Nachdem der DAX am Donnerstag erneut zulegen konnte - am Ende verzeichnete er ein Plus von 0,2 Prozent auf 15.786,61 Punkte -, dürfte sich der deutsche Leitindex auch am letzten Handelstag der Woche freundlich präsentieren. Der Broker taxiert den deutschen Leitindex rund anderthalb Stunden vor dem Handelsstart 0,3 Prozent höher auf 15.833 Punkte.Das Wochenplus des DAX beträgt mittlerweile mehr als vier Prozent, auf Jahressicht liegt er bereits wieder fast 14 Prozent im Plus. Die runde Marke von ...

