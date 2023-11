Chinas Wirtschaft trotzt Erwartungen: Ein gemischtes Bild von Erholung und Herausforderungen

Jüngste Daten aus China zeigen eine unerwartet starke Performance in den Bereichen Einzelhandel und Industrieproduktion im Oktober, trotz der anhaltenden Belastungen durch den schwächelnden Immobiliensektor. Die positiven Zahlen deuten auf eine widerstandsfähige Verbraucherdynamik und industrielle Aktivität hin, während zugleich die Herausforderungen in bestimmten Sektoren der Wirtschaft, insbesondere im Immobilienmarkt, bestehen bleiben.

Überraschender Anstieg im Einzelhandel und in der Industrieproduktion

Der Oktober 2023 markierte für Chinas Einzelhandelssektor einen bemerkenswerten Aufschwung, indem er ein Wachstum von 7,6% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete. Dieser Anstieg übertraf die von Analysten prognostizierten 7% und deutet auf eine Erholung der Verbrauchernachfrage hin, die über die Erwartungen hinausging. Besonders bemerkenswert ist dieser Aufschwung vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Einschränkungen, die im Vorjahr noch zu einer Kontraktion des Einzelhandels führten. Die Daten reflektieren somit eine steigende Konsumentenkonfidenz und einen möglichen Trend hin zu einer stärkeren Binnenkonjunktur.

Parallel dazu zeigte die industrielle Produktion eine positive Entwicklung mit einem Wachstum von 4,6% gegenüber dem Vorjahr im Oktober, was ebenfalls die Erwartungen von 4,4% überstieg. Diese Zahlen signalisieren eine robuste industrielle Aktivität und könnten auf eine allgemeine Stabilisierung der Wirtschaft hindeuten. Der Anstieg der industriellen Produktion stellt einen wichtigen Indikator für das Wirtschaftswachstum dar und ist besonders relevant, da die Industrieproduktion ein wesentlicher Treiber der chinesischen Wirtschaft ist.

Wichtig ist auch die Betrachtung der Segmente innerhalb des Einzelhandels, die unterschiedliche Wachstumsmuster zeigten. So verzeichneten beispielsweise Sport- und andere Freizeitunterhaltungsprodukte einen enormen Verkaufsanstieg von 25,7% gegenüber dem Vorjahr. Auch die Bereiche Gastronomie sowie Alkohol und Tabakwaren erlebten zweistellige Wachstumsraten. Diese Zahlen spiegeln eine Verschiebung in den Konsumpräferenzen wider und könnten auf eine veränderte Verbraucherstimmung im Zuge der wirtschaftlichen Erholung hinweisen.

Online-Handel und Inlandstourismus

Trotz dieser positiven Entwicklungen gab es auch Herausforderungen in der Konsumgüterindustrie. Insbesondere der Online-Handel mit physischen Gütern zeigte nur ein moderates Wachstum. Hier wuchsen die Verkäufe im Oktober lediglich um 3,7% gegenüber dem Vorjahr. Diese Zahlen stehen im Kontrast zu dem rasanten Wachstum, das in den Vorjahren im Online-Handel beobachtet wurde, und könnten auf eine Sättigung des Marktes oder auf Veränderungen im Verbraucherverhalten hindeuten. In diesem Kontext ist auch die Beobachtung relevant, dass der Online-Handel mit nicht-physischen Gütern hingegen ein starkes Wachstum von 40% verzeichnete.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Erholung des Inlandstourismus während der Goldenen Woche Anfang Oktober, die fast das Niveau von 2019 erreichte. Diese Entwicklung ist jedoch teilweise darauf zurückzuführen, dass mehr Menschen innerhalb Chinas reisten, da internationale Reisen noch nicht vollständig zu den Vor-Pandemie-Niveaus zurückgekehrt sind. Dies deutet auf eine Verschiebung in den Freizeitgewohnheiten hin und könnte langfristige Auswirkungen auf die Konsumlandschaft haben, insbesondere in Bereichen wie Inlandstourismus und damit verbundenen Dienstleistungen.

Gewinne für chinesische Maschinen-, Textil- und Elektronikaktien durch US-Handelsbeziehungen

Hinzukommt die anstehende Begegnung zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem US-Präsidenten Joe Biden und weckt bei Analysten Optimismus hinsichtlich einer Verbesserung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Es wird spekuliert, dass die Biden-Administration die seit dem Handelskrieg 2018 geltenden hohen Zölle auf chinesische Importe überprüfen könnte. Diese Hoffnung stärkt die Erwartung, dass chinesische Hersteller von Maschinen, Textilien und Elektronik, die stark auf den US-Markt ausgerichtet sind, davon profitieren könnten. Als Top-Empfehlungen werden Zhejiang Cayi Vacuum Container, Amlogic und Guangzhou Haoyang Electronic genannt, die stark vom US-Markt abhängig sind.

Infolge der verbesserten Beziehungen könnten noch weitere Sektoren Vorteile sehen, darunter Energieausrüstung, Beleuchtung, Automobilhersteller und Haushaltsgeräteproduzenten. Besonders hervorgehoben werden die Aktien von Zhejiang Cayi, Guangzhou Haoyang und Amlogic, die dieses Jahr unterschiedliche Kursentwicklungen verzeichnet haben. Dies deutet darauf hin, dass bestimmte Branchen und Unternehmen spezifische Vorteile aus den verbesserten geopolitischen Beziehungen ziehen könnten.

Das Treffen der beiden Staatsführer, das am Rande des APEC-Gipfels in San Francisco stattfindet, wird als bedeutendes politisches Ereignis angesehen. Es gibt Erwartungen an eine Vereinbarung zur Steuerung künstlicher Intelligenz sowie an Konsens in anderen Bereichen wie Direktflügen, Fentanyl und gemeinsamer Gesundheitsforschung. Trotz des Optimismus warnen Experten vor zu hohen Erwartungen, da wesentliche politische Veränderungen in Bezug auf Handel, Technologie und geopolitische Spannungen unwahrscheinlich sind. Dies unterstreicht die Komplexität und Unsicherheit der internationalen Beziehungen zwischen den USA und China.

Immobiliensektor: Weiterhin der schwächelnde Punkt der Wirtschaft

Im Immobiliensektor Chinas, einst ein maßgeblicher Wachstumsmotor der Wirtschaft, zeichnete sich im Oktober 2023 eine fortgesetzte Abschwächung ab. Der Sektor verzeichnete einen Rückgang der Investitionen in Immobilienentwicklung um 9,3% in den ersten zehn Monaten des Jahres. Dieser Rückgang war sogar stärker als der in den ersten neun Monaten gemeldete, was auf eine anhaltende Schwäche in diesem Bereich hindeutet. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum Gesamtwachstum der Wirtschaft und unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Unterstützungsmaßnahmen für diesen Sektor.

Der Immobiliensektor, der traditionell etwa ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts Chinas ausmachte, hat laut Schätzungen von UBS-Analysten in diesem Jahr auf etwa 22% abgenommen. Diese Verringerung des Anteils ist teilweise auf den Rückgang der Verkäufe neuer Wohnungen zurückzuführen. Hinzu kommt, dass große Immobilienentwickler wie Country Garden in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind und Zahlungsausfälle bei ihren Schulden verzeichnen mussten. Diese Entwicklungen verdeutlichen die anhaltenden Herausforderungen im Immobiliensektor und seine sinkende Bedeutung für die Gesamtwirtschaft.

Neben den sinkenden Investitionen in die Immobilienentwicklung fiel auch die von Immobilienentwicklern generierte Finanzierung stärker als bisher. Bis Oktober 2023 verzeichneten die Immobilienentwickler einen Rückgang der eingeworbenen Mittel um 13,8% gegenüber dem Vorjahr, was eine Beschleunigung gegenüber dem Rückgang von 13,5% bis September darstellt. Diese Zahlen weisen auf eine zunehmende Verschärfung der Finanzierungsbedingungen in diesem Sektor hin, was zusätzliche Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Stabilität und des Wachstums des Immobilienmarktes aufwirft.

Die Analyse des chinesischen Marktes zeigt, dass trotz Herausforderungen in bestimmten Sektoren wie dem Immobiliensektor und sich verändernden Verbrauchergewohnheiten Chinas Wirtschaft weiterhin dynamische Wachstumsbereiche aufweist. Ebenso wichtig ist es jedoch, innovative Ansätze zur Investitionsanalyse zu betrachten, die über traditionelle Methoden hinausgehen. Ein solcher Ansatz ist die Nutzung alternativer Daten zur Verbesserung von Investitionsentscheidungen, wie sie von AltIndex angeboten werden.

