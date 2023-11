Blockchain-Pionier trifft auf Box-Legende: Manny Pacquiao und Shibarium setzen auf transparente Philanthropie

Teilnehmer der Krypto-Welt erleben eine aufregende Kollaboration: Die Manny Pacquiao Foundation geht eine Partnerschaft mit Shibarium, einem Layer-2-Blockchain-Netzwerk innerhalb des Shiba Inu Ökosystems, ein. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Transparenz und Effizienz in den philanthropischen Aktivitäten zu steigern, indem modernste Blockchain-Technologie für das globale Wohltätigkeitsengagement genutzt wird.

Integration von Fortschritt: Manny Pacquiao Foundation nutzt Shibarium für humanitäre Transparenz

Ein von der Boxlegende Manny Pacquiao ins Leben gerufenes gemeinnütziges Unternehmen hat einen entscheidenden Schritt in Richtung transparenter und effizienter Philanthropie unternommen. Durch die Partnerschaft mit Shibarium, einem fortschrittlichen Layer-2-Blockchain-Netzwerk des Shiba Inu Ökosystems, strebt die Stiftung danach, ihre Spendenverwaltung und Ressourcennutzung zu optimieren. Diese strategische Allianz ermöglicht es der Foundation, ihre humanitären Aktivitäten mittels Blockchain-Technologie zu verfolgen und zu verwalten, was ein hohes Maß an Transparenz und Rechenschaftspflicht gewährleistet.

Als Blockchain-Plattform bietet Shibarium eine ideale Grundlage für die Realisierung des Ziels der Manny Pacquiao Foundation, ihre Operationen weltweit zu skalieren und mehr Menschen effizient zu unterstützen. Jon Sisson, der Exekutivdirektor der Stiftung, betonte, dass die Einführung von Shibarium perfekt mit ihrer Mission übereinstimme, um ihre Arbeitsabläufe zu erweitern und Hilfsmaßnahmen effektiver zu gestalten. Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie kann die Stiftung die Herkunft und Verwendung von Spenden genau nachvollziehen, was zu einer gesteigerten Glaubwürdigkeit und Effektivität ihrer humanitären Bemühungen beiträgt.

Die Partnerschaft mit Shibarium unterstreicht auch das kontinuierliche Engagement der Manny Pacquiao Foundation für die Adoption von Kryptowährungen. Bereits seit 2021 akzeptiert die Stiftung Spenden in SHIB und hat in der Vergangenheit mit Organisationen wie der Binance Charity und der Jack Ma Foundation zusammengearbeitet. Die Integration von Shibarium, das auf Ethereum basiert und den Proof of Participation (POP) Mechanismus nutzt, ist somit der neueste Schritt in einer Reihe von Maßnahmen, die zeigen, wie die Stiftung innovative Technologien für soziale Zwecke einsetzt.

Potenzial für steigende Adoption und Wertzuwachs

Shibarium steht im Fokus des Kryptomarktes, insbesondere aufgrund seiner jüngsten Integrationen und Entwicklungen. Als Netzwerk bietet Shibarium eine Plattform, die auf Community-Engagement und Umweltverträglichkeit ausgerichtet ist. Die aktuelle Beta-Phase, PUPPYNET 3, zielt darauf ab, digitale Innovationen zu fördern und Peer-to-Peer-Transaktionen mit schnellen und kostengünstigen Transaktionen zu ermöglichen, was das Potenzial für eine gesteigerte Akzeptanz und einen Wertzuwachs im Kryptomarkt in sich birgt.



Die Bedeutung von Shibarium im Kryptomarkt wird durch seine erfolgreiche Integration in zentrale Austauschplattformen (Centralized Exchanges, CEXs) unterstrichen. Die Diskussionen um die Integration von Shibarium in diese Börsen, geführt von Shytoshi Kusama, dem leitenden Entwickler von Shiba Inu, deuten auf eine zunehmende Akzeptanz und die Möglichkeit einer breiteren Nutzung des Netzwerks hin. Bisher hat Shibarium trotz einer hohen Anzahl von Transaktionen und Adressen sowie einer beachtlichen Anzahl von generierten Blöcken noch keine Massenakzeptanz erreicht. Doch die Integration in zentrale Austauschplattformen könnte dieses Manko ändern und somit zu einer verstärkten Nutzung und einem möglichen Wertanstieg von SHIB beitragen.

Obwohl SHIB seit seinem Allzeithoch im Oktober 2021 eine verlangsamte Performance zeigt, besteht weiterhin das Potenzial für einen signifikanten Wertanstieg, insbesondere durch die steigende Akzeptanz von Shibarium. Die Integration des Netzwerks in weitere Börsen und die zunehmende Nutzung könnten zu einem Anstieg der Akzeptanz führen, was wiederum positiv auf den Preis von SHIB wirken könnte. Diese Entwicklungen zeigen, dass Shibarium eine Schlüsselrolle in der Zukunft und dem Erfolg von SHIB im Kryptomarkt spielen könnte.

Aktuelle Preisentwicklung

Solch anhaltende Entwicklungen könnten zu einer gesteigerten Nutzung des Shiba Inu Netzwerks führen. Dies würde die Akzeptanz und das Volumen von SHIB-Transaktionen erhöhen. Eine Schlüsselkomponente für die Zukunft von Shiba Inu ist die Preisentwicklung. Die Analyse des aktuellen Markttrends zeigt, dass der Preis von Shiba Coin sich an einem entscheidenden Punkt befindet. Die Marke von $0.0000084 wird als kritische Unterstützungsebene angesehen. Sollte der Preis von diesem Niveau aus einen Aufwärtstrend einnehmen, könnten neue Höchststände erreicht werden, was einen signifikanten Anstieg darstellen würde.

Ein solches Szenario könnte zu einer Erholung bis auf $0.0000105 führen, was einem Anstieg von etwa 25% entspräche. Andererseits könnte ein Bruch dieser Unterstützung zu einem Rückgang um 15% auf das Niveau von $0.0000070 führen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass der Preis von Shiba Inu sich in einer entscheidenden Entscheidungszone befindet, wobei sowohl das Potenzial für eine beachtliche Erholung als auch für weitere Rückgänge besteht.

Rätselhafte Bewegungen: 414 Milliarden SHIB-Token-Transfer durch Anonyme Wal-Adresse löst Marktdebatten aus

Eine bemerkenswerte Transaktion im Kryptomarkt, bei der 414 Milliarden Shiba Inu (SHIB) Token von einem anonymen Wal verschoben wurden, hat für Aufsehen und Spekulationen in der Krypto-Community gesorgt. Diese Transaktion, die auf der Ethereum-Blockchain registriert wurde und von einem unbekannten Wallet zum Shiba Inu Token-Vertrag erfolgte, hebt sich durch ihr enormes Volumen und das Ziel der Transaktion hervor. Solch eine Überweisung an einen Token-Vertrag könnte verschiedene Interpretationen zulassen, darunter die Möglichkeit, dass die Tokens verbrannt werden, um das Angebot zu reduzieren, oder Vorbereitungen für ein bedeutendes Liquiditätsereignis, wie die Aufnahme von SHIB in eine neue Börse oder DeFi-Plattform.

Die Auswirkungen dieser Übertragung auf den Preis von SHIB sind vielschichtig und können unterschiedlich interpretiert werden. Wird die Übertragung von der Community als Token-Burn wahrgenommen, könnte dies sich positiv auf den Preis auswirken, da eine Verringerung des zirkulierenden Angebots die Nachfrage potenziell erhöhen könnte. Im Gegensatz dazu könnte die Erwartung eines Verkaufs oder einer Zunahme der Liquidität einen negativen Druck auf den Preis von SHIB ausüben. Ein Blick auf den SHIB/USDT-Chart zeigt einen kürzlichen Aufwärtstrend, wobei sich der Preis nach einem starken Anstieg derzeit stabilisiert. Der Chart zeigt, dass sich der Preis von SHIB oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte befindet, die oft als Unterstützungsniveaus für den Preis des Assets dienen.

Zusätzliche Faktoren, die in dieser Situation berücksichtigt werden sollten, beinhalten das allgemeine Sentiment auf dem Kryptomarkt, das insbesondere bei Meme-Coins bullisch zu sein scheint. Diese Elemente können oft die potenziell negativen Auswirkungen von großangelegten Transfers abmildern. Sollten die übertragenen Token für einen Markteintritt bestimmt sein, könnten diese Unterstützungsniveaus getestet werden. Allerdings deutet der anhaltende Aufwärtstrend und das gesunde Handelsvolumen darauf hin, dass der Markt eine solche Veräußerung absorbieren könnte, ohne einen drastischen Einfluss auf den Preis zu haben.

Nach der Diskussion über die rätselhaften Bewegungen des Shiba Inu-Token-Transfers und das zunehmende Interesse an der Shiba Inu-Kryptowährung, lenkt sich die Aufmerksamkeit nun auf eine weitere faszinierende Entwicklung im Kryptobereich: das Wall Street Memes Casino und den $WSM Token.

Spiel und Investition verbunden mit dem $WSM-Token

Dieses innovative Casino verbindet die Welt der Finanzinvestitionen mit dem aufkommenden Trend der Gaming- und Kryptowährungsintegration. Durch den Kauf und das Halten von $WSM-Token erhalten Anleger Zugang zu exklusiven Token-Inhaber-Communities, erhalten Boni im WSM Casino und haben die Möglichkeit, Belohnungen durch das Staken ihrer $WSM-Token zu verdienen.

Das Wall Street Memes Casino bietet eine einzigartige Investitionsmöglichkeit, bei der Benutzer nicht nur im Casino spielen, sondern auch durch Staking ihrer Token zusätzliche Erträge generieren können. Token-Inhaber können ihre $WSM-Token staken, um Belohnungen zu erhalten, die auf ihrem Anteil am Pool und dem jährlichen Renditeprozentsatz basieren. Mit einer dynamischen Belohnungsrate und einer gesunden Gesamtzahl von über 500 Millionen gestakten Tokens bietet das System eine attraktive Möglichkeit für Anleger, ihr Engagement im Kryptobereich zu verstärken. Zusätzlich unterstützt das Casino die Langlebigkeit des $WSM-Tokens, indem mindestens 10% des Netto-Gaming-Umsatzes verwendet werden, um $WSM auf dem offenen Markt zurückzukaufen. Diese Tokens werden entweder zu den Staking-Belohnungen hinzugefügt, für Casino-Belohnungen verwendet oder verbrannt.