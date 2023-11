Krypto News: Wird Binance 4 Milliarden Dollar zahlen, um US-Anklagen zu entgehen?

Laut Bloomberg News verlangt das US-Justizministerium von Binance Holdings über 4 Milliarden Dollar als mögliche Lösung einer langwierigen Untersuchung. In den Gesprächen zwischen dem Ministerium und Binance steht auch zur Debatte, ob Changpeng Zhao, der Gründer der Kryptobörse, in den USA strafrechtlich belangt werden könnte. Eine Einigung würde die Ermittlungen gegen das Unternehmen, die unter anderem Geldwäsche, Bankbetrug und Verstöße gegen Sanktionen umfassen, beenden. Marktteilnehmer reagieren unmittelbar nach der Verkündung auf diese Entwicklungen und lassen nicht nur den BNB Kurs in die Höhe schießen.

Preisanstieg von BNB nach Neuigkeiten über Binance

Nach Bekanntwerden der möglichen Einigung im Rechtsstreit mit der US-Regierung verzeichnete der Kurs von Binance Coin (BNB) einen Anstieg um mehr als 7 %, was einen Wert von über 263 Dollar bedeutet.

Die Nachricht wirkte sich auch positiv auf den gesamten Kryptomarkt aus, wobei sich der Bitcoin-Preis dem Jahreshoch annäherte. In den letzten 24 Stunden verzeichnete Binance, die weltweit größte Kryptobörse ein Handelsvolumen von über 10 Milliarden Dollar, wodurch der Einfluss der Exchange auf den Markt schnell deutlich wird.

Trotz steigender Kurse der meisten Kryptowährungen aufgrund von möglicherweise bald genehmigten Bitcoin-Spot-ETFs blieb die Ungewissheit über die Auswirkungen eines potenziellen Zusammenbruchs von Binance, ähnlich wie bei FTX, bestehen. Nun scheint eine Lösung durch eine Geldstrafe in Sicht, die Krypto-Investoren aufatmen lässt.

Angesichts der täglichen Umsätze von Binance erscheint eine Strafzahlung von 4 Milliarden Dollar relativ gering, was zu einer positiven Marktreaktion geführt hat. Diese mögliche Einigung im Rechtsstreit könnte den erwarteten Krypto-Bullrun vorantreiben.

CZ always knew.



He has been telling us this whole time.



DOJ Seeks $4 Billion From Binance For Settlement pic.twitter.com/N4dbCwvphG - Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) November 20, 2023

Obwohl der Abschluss des Deals noch nicht gesichert ist, könnten bei Bestätigung weitere Kursanstiege folgen, wie sie bereits in der letzten Stunde zu sehen waren. Nicht nur BNB und Bitcoin, sondern auch viele Altcoins haben positiv reagiert. Der Bitcoin ETF Token (BTCETF) und Bitcoin Minetrix (BTCMTX) verzeichnen ebenfalls eine steigende Nachfrage, was darauf hindeutet, dass Investoren davon ausgehen, dass weitere bullische Nachrichten aus den USA folgen könnten.

Bitcoin ETF Token geht durch die Decke

Der Bitcoin ETF Token ($BTCETF) steht in direktem Zusammenhang mit den Entwicklungen rund um die physischen Bitcoin ETFs in den USA. Sein Wert leitet sich nicht nur aus dem Namen und der Aktualität ab, sondern auch aus seiner Bindung an wichtige Ereignisse im Bereich der Bitcoin-ETFs, wie etwa der automatischen Vernichtung von 5% der Token bei Genehmigung des ersten Bitcoin ETF durch die SEC. Diese Mechanik macht den $BTCETF deflationär und könnte den Wert der verbleibenden Token erhöhen. Insgesamt gibt es 5 Ereignisse, die teilweise an die realen Bitcoin-ETFs in den USA geknüpft sind, die Token-Burns auslösen können.

(Bitcoin ETF Token Presale - Quelle: btcetftoken.com)

Seit dem Start des Vorverkaufs hat der $BTCETF-Token mehr als 1,2 Millionen Dollar eingenommen, was das große Interesse der Anleger zeigt. Der Vorverkauf ist in Phasen gegliedert, wobei jede Phase zu einem Preisanstieg führt. Experten prognostizieren nach dem Listing an den Kryptobörsen einen möglichen Wertanstieg von über 1.000%, da der Vorverkauf auf unter 5 Millionen Dollar begrenzt ist und die Nachfrage das Angebot bald übertreffen könnte.

(Bitcoin ETF Token Staking - Quelle: btcetftoken.com)

Bereits im Vorverkauf ermöglicht der $BTCETF-Token das Staking, wodurch Investoren derzeit mehr als 200% jährliche Rendite erzielen können. Diese attraktive Renditemöglichkeit hat dazu geführt, dass Anleger schon über 134 Millionen Token im Staking Pool platziert haben. Obwohl die Rendite tendenziell sinkt, je mehr Anleger sich beteiligen, wird erwartet, dass sie weiterhin überdurchschnittlich hoch bleibt. Dieser hohe Staking-Anteil könnte bei der Markteinführung an den Kryptobörsen zu einer deutlichen Wertsteigerung des Tokens beitragen, da er den Verkaufsdruck reduzieren würde.

Jetzt $BTCETF im Presale kaufen.

Bitcoin Minetrix setzt auf BTC Mining

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) ist ein innovatives Projekt, das Anlegern die Möglichkeit bietet, indirekt von Bitcoin-Wertsteigerungen durch Cloud Mining zu profitieren, ohne in kostspielige Mining-Hardware investieren zu müssen. Beim Cloud Mining stellen externe Anbieter die notwendige Rechenleistung bereit. Im Unterschied zu vielen Cloud-Mining-Diensten, die oft aufgrund unklarer Vertragskonditionen wenig rentabel sind, bietet Bitcoin Minetrix eine profitable Alternative.

(Bitcoin Minetrix Erklärung - Quelle: bitcoinminetrix.com)

Anleger, die ihre $BTCMTX-Token bei Bitcoin Minetrix staken, erhalten zunächst zusätzliche Token und später Mining-Credits für das Bitcoin Cloud Mining. Das Team von Bitcoin Minetrix ist derzeit in Verhandlungen mit verschiedenen Cloud-Mining-Anbietern, um dies zu realisieren.

Ein entscheidender Vorteil von Bitcoin Minetrix besteht darin, dass Investoren unmittelbar Mining-Credits für das Staking ihrer $BTCMTX-Token bekommen, was die Abhängigkeit von externen Dienstleistern eliminiert. Durch dieses Konzept ist es auch nicht mehr nötig, in Vorleistung zu gehen und Geld an Dritte zu überweisen, die am Ende die Bitcoin, die mit der gemieteten Rechenleistung geschürft wurden, vielleicht gar nicht auszahlen.

Die Credits werden mittels Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain automatisch verteilt - je nachdem, wie hoch der eigene Anteil am Staking Pool ist. Die Gelegenheit, ohne eigene Mining-Ausrüstung am Bitcoin-Mining teilzunehmen, hat bei Investoren großes Interesse geweckt, was sich in einem Vorverkaufserlös von über 4,1 Millionen Dollar niederschlägt. $BTCMTX ermöglicht es Kleinanlegern und Privatpersonen, wie ursprünglich vorgesehen, wieder am Bitcoin-Mining teilzunehmen und könnte im nächsten Bullrun einen erheblichen Wertzuwachs erfahren.

Jetzt Bitcoin Minetrix im Presale kaufen.



