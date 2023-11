Krypto News: Diese 3 Kryptowährungen könnten laut Experten 2024 stärker als Solana steigen

Der native SOL Coin der Layer-1-Blockchain Solana ist aktuell in aller Munde. Trotz deutlichem Rücksetzer in den letzten 24 Stunden stellt sich die Situation stark bullisch dar. Anleger haben Solana wieder liebgewonnen. Die Layer-1 hat eine erstaunliche Resilienz unter Beweis gestellt, nachdem der FTX-Crash durch unmittelbare Verbindungen Solana belastete.

Allein im vergangenen Monat stieg der Solana Kurs um rund 130 %. Werfen wir einen Blick auf den nachfolgenden Chart sehen wir eine parabolische Kursentwicklung - doch mittelfristig bietet SOL noch mehr Potenzial. Denn zunehmend trauen Experten dem Altcoin eine wichtige Rolle in puncto Blockchain- und Krypto-Adoption zu.

Da der RSI immer noch einen überkauften Zustand offenbart und auch in Bullenmärkten regelmäßige Konsolidierungen erforderlich sind, um einen gesunden und insbesondere nachhaltigen Kursanstieg zu gewährleisten, werfen Experten immer mehr einen Blick auf Solana Alternativen, die mitunter im Krypto-Mainstream noch eher unbekannt sind.

In einem diversifizierten Krypto-Portfolio kann es sinnvoll sein, neben großen Altcoins wie Solana auch kleinere Coins einzubeziehen. Diese kleineren Kryptowährungen bieten oft das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen, da sie noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen und daher ein höheres Wachstumspotenzial aufweisen können. Doch welche Kryptowährungen könnten 2024 stärker als Solana explodieren?

Bitcoin ETF Token

Ende 2023 dreht sich alles um die mögliche Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs - dieser ist das zentrale Hype-Thema, da dieser einen Wendepunkt für die gesamte Krypto-Branche markieren würde. Eine solche Genehmigung würde Bitcoin und Kryptowährungen generell eine höhere Legitimität und Glaubwürdigkeit in den Augen institutioneller und traditioneller Investoren verleihen. Sie würde auch den Zugang zu Bitcoin-Investitionen vereinfachen und den Markt für ein breiteres Publikum öffnen. Hohe Milliardenbeträge warten wohl nur darauf, in den Bitcoin-Markt investiert zu werden.

Infolgedessen könnten neue Projekte, die sich auf den Bitcoin-Spot-ETF beziehen, erhebliches Potenzial für Wachstum und Innovation bieten, da sie direkt von diesem erhöhten Interesse und der gestiegenen Marktakzeptanz profitieren.

Der Bitcoin ETF Token steht in einem engen Zusammenhang mit dem potenziellen Bitcoin Spot ETF. Dieser Token ist nämlich so konzipiert, dass seine Entwicklung und Nachrichten eng mit der Entwicklung und Genehmigung des ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA verknüpft sind. Dieser enge Bezug zum realen Marktgeschehen verleiht dem Token ein einzigartiges Potenzial.

Ein zentrales Merkmal des Bitcoin ETF Tokens ist das deflationäre Design. Ein integraler Bestandteil des Projekts ist ein Burn-Mechanismus, der bei jeder Transaktion 5 % der Token vernichtet. Diese konsequente Verringerung des Token-Angebots bei Transaktionen kann zu einer Verknappung führen, was potenziell den Wert des Tokens steigern könnte. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, bis zu 25 % des gesamten Total Supplies aus dem Umlauf zu entfernen. Spannend scheint, dass alle Burn-Mechanismen durch reale Ereignisse im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Spot-ETF ausgelöst werden.

Mittlerweile konnte der Bitcoin ETF Token Presale schon eine Million $ erreichen. In rund 48 Stunden steigt der Preis erneut an - insoweit könnte sich jetzt ein Blick auf den Bitcoin ETF Token anbieten, um nicht wie bei Solana den ersten parabolischen Kursanstieg zu verpassen.

Zum Bitcoin ETF Token

Bitcoin Minetrix

Die erneute Dezentralisierung des Bitcoin-Minings ist eine lobenswerte Idee, die viel Anklang im Kryptomarkt findet, insbesondere weil sie privaten Anlegern die Möglichkeit gibt, wieder aktiv am Bitcoin-Mining teilzunehmen. Diese Entwicklung ermöglicht es Einzelinvestoren, an der stabilsten und wertvollsten Kryptowährung teilzuhaben und ein passives Einkommen aufzubauen.

Dezentralisierung stärkt zugleich die Kernphilosophie von Bitcoin, die auf einem verteilten System basiert. Dadurch wird das Netzwerk sicherer und widerstandsfähiger gegen zentralisierte Kontrolle und Angriffe. Diese Rückkehr zu den Grundprinzipien von Bitcoin könnte daher nicht nur für Einzelinvestoren attraktiv sein, sondern auch die Gesundheit und Stabilität des gesamten Bitcoin-Netzwerks stärken. Denn aktuell wird die Hashrate zu über die Hälfte von zwei großen Mining-Pools dominiert - insoweit ist die Abhängigkeit zuletzt angestiegen.

Bitcoin Minetrix möchte nun das Cloud-Mining von Bitcoin durch die Tokenisierung des Prozesses verändern. Mit einem bisherigen Erlös von über 4 Millionen Dollar im Presale hat sich Bitcoin Minetrix als nachgefragtes Projekt etabliert. Dieses basiert auf der Ethereum-Blockchain und ermöglicht es Benutzern, den nativen BTCMTX-Token zu staken.

Im Gegenzug erhalten sie Mining-Credits, die für das Bitcoin-Mining verwendet werden können. Dieser innovative Ansatz bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Cloud-Mining-Modellen. Dazu zählen die Benutzerfreundlichkeit, die erschwinglichen Einstiegskosten und ein erhöhter Schutz vor betrügerischen Aktivitäten. Diese Vorteile machen Bitcoin Minetrix zu einer attraktiven Option für diejenigen, die am Bitcoin-Mining teilnehmen möchten, ohne die typischen Hürden und Risiken des traditionellen Cloud-Minings in Kauf nehmen zu müssen.

Mittlerweile wurden schon über 4,1 Millionen $ eingesammelt - die nächste Preisanhebung erfolgt in vier Tagen. Wer jetzt im Presale investiert, kann umgehend eine Rendite von 143 % APY erzielen - denn das Staking ist bereits möglich.

Zum Bitcoin Minetrix Presale

Meme Kombat

Meme-Coins bleiben ein spannender Aspekt des Kryptomarktes, insbesondere wegen ihrer Fähigkeit, parabolische Rallyes auszulösen. Der Trend geht jedoch zunehmend in Richtung Meme-Coins, die einen tatsächlichen Nutzen bieten.

Ein besonders interessantes Beispiel ist Meme Kombat. Denn das neue Projekt kombiniert ein Gaming-Ökosystem mit dem Konzept eines Meme-Coins. Meme Kombat hebt sich hier von der Konkurrenz ab, indem es elf virale Meme-Figuren in einem interaktiven Wettbewerbsformat zusammenführt, in dem diese gegeneinander antreten. Dies könnte besonders ansprechend für die Communities von bekannten Meme-Coins wie PEPE, DOGE und anderen sein. Die Integration von Gaming erhöht den Unterhaltungswert und die Bindung der Nutzer, während die Einbeziehung bekannter Meme-Figuren die Attraktivität für ein breiteres Publikum steigert. Zugleich können die Nutzer auf den Ausgang der Partien wetten und somit sogar Geld verdienen.

Meme Kombat konnte mittlerweile schon fast 2 Millionen $ einsammeln - auch das ist für einen neuen Meme-Coin ein Statement. Im Gegensatz zu den meisten konkurrierenden Projekten hat Meme Kombat ein Audit durchlaufen, das Gründer-Team ist doxxed und überzeugt mit hoher Transparenz. Infolgedessen könnte die Nachfrage hier weiterhin ansteigen - die fortgeschrittene Entwicklung und der baldige Start der Saison 1 schaffen Fantasie. Zugleich gibt es dank Bet-to-Earn und Stake-to-Earn ein duales System für passives Einkommen.

Zum Meme Kombat Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.