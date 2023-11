Cardano News: Top-Krypto-Analyst sieht ADA-Preis-Explosion von 10.000 %

Nur wenige Kryptowährungen konnten so einen starken Preisanstieg innerhalb der letzten Wochen verzeichnen wie Cardano. So stieg der ADA-Preis von 0,2414 US-Dollar Mitte um über 50 % auf derzeit 0,3647 US-Dollar. Die Gründe hierfür sind vielfältig, aber zum größten Teil darauf zurückzuführen, dass sich auch jetzt noch Spekulationen zu den erwarteten Bitcoin-Spot-ETFs halten.

Dies hat bereits im Oktober dazu geführt, dass zunächst Bitcoin (BTC) stark zulegen konnte, bevor Altcoins wie Cardano ebenfalls vom Hype am Krypto-Markt profitierten. Mittlerweile gehört ADA zu den beliebtesten und am meisten akzeptierten Token auf dem Markt. Trotzdem konnte ein bekannter Krypto-Experte mit seiner Vorhersage schocken, dass der ADA-Preis bis 2025 um über 10.000 % steigen könnte.

Trading Channel ist stark bullish

Diese unglaubliche Vorhersage hat ein Krypto-Händler veröffentlicht, der unter dem Namen "FieryTrading" bekannt ist. Seiner Analyse nach ist ADA in den letzten Wochen "praktisch in einer geraden Linie nach oben gegangen". Zuvor sei der Cardano Kurs an einem Unterstützungsniveau innerhalb eines Handelskanals (englisch: Trading Channel) mit dem Namen "Parallelkanal" abgeprallt. Dieser wird wiederum zwischen zwei Bullenmarktspitzen gebildet.

Bei einem Trading Channel handelt es sich um eine Methode von Finanz- und Krypto-Analysten, um die Kursbewegungen einer Kryptowährung oder eines Wertpapiers im Laufe der Zeit zu visualisieren. Der Trading Channel besteht aus zwei parallelen Linien, die die Höchst- und Tiefststände eines Kurses verbinden und so einen Kanal bilden. Er wird dafür genutzt, um die Richtung sowie die Stärke eines Trends zu bestimmen und potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche aufzuzeigen.

In der Regel setzen Krypto-Händler einen Handelskanal dazu ein, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte für die eigenen Trades zu finden und gleichzeitig Umkehrungen oder Ausbrüche des jeweiligen Kurses zu antizipieren.

Laut FieryTrading zeigt sein Kanal, dass Cardano innerhalb der nächsten Jahre einen Wert von 35 US-Dollar erreichen könnte und damit einen Kursanstieg von über 10.000 % erleben wird.

Bullenmarkt-Top im Jahr 2025 erreicht

Gleichzeitig erwartet der Krypto-Trader, dass der nächste Bullenmarkt irgendwann im Jahr 2025 seine Spitze erreichen wird. So erklärte er weiterhin:

"Da das Muster nun bestätigt wurde, können wir einen Blick auf das nächste Bullenmarkt-Top werfen. Unter der Annahme, dass das Bullenmarkt-Top irgendwo im Jahr 2025 sein wird und dass ADA weiterhin diesem Muster folgt, können wir davon ausgehen, dass ADA irgendwo über 35$ sein Top erreichen wird."

Allerdings weisen die eher kurzfristig ausgerichteten Preisprognosen für Cardano darauf hin, dass der Krypto-Coin im November eher ein moderates Wachstum erfahren wird. Dies wird unter anderem dadurch gestützt, dass sich Krypto-Anleger kaum auf Cardano-Produkte fokussiert haben.

So wurden laut dem Finanunternehmen CoinShare gerade einmal sechs Millionen US-Dollar im aktuellen Jahr in entsprechende Produkte investiert - im aktuellen Monat gerade einmal 300.000 US-Dollar.

Der Cardano (ADA) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Historische Daten weisen immerhin darauf hin, dass Cardano im November noch weiter wachsen könnte - allerdings nur um ein paar Prozentpunkte. Gleichzeitig könnte der ADA-Preis auch auf Grundlagen der durchschnittlichen Renditen steigen, während die Median-Rendite im aktuellen Monat sogar einen Preisrückgang von bis zu 2,5 % suggeriert.

Vitalik Buterin verärgert Cardano-Gemeinschaft

Die News zum potenziell starken Anstieg des Cardano-Preises kommt zeitgleich mit der Neuigkeit, dass Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin in seinem neuen Blog-Post einen positiven Beitrag über Plasma veröffentlicht hat. Hierbei handelt es sich um eine Skalierungslösung von Ethereum, die bereits 2017 der Krypto-Community vorgestellt wurde.

Exit games for EVM validiums: the return of Plasmahttps://t.co/QgyzXAl0wv - vitalik.eth (@VitalikButerin) November 14, 2023

Dabei geht Buterin hauptsächlich darauf ein, dass es ein erneutes Aufleben für die Krypto-Technologie geben könnte, da viele technische Neuerungen und Verbesserungen implementiert wurden. Gerade im Bereich der ZK-SNARKs seien Fortschritte gemacht worden, bei denen es sich um eine spezielle Form der Kryptographie handelt, die die Effizienz und Sicherheit erhöht.

Allerdings wurde Plasma von den Entwicklern zunächst einmal zurückgelegt, da stattdessen an einer Rollup-Technologie gearbeitet wurde. Gleichzeitig standen die Entwickler vor einigen Herausforderungen bezüglich der clientseitigen Datenspeicherung sowie der Anpassungsfähigkeit. Buterin deutet nun in seinem Blog-Post an, dass diese Probleme behoben wurden und das Plasma sich nun zu einer brauchbaren Lösung gemausert habe.

Bei der Cardano-Community stößt diese Aussage von Buterin allerdings auf verärgerte Reaktionen, die bereits jetzt zeigen, dass sich viele der Krypto-Anleger gegen die neue Ausrichtung von Ethereum aussprechen. So beschuldigen einige Cardano-Mitglieder bereits jetzt die Ethereum-Entwickler, sich die Ideen für Plasma von Cardanos Hydra - eine Layer-2-Skalierbarkeitslösung - kopiert zu haben.

Hydra hat es sich zum Ziel gemacht, die Geschwindigkeit von Transaktionen sowie die Skalierbarkeit im Cardano-Netzwerk zu verbessern. Hierfür werden sogenannte State Channels eingesetzt, was dem neuen Konzept von Plasma sehr stark ähnelt. So haben einige prominente Cardano-Mitglieder wie Cardano-Gründer Charles Hoskinson Ethereum vorgeworfen, die Idee geklaut zu haben.

Starker Zulauf für Bitcoin ETF Token

Auch wenn der Bitcoin ETF Token (BTCETF) derzeit noch keine Prognose für ein Wachstum von 10.000 % bekommen hat, so kann das neue Krypto-Projekt doch ebenfalls derzeit vom Hype am Krypto-Markt profitieren. So befindet sich die Kryptowährung aktuell zwar noch im Vorverkauf, doch bereits jetzt wurde ein Kapital von über 660.000 US-Dollar gesammelt - und zwar weniger Tage. Doch was steckt eigentlich genau hinter dem $BTCETF-Token?

Der Bitcoin ETF Token ist ein Krypto-Coin, der einen der größten Meilensteine der Krypto-Geschichte feiern möchte: die geplante Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs. Derzeit liegen mehrere Anträge bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC), die vielleicht schon in den kommenden Wochen genehmigt werden könnten. Sollte dies der Fall sein, könnte ein Vermögen von mehreren Milliarden US-Dollar auf den Krypto-Markt kommen, da unter anderem mit BlackRock der größte Finanzdienstleister der Welt engagiert ist.

Aus diesem Grund ist auch die Entwicklung des $BTCETF-Tokens direkt an die Ereignisse der Bitcoin ETFs gebunden: Sobald sie genehmigt wurden, wird unter anderem die Verkaufssteuer für den Token gesenkt. Gleiches gilt beim Erreichen weiterer Meilensteine - wie zum Beispiel der Veröffentlichung der ersten Bitcoin ETFs oder einem Gesamtvermögen von einer Milliarde US-Dollar für die verwalteten Bitcoin ETFs (AUM).

Wer außerdem jetzt schon frühzeitig in den Bitcoin ETF Token investiert, der kann sofort mit dem Staking loslegen und so erste Gewinne erzielen. Gleichzeitig erhöht sich der Preis im Vorverkauf automatisch, sobald gewisse Meilensteine überschritten wurden. Das führt dazu, dass frühzeitige Anleger bereits jetzt von ihrer Investition profitieren. Aktuell kann der $BTCETF-Token für 0,0052 US-Dollar mit ETH, USDT oder einer Bankkarte gekauft werden.