Bitcoin ETF & Bitcoin Halving = Bullenmarkt! Ist die Rechnung wirklich so einfach?

Der Bitcoin Kurs notiert in den letzten 24 Stunden etwas fester. Die Konsolidierung schreitet weiter voran. Dennoch gab es zuletzt vom Verlaufshoch bei 38.000 $ einen Rücksetzer - nach schneller Kursrallye muss der Bitcoin aktuell der Entwicklung ein wenig Tribut zollen, nachdem die SEC auch im nächsten Zeitfenster keine Anzeichen machte, einen Bitcoin-ETF zu genehmigen. Dennoch verbleibt bis zur finalen Frist am 10. Januar 2024 noch etwas Zeit. Die Analysten sind weiterhin positiv gestimmt, dass der Bitcoin-ETF kommen wird - nur eben nicht so schnell.

I've gotten a lot of questions regarding my current view on Spot Bitcoin ETFs over the last couple weeks. This is the first section of the note I put out yesterday with @EricBalchunas.



TLDR: Our view hasn't changed much https://t.co/dRAm5IsdQf pic.twitter.com/Htsi3n2XxV - James Seyffart (@JSeyff) October 13, 2023

Der Krypto-Influencer Crypto Rover mit rund 600.000 Abonnenten teilte seinen Followern jetzt eine einfache Rechnung mit - denn das Bitcoin Halving + Bitcoin ETF würden demnach unweigerlich zum nächsten Bullenmarkt beim Bitcoin führen.

Halving + ETF = Bitcoin Bull Market - Crypto Rover (@rovercrc) November 19, 2023

Doch ist die Rechnung wirklich so einfach? Kann der Bitcoin Bullenmarkt jetzt BTC über 100.000 $ treiben?

Bitcoin-Spot-ETF - der Katalysator für massive Nachfrage

Die mögliche Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den nächsten acht Wochen könnte als wesentlicher Katalysator für eine massive Nachfrage nach Bitcoin fungieren. Ein solcher ETF würde es Investoren ermöglichen, direkt in Bitcoin zu investieren, ohne die Kryptowährung selbst kaufen und aufbewahren zu müssen. Dies würde insbesondere institutionellen Anlegern den Zugang erleichtern, da sie oft durch regulatorische oder operationelle Einschränkungen daran gehindert werden, direkt in Kryptowährungen zu investieren. Ein Bitcoin-Spot-ETF würde diesen Hindernissen entgegenwirken und könnte einen erheblichen Zustrom von institutionellem Kapital in den Bitcoin-Markt bewirken. Denn die größten Vermögensverwalter der Welt haben einen eigenen Spot-ETF lanciert.

BlackRock's CIO believes Bitcoin could replace Gold.



"I think crypto is here to stay."



BlackRock has $7.3 trillion AUM. pic.twitter.com/q7nMFpgeVY - Yano (@JasonYanowitz) November 20, 2020

Die Genehmigung eines solchen ETFs würde ferner ein starkes Signal an den Markt senden, dass Bitcoin als legitimes und reguliertes Finanzinstrument anerkannt wird. Dies könnte das Vertrauen in Bitcoin weiter stärken und einen breiteren, institutionellen Bullenmarkt auslösen.

Nachfrageseitig bleibt der Bitcoin ETF sehr bullisch, so auch der Krypto-Analyst Lark Davis:

Bitcoin ETF to Double Demand for BTC pic.twitter.com/9CyxdjJfMA - Lark Davis (@TheCryptoLark) November 16, 2023

Bitcoin Halving 2024 - Angebot wird noch knapper

Das Bitcoin Halving 2024 steht ebenfalls bevor, ein Ereignis, das sowohl angebotsseitige als auch psychologische Auswirkungen auf den Bitcoin-Markt hat. Bei jedem Halving wird die Belohnung für das Mining neuer Blöcke halbiert, was das Angebot an neu geschaffenen Bitcoins reduziert. Dies kann zu einem Angebotsschock führen, da das Wachstum des verfügbaren Angebots an neuen Bitcoins verlangsamt wird. Psychologisch gesehen, hat das Halving zugleich oft eine bullische Wirkung, da es die Knappheit von Bitcoin betont und das Bewusstsein für die begrenzte Gesamtmenge schärft. So gab es bis jetzt ausnahmslos eine Halving-Rallye.

The 'Halving Price' Index shows Bitcoin's reaction to each halving's supply shock. Global liquidity also influences prices, and with central banks possibly pivoting, the debate on what the primary driver is will likely continue for years to come. 2/8 pic.twitter.com/49lkD54bR5 - ChartsBTC (@ChartsBtc) November 18, 2023

Allerdings werden die Auswirkungen des Halvings mit der Zeit geringer. Die anfänglichen Halvings hatten einen enormen Einfluss, da sie eine signifikante Reduzierung des Angebots bewirkten. In jüngerer Zeit sind diese Effekte jedoch subtiler geworden, da der prozentuale Anteil der neuen Bitcoins am Gesamtangebot bereits gering ist.

The increasing amount of Bitcoin which is illiquid supply (HODLers) in blue.



Follow the trend and invest with conviction.



When BTC is > $100k everyone will see it in hindsight.HODL Bitcoin BitcoinETF HODLing BTC Glassnode pic.twitter.com/OFa77QoDzV - HODL Golf (@HODL_Golf) November 14, 2023

Zusätzlich tragen das geringere handelbare Angebot auf den Börsen und der hohe Anteil an Anlegern, die ihre Bitcoins langfristig hodln zu einem Angebotsschock bei.

Positive Angebots-Nachfrage-Dynamik - das CRV für Bitcoin bleibt attraktiv

Die bevorstehenden Ereignisse rund um Bitcoin, einschließlich des Halvings 2024, schaffen eine positive Angebots-Nachfrage-Dynamik, die das Chance-Risiko-Verhältnis für Bitcoin weiterhin attraktiv macht. Die erwartete Verringerung des Angebots durch das Halving, kombiniert mit einer stetigen oder steigenden Nachfrage durch den ETF, könnte theoretisch zu einer massiven Wertsteigerung führen.

Dieses günstige Angebots-Nachfrage-Verhältnis verstärkt das Potenzial für eine positive Preisentwicklung von Bitcoin, wobei das Halving als ein katalytisches Ereignis wirkt, das sowohl primär die Wahrnehmung als auch die Realität der Bitcoin-Knappheit beeinflusst.

Doch führt dies zwangsläufig zu steigenden Kursen? Während ein attraktives CRV und eine positive Angebots-Nachfrage-Dynamik auf eine potenzielle Kurssteigerung hindeuten, spielen auch exogene Faktoren eine Rolle. Marktstimmungen, globale wirtschaftliche Bedingungen und regulatorische Entwicklungen können kurz- und mittelfristig erhebliche Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis haben. Doch auch der geldpolitische Pivot bleibt wahrscheinlich - so könnten 2024 auch in puncto Liquidität die Rahmenbedingungen für einen Bullenmarkt existieren.

Bitcoin could see 'significant capital inflow' next year as investors anticipate Fed pivot, say analysts https://t.co/DydSYOXEA7 - The Block (@TheBlock__) November 16, 2023

Bitcoin ETF Token explodiert auf 1 Million $ - kommt hier der nächste 100x Coin?

