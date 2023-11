200% Bonus auf Einzahlungen, 25% Cashback - Bitcoin Casinos mit interessanten Aktionen im November

Krypto-Casinos haben sich in den letzten Jahren als faszinierende Alternative zu traditionellen Online-Casinos etabliert und sprechen eine breite Nutzerschaft an, die nach mehr Flexibilität, Sicherheit und innovativen Bonusaktionen sucht. Diese digitalen Spielstätten, die primär mit Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoin operieren, bieten einige einzigartige Vorteile: Transaktionen sind schneller, oft günstiger und ermöglichen eine größere Anonymität als herkömmliche Zahlungsmethoden.

Stockfoto eines Casinos, Quelle: www.unsplash.com

Im November 2023 locken einige Krypto Casinos mit besonders attraktiven Aktionen, darunter beispielsweise 200% Bonus auf Ersteinzahlungen, oder 25% Cashback auf Verluste, die eine gute Gelegenheit für das Online Gambling bieten. Mehr dazu im Verlauf des Artikels.

Krypto-Casinos: Spiel, Wetten und lukrative Investitionsmöglichkeiten

Krypto-Casinos bieten weit mehr als nur Unterhaltung und Wettmöglichkeiten; sie repräsentieren auch einen aufstrebenden Markt für potenziell lukrative Investitionen. Diese digitale Spielwelt kombiniert das traditionelle Glücksspiel mit den Vorteilen der Blockchain-Technologie, was sie zu einem attraktiven Sektor für Investoren macht. Neben der Möglichkeit, an Spielen teilzunehmen und auf Sportereignisse zu wetten, eröffnen Krypto-Casinos auch Chancen für Anleger, die an der Schnittstelle von Technologie, Finanzen und Unterhaltung partizipieren möchten.Im Folgenden stellen wir einige interessante Casinos vor.

Lucky Block Casino - Attraktive Willkommensboni und Freispiele für Neueinsteiger

Screenshot Lucky Block Homepage, Quelle: www.luckyblock.com

Das Lucky Block Casino setzt neue Maßstäbe in der Welt der Online-Casinos mit einem äußerst verlockenden Willkommensangebot. Neue Spieler, die ihre erste Einzahlung bei Lucky Block tätigen, können sich auf einen großzügigen 200%igen Willkommensbonus freuen, der bis zu einem Betrag von 10.000 Euro reicht. Dieser Bonus wird in zehn Raten freigeschaltet, wobei jeder Spieler bei einer Einzahlung von 5.000 Euro den maximalen Bonusbetrag von 10.000 Euro erhalten kann.

Live Casino Spiele in Lucky Block, Quelle: www.luckyblock.com

Das Prozedere ist einfach und benutzerfreundlich gestaltet: Nach der Registrierung eines neuen Kontos bei Lucky Block genügt eine erste Einzahlung von mindestens 20 Euro, um sich für das Angebot zu qualifizieren. Der Bonus wird dann schrittweise freigeschaltet - für jeweils das Sechsfache des eingezahlten Betrags in Einsätzen werden 10% des Bonusbetrags aktiviert. Zusätzlich zu diesem beeindruckenden Bonus erhalten Ersteinzahler, die mindestens 20 Euro einzahlen, sofort 50 Freispiele für den beliebten Slot "Wanted Dead or a Wild".

Ein konkretes Beispiel verdeutlicht das Angebot: Bei einer Einzahlung von 100 Euro erhalten Spieler nicht nur die 50 Freispiele, sondern auch für jeweils 600 Euro neuerlichen Einsatz weitere 20 Euro Freispiel gutgeschrieben. Diese Kombination aus Bonusgeld und Freispielen macht Lucky Block zu einer attraktiven Option für Spieler, die auf der Suche nach einem Start in die Welt des Online-Glücksspiels sind.

Zu den genauen Bedingungen des Lucky Block Casinos

CasinoBit.io: Verlockende Boni für Bitcoin-Spieler

CasinoBit Homepage, Quelle. www.casinobit.io

CasinoBit.io bietet neuen Spielern einen attraktiven Einstieg mit einem Willkommensbonus von 110%, der bis zu einem ganzen Bitcoin reichen kann. Dieses großzügige Angebot ermöglicht es Neukunden, ihre ersten Schritte im Casino mit zusätzlichem Guthaben zu machen.

Zusätzlich erhalten Spieler auf ihre zweite Einzahlung einen 80% Bonus, was die fortgesetzte Wertschätzung von CasinoBit.io für seine Kunden unterstreicht. Diese Kombination aus lukrativen Boni macht CasinoBit.io zu einer ansprechenden Wahl für Spieler, die in die Welt des Krypto-Glücksspiels eintauchen möchten.

Mega Dice: Großzügige Boni und Freispiele für Krypto-Spieler

Mega Dice Willkommensangebot, Quelle: www.megadice.com

Mega Dice lockt Krypto-Glücksspielfans mit einem besonders verlockenden Angebot: Neue Spieler können sich auf einen beeindruckenden Willkommensbonus von 200% freuen, der bis zu einem ganzen Bitcoin reicht.

Dieses attraktive Angebot ermöglicht es Spielern, ihr Abenteuer im Casino mit einem signifikanten Bonus zu starten, wodurch ihre Chancen, bei den verschiedenen Spielen zu gewinnen, erhöht werden.

Spielshows in Mega Dice, Quelle: www.megadice.com

Zusätzlich zu diesem beeindruckenden Willkommensbonus bietet Mega Dice auch 50 Freispiele, die das Spielerlebnis weiter bereichern. Diese Kombination aus einem großzügigen Einzahlungsbonus und den zusätzlichen Freispielen macht Mega Dice zu einer erstklassigen Wahl für Spieler, die auf der Suche nach einem aufregenden und belohnenden Online-Krypto-Casino-Erlebnis sind.

Sich genauer über Mega Dice informieren

WSM Casino: Ein Krypto-Casino mit $WSM Token und eigenem Ökosystem

Bei Sportereignissen Schnellwetten platzieren, Quelle: www.wsmcasino.com

Das WSM Casino hebt sich durch die Integration seines eigenen Ökosystems mit dem WSM Token im Hintergrund von anderen Krypto-Casinos ab. Dieses Ökosystem bietet nicht nur ein spannendes Spielerlebnis, sondern ermöglicht es den Nutzern auch, direkt von der Dynamik der Kryptowährung zu profitieren.

Durch die Verwendung des $WSM Tokens innerhalb des Casinos können die Spieler in ein umfassenderes und interaktives Glücksspielerlebnis eintauchen.

Ein besonders interessantes Merkmal des WSM Casinos sind die Schnellwetten, die eine dynamische und aufregende Wettumgebung bieten. Diese Wettoptionen sind ideal für Spieler, die schnelle und unkomplizierte Spiele bevorzugen.

Rückkaufprogramm

Darüber hinaus hat das WSM Casino ein Rückkaufprogramm für seine Netto-Gaming-Einnahmen eingeführt. Mindestens 10% dieser Einnahmen werden verwendet, um den WSM Token auf dem freien Markt zurückzukaufen.

Diese zurückgekauften Tokens werden täglich akkumuliert und entweder dem Pool der Staking-Prämien hinzugefügt, für Casino-Prämien verwendet, oder für zukünftige Burning- Aktionen aufbewahrt.

WSM Staking, Quelle: www.token.wallstmemes.com/

Bei WSM Casino erwartet neue Spieler ein attraktives Willkommensangebot. Nach der Registrierung bei WSM Casino können Spieler von einem beeindruckenden 200%-Rakeback profitieren, das bis zu einem Wert von 25.000 US-Dollar oder 1 BTC reichen kann, plus 10 Freispiele.

Darüber hinaus bietet WSM Casino ein exklusives Angebot: Wer seine erste Einzahlung in WSM Tokens vornimmt, erhält statt der standardmäßigen 10 - ganze 200 Freispiele. Diese zusätzlichen Freispiele bieten eine großartige Gelegenheit, das breite Spektrum an Spielen im Casino zu erkunden.

Genauere Informationen zu den Willkommensangeboten: www.wsmcasino.com

TG.Casino: Ein vielversprechendes Projekt im Krypto-Casino-Markt mit Telegram-Integration

tg.casion Presale, Quelle. www.tg.casino

TG.Casino, das sich derzeit noch in der Presale-Phase befindet und bereits beeindruckende 2,1 Millionen US-Dollar für seinen Aufbau eingesammelt hat, markiert einen innovativen Schritt im Bereich der Krypto-Casinos.

Die Besonderheit von TG.Casino liegt in seiner Integration in Telegram, einer der weltweit führenden Messaging-Plattformen, was eine nahtlose und benutzerfreundliche Casino-Erfahrung direkt innerhalb der App ermöglicht. Diese Integration stellt eine einzigartige Verbindung zwischen Online-Glücksspiel und täglicher Kommunikation her und öffnet damit neue Wege für das Gaming-Erlebnis.

Ein weiteres attraktives Merkmal von TG.Casino ist das Angebot von 25% Cashback auf Verluste, die bei der Verwendung des hauseigenen $TG Tokens entstehen. Dieses Cashback-Angebot unterstreicht das Engagement von TG.Casino, seinen Nutzern nicht nur ein spannendes, sondern auch ein wertorientiertes Spielerlebnis zu bieten.

Die Kombination aus innovativer Telegram-Integration und vorteilhaften Spielerangeboten macht TG.Casino zu einem vielversprechenden Kandidaten im wachsenden Markt der Krypto-Casinos und weckt großes Interesse sowohl bei potenziellen Spielern als auch bei Investoren.

TG Casino Presale ansehen: www.tg.casino

Es ist wichtig zu betonen, dass die hier bereitgestellten Informationen zu verschiedenen Krypto-Casinos und ihren Angeboten lediglich als Zusammenfassung dienen soll. Sie enthalten nicht alle spezifischen Bedingungen und Details, die für eine umfassende Beurteilung erforderlich sind. Daher ist es entscheidend, dass interessierte Nutzer und potenzielle Spieler sich selbst eingehend informieren, die vollständigen Bedingungen auf den jeweiligen Plattformen nachlesen und eine eigene Due-Diligence-Prüfung durchführen.

Die Welt der Krypto-Casinos ist komplex und ständigen Veränderungen unterworfen. Angebote, Boni und Bedingungen können sich ändern, und es gibt spezifische Risiken und Überlegungen, die speziell für Krypto-basierte Glücksspiele gelten. Daher ist es unerlässlich, dass Nutzer alle notwendigen Recherchen anstellen, um sicherzustellen, dass sie vollständig über die Risiken, Regeln und Vorschriften informiert sind, bevor sie sich auf einer Plattform anmelden oder Investitionen tätigen. Eigenverantwortliche Recherche ist der Schlüssel zu einem sicheren und angenehmen Online-Glücksspielerlebnis im Bereich der Kryptowährungen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.