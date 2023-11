Top-Aktien mit monatlicher Dividende im Fokus: Main Street Capital, Realty Income, 3M und Global Water Resources

Die Finanzwelt richtet ihre Aufmerksamkeit auf vier Schlüsselakteure: Main Street Capital Corporation, Realty Income, 3M und Global Water Resources Inc., die jeweils wichtige Neuerungen in ihren Geschäftsstrategien ankündigen. Main Street, Global Water Recources und Realty Income stehen dabei mit bedeutenden Mitteilungen zu ihren Dividendenplänen im Scheinwerferlicht, während 3M eine umfassende Neuorientierung mit der Ausgliederung eines Geschäftsbereichs vorantreibt. Diese Ankündigungen sind für die Unternehmen selbst sowie für den gesamten Finanzmarkt von großer Tragweite und könnten neue Trends und Erwartungen in der Branche setzen.

Main Street's Dividendenstrategie: Kontinuierliches Wachstum seit 2007

Main Street Capital Corporation, tätig im Finanzbereich, setzt konsequent auf eine Politik der steigenden Dividendenausschüttungen. Seit dem Gang an die Börse im Jahr 1994 hat Realty Income seine Dividendenzahlungen insgesamt 122-mal angehoben. Für das erste Quartal 2024 hat das Unternehmen eine monatliche Dividende von 0,24 $ pro Aktie festgelegt. Diese Dividendenrate gilt für die Monate Januar, Februar und März 2024, was eine Gesamtdividende von 0,72 $ pro Aktie für das Quartal ergibt.

29,23€ Dividende kommen von Main Street Capital $MAIN hat für Dez wieder eine Sonderzahlung angekündigt und kommt damit auf 16! Ausschüttungen in 2023



Dividendenrendite 7,1%, Dividendenwachstum 25,5% in 23



Dividendenerhöhung für 24 angekündigt

Die aktuelle Dividendenerhöhung stellt im Vergleich zu früheren Zeiträumen eine signifikante Steigerung dar. Im Vergleich zum vierten Quartal 2023 beträgt die Steigerung 2,1 % und im Vergleich zum ersten Quartal 2023 sogar 6,7 %. Diese Zuwächse demonstrieren Main Street's Fähigkeit und Engagement, kontinuierlich Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Zusätzlich zu den regulären monatlichen Dividenden hat Main Street für Dezember 2023 eine Sonderdividende von 0,275 $ pro Aktie angekündigt. Diese wird aus dem nicht ausgeschütteten steuerpflichtigen Einkommen des Unternehmens bezahlt, welches das Einkommen übersteigt, das bereits durch Dividenden ausgezahlt wurde. Die Entscheidung, eine Sonderdividende zu zahlen, spiegelt die solide finanzielle Position und die positive Ertragslage von Main Street wider.

Ein halbes Jahrhundert konstanter Dividenden

Das sich selbst als The Monthly Dividend Company bezeichnende Realty Income, ist ein Unternehmen im Finanzsektor und hat eine beeindruckende Geschichte regelmäßiger Dividendenzahlungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1969 hat das Unternehmen ohne Unterbrechung monatliche Dividenden ausgeschüttet.

Diese kontinuierliche Dividendenzahlung ist ein Kernbestandteil der Unternehmensstrategie und spiegelt die Verpflichtung gegenüber den Aktionären wider, stetige und zuverlässige Erträge zu liefern.

Realty Income $O stock is up 13% since Oct 30



They pay a MONTHLY dividend

5.9% Dividend Yield

Dividend Aristocrat



Are you a buyer?

Seit dem Börsengang im Jahr 1994 hat Realty Income seine Dividenden insgesamt 122 Mal erhöht. Diese regelmäßigen Erhöhungen der Dividendenzahlungen unterstreichen die finanzielle Stärke und das Wachstum des Unternehmens. Die Dividendenpolitik von Realty Income zielt darauf ab, den Aktionären langfristige und wachsende Erträge zu sichern, was das Unternehmen zu einer attraktiven Option für Investoren macht, die nach beständigen Einkommensquellen suchen.

Des Weiteren ist Realty Income Mitglied des S&P 500 Dividend Aristocrats Index, einer Auszeichnung, die die Konstanz und Zuverlässigkeit seiner Dividendenzahlungen hervorhebt. Die Aufnahme in diesen Index setzt voraus, dass ein Unternehmen seine Dividenden über einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren kontinuierlich erhöht hat. Die Mitgliedschaft im Index verdeutlicht die außergewöhnliche Dividendenpolitik von Realty Income und seine Positionierung als führendes Unternehmen im Bereich der Dividendenzahlungen. Die aktuelle Dividendenrendite von Realty Income beträgt 4,92 % mit einer monatlichen Ausschüttung von 3,05 $ pro Aktie.

Neuausrichtung: Die Geburt von Solventum

Der global agierende Mischkonzern namens 3M kündigte eine bedeutende strategische Neuausrichtung an: die Ausgliederung seiner Gesundheitssparte in ein unabhängiges Unternehmen, benannt Solventum. Dieser Schritt, der für das erste Halbjahr 2024 geplant ist, symbolisiert eine tiefgreifende Veränderung in der Struktur von 3M. Solventum, ein Name, der sich aus den Worten "solving" (lösen) und "momentum" (Schwung) zusammensetzt, steht für das neue Engagement des Unternehmens, bedeutende Herausforderungen im Gesundheitssektor anzugehen und innovative Lösungen zu entwickeln.

Solventum comes from the words "solving" and "momentum," and the new logo will take inspiration from the company's future goal to never stop solving, according to a news release.

Mit der Gründung von Solventum erreicht 3M, ein Unternehmen mit über 70 Jahren Erfahrung im Gesundheitssektor, einen strategischen Wendepunkt. Der Fokus von Solventum wird auf der Entwicklung von Durchbruchslösungen liegen, die auf die Bedürfnisse von Gesundheitsfachkräften und Patienten weltweit zugeschnitten sind.

Dieser Schritt wird nicht nur die langfristige Wertschöpfung für Aktionäre beeinflussen, sondern auch das globale Gesundheitswesen prägen. Solventum soll die Mission von 3M fortsetzen, bessere, intelligentere und sicherere Gesundheitsversorgung zu ermöglichen, und dabei die Expertise und das innovative Potenzial, das 3M im Gesundheitsmarkt aufgebaut hat, weiter ausbauen.

Die aktuelle Dividendenrendite von 3M liegt bei 5,86 % mit vierteljährlichen Dividendenzahlungen von 1,50 $ pro Aktie im März, Juni, September und Dezember, was das Unternehmen als einen bedeutenden Akteur im Bereich der Mischkonzerne mit dem Börsenkürzel "MMM" kennzeichnet.

Dividenden in der Wasserressourcen Verwaltung

Global Water Resources, Inc. zeichnet sich als führendes Unternehmen im Bereich der Wasserressourcen Verwaltung aus. Mit dem Besitz und Betrieb von 29 Systemen bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Abwasser und aufbereitetes Wasser an. Die Hauptgeschäftsfelder liegen in den Wachstumskorridoren um die Metropolregionen Phoenix und Tucson. Dabei recycelt Global Water jährlich über 1 Milliarde Gallonen Wasser.

Für die effektive Umsetzung des Total Water Managements (TWM) erhielt die Firma breite Anerkennung. TWM stellt einen integrierten Ansatz dar, um den gesamten Wasserzyklus zu verwalten. Dies beinhaltet den Betrieb von Wasser-, Abwasser- und aufbereiteten Wasserversorgungen innerhalb desselben geografischen Gebiets, um die Nutzung von aufbereitetem Wasser zu maximieren. TWM fördert auch intelligente Wasserwirtschaftsprogramme, einschließlich fortschrittlicher und ferngesteuerter Zählerinfrastrukturen.

Global Water Resources Inc. is celebrating 2?0? business years at the @NasdaqExchange Closing Bell.



Founded in 2003, NasdaqListed $GWRS is a water resource management company that owns, operates and manages water, wastewater and recycled water utilities in strategically… pic.twitter.com/osQhpTnLgX - Nasdaq Exchange (@NasdaqExchange) November 9, 2023

Durch intelligente Wasserwirtschaftsprogramme wie die ferngesteuerte Zählerinfrastruktur sowie andere fortschrittliche Technologien, Tarifgestaltungen und Anreize wird echte Wassereinsparung erzielt. TWM trägt zum Schutz der Wasserversorgung in wasserarmen, wachsenden Bevölkerungsgebieten bei.

Global Water hat zahlreiche Branchenauszeichnungen erhalten, darunter nationale Anerkennung als Utility of the Future Today für seine überlegenen Wasserwiederverwendungspraktiken von einem nationalen Konsortium von Wasser- und Naturschutzorganisationen unter der Leitung der Water Environment Federation (WEF). Des Weiteren erhielt das Unternehmen den Cityworks' 2022 Excellence in Departmental Practice Award für die Demonstration von Führung und Kreativität in der Anwendung öffentlicher Vermögensverwaltungsstrategien auf den täglichen Betrieb und die langfristige Planung. Die Dividendenrendite von Global Water Resources beträgt 2,38 %, wobei eine monatliche Dividende von 0,30 $ pro Aktie.

Nachdem die stabile Dividendenpolitik von Global Water Resources beleuchtet wurde, wendet sich der Fokus nun auf AltIndex, eine Plattform, die sich auf die Bereitstellung einzigartiger KI-gestützter Aktienauswahl, Aktienalarme und Tausende alternativer Einsichten spezialisiert hat. AltIndex erweitert die traditionelle Aktienanalyse durch die Integration von alternativen Datenquellen, um Anlegern bei der Entscheidungsfindung zu helfen.

Untersuchungsmethoden und Investitionsmöglichkeiten

AltIndex nutzt eine umfassende Methodik zur Investitionsanalyse, die das Herunterladen und Analysieren aller wichtigen Daten im Zusammenhang mit der Leistung eines Unternehmens umfasst. Ihre Methodologie beinhaltet eine breite Palette alternativer Datenpunkte, darunter Stellenausschreibungen, Website-Traffic, Kundenzufriedenheitsbewertungen, App-Downloads, Social-Media-Follower und andere kritische Indikatoren.

Durch die Überwachung und den Vergleich dieser Daten im Zeitverlauf und die Benchmarking gegen Branchenkollegen ist AltIndex in der Lage, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen und Chancen für ihre Kunden zu identifizieren. Mit über 3.000 aktiven Nutzern, mehr als 100 täglichen einzigartigen Aktienalarmen und einer Erfolgsquote von 75% bei KI-Aktienauswahl bietet AltIndex täglich über 100.000 Einsichten.

Außerdem bietet AltIndex modernste Lösungen, die Anleger über Entwicklungen in Unternehmen ihres Portfolios informieren. Die Plattform nutzt fortschrittliche Algorithmen und Datenanalyse-Tools, um Echtzeit-Einblicke zu liefern, die Anlageentscheidungen informieren können. Diese Picks basieren nicht nur auf traditionellen Finanzdaten, sondern auch auf einer Vielzahl von Quellen, einschließlich Social-Media-Trends und Mitarbeiterstimmungen, was zu schärferen und fundierteren Anlageentscheidungen führt. AltIndex ermöglicht es Anlegern, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, bewaffnet mit den Einsichten, die zählen.