sind die höheren Zinsen ein Fluch, für andere aber eine willkommene Chance auf Wachstum und gute Unternehmenszahlen. Denn Finanzinstitute und Versicherungen wie JPMorgan Chase, die Bank of America und Allianz gehören trotz hoher Inflationswerte zu den Gewinnern.

Sie profitieren von größeren Zinsmargen und das macht sich auch beim Aktienkurs bemerkbar.

Allerdings schwächelt die Aktie des französischen Versicherers AXA nach Zahlen im dritten Quartal 2023. Es geht laut Analysten um die nicht zufriedenstellende Entwicklung der Versicherungsprämien in einigen Bereichen. Außerdem fehlt einigen Unternehmen der Mut zur Trendwende, die in einigen Sektoren dringend notwendig ist, um mit der Digitalisierung Schritt halten zu können.

Weitere interessante Aktien bei hoher Inflation

Neben den Verbrauchsgütern und Unternehmen wie Procter & Gamble, Unilever und Coca-Cola sieht ChatGPT auch die Gesundheitsbranche stark aufgestellt. Titel wie die von Johnson & Johnson, Pfizer und Merck & Co. werden genannt.

Gesundheitsprodukte und Dienstleistungen sind laut der KI von einer möglicherweise stetig steigenden Nachfrage geprägt.

Alltagsgegenstände lassen sich auch bei hohen Preisen gut verkaufen, denn sie werden unabhängig von der wirtschaftlichen Lage dringend benötigt. Auch in diesem Sektor könnten sich lukrative Aktientitel für hohe Inflationsphasen finden.

Fazit: Die möglicherweise besten Aktien bei hoher Inflation haben wir Ihnen anhand der ChatGPT Analyse vorgestellt. Wenn Sie selber Werte und Titel analysieren wollen, dann könnten sich Tools wie AltIndex lohnen.

