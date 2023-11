Die drei besten Online Casinos mit Bonus im Dezember: Geld erhalten & kostenlos spielen

Die Welt der Online Casinos bietet spannende Möglichkeiten, wenn es um attraktive Bonusangebote geht. Auch im Dezember steigt die Aufregung, da viele Top-Online-Casinos verlockende Boni bereithalten, um ihren Kunden vor Weihnachten noch etwas zusätzliches Kapital zu verschaffen. Diese Angebote sind eine Chance für Spieler, ihr Glück zu versuchen, ohne dabei eigenes Geld zu riskieren. Die Vielfalt der Angebote reicht von Einzahlungsboni bis hin Freispielen. Schauen wir uns drei Online Casinos mit Bonus im Dezember an, bei denen die Nutzer somit teilweise kostenlos spielen können.

Was ist ein Online Casino mit Bonus?

Ein Online Casino mit Bonus ist eine digitale Spielplattform, die ihren Nutzern zusätzliche Vorteile in Form von Boni bietet. Diese Boni sind Anreize, um neue Spieler anzulocken und bestehende Kunden zu halten. Die Boni variieren in Form und Größe und können Einzahlungsboni, Freispiele, Bonusgeld oder Cashback-Angebote umfassen.

Ein Einzahlungsbonus beispielsweise entspricht einem bestimmten Prozentsatz der Einzahlung des Spielers bis zu einem festgelegten Maximalbetrag. Freispiele werden oft für bestimmte Spielautomaten angeboten. Diese Boni können dazu beitragen, das Spielerlebnis zu verbessern, indem sie den Spielern mehr Spielzeit und die Möglichkeit bieten, das Casino und ohne großes finanzielles Risiko zu erkunden. Natürlich sind solche Angebote oft an bestimmte Bedingungen gebunden.

Online Casino mit Bonus: Das sind die Vorteile

Online Casinos mit Bonus bieten zahlreiche Vorteile, die sie für Spieler attraktiv machen. Ein wesentlicher Vorteil ist die finanzielle Anreizstruktur. Einzahlungsboni oder Freispiele bieten Spielern zusätzliche Mittel oder Spielchancen. Solche Angebote ermöglichen es neuen Spielern, verschiedene Spiele auszuprobieren, ohne sofort eigenes Geld zu riskieren oder zumindest den eigenen Einsatz zu reduzieren.

Ein weiterer Vorteil ist die erhöhte Spielzeit. Mit zusätzlichen Boni können Spieler länger spielen, was ihnen mehr Chancen auf Gewinne einräumt. Boni können auch als Belohnung für die Treue von Bestandskunden dienen, indem regelmäßige Spieler mit Sonderaktionen oder personalisierten Angeboten belohnt werden.

Darüber hinaus bieten Boni eine gute Gelegenheit, neue Casinos und Spiele zu testen. Spieler können verschiedene Plattformen und deren Spielangebote erkunden, ohne dabei ein großes finanzielles Risiko einzugehen.

Natürlich sollten Spieler immer die Bedingungen und Konditionen der Boni beachten. Denn die Bedingungen können die Art und Weise beeinflussen, wie der Bonus genutzt werden kann. Trotzdem bieten diese Boni eine attraktive Möglichkeit, das Online-Glücksspielerlebnis zu erweitern.

1. Lucky Block Casino

Das Lucky Block Casino wird betrieben von Entretenimiento Rojo B.V. und ist lizenziert in Curaçao. Hierbei geht es um eine innovative Plattform in der Online Casino-Welt, die eine vielfältige Auswahl an Spielautomaten, Live-Dealer-Spielen und einzigartigen Games bietet. Diese werden beim Lucky Block Casino gezielt ergänzt durch attraktive VIP-Belohnungen und exklusive Boni. Das Casino bietet auch ein breites Sportwettenangebot, das globale Sportereignisse und virtuelle Sportarten abdeckt. Mit einem eigenen Treueprogramm werden Spieler für ihre Loyalität belohnt und zu kontinuierlichem Engagement anregt.

Beim Online Casino mit Bonus Lucky Block gibt es aktuell ein attraktives Angebot. Denn ein 200 % Bonus winkt bis zu einem Betrag von 10.000 Euro + 50 Freispiele. Damit können die Nutzer ihr Kapital somit deutlich aufstocken, um dank Boni noch mehr zu spielen. Neben dem Willkommensangebot gibt es auch Aktionen wie den "Montags-Reload", Black-Friday-Angebote oder an jedem Mittwoch Freispiele.

2. Mega Dice

Seit der Gründung im Jahr 2023 hat sich Mega Dice als innovatives Krypto-Casino etabliert, das für seine unkomplizierte Registrierung bekannt ist - eine einfache E-Mail-Adresse genügt, umfassende KYC-Prozesse entfallen. Das Casino besticht durch eine reiche Spielauswahl, die von zahlreichen Slot-Spielen über klassische Tischspiele und Live-Dealer-Optionen bis hin zu modernen Blockchain-basierten Spielen reicht.

Die Plattform unterstützt diverse Zahlungsmethoden, inklusive mehrerer Kryptowährungen, und zeichnet sich durch ihre benutzerfreundliche Desktop- und mobile Anwendung aus.

Aktuell wirbt auch Mega Dice mit einem 200 % Bonus bis zu einem Wert eines Bitcoins und 50 Freispiele. Wer sich beim Telegram-Casino anmeldet, kann somit sein Kapital deutlich aufstocken.

3. Bing Bong

BingBong wird betrieben von der DGGS German Gambling Society. Hierbei handelt es sich um ein in Deutschland lizenziertes Online Casino, das sich durch seine benutzerfreundliche Web-App und mobile Apps für Android und iOS auszeichnet. Neukunden können sich über einen Willkommensbonus von 100 % bis zu 100 Euro plus 50 Freispiele freuen. Zugleich bietet BingBong eine beeindruckende Spielauswahl und zeichnet sich durch schnellen, kompetenten Kundenservice via E-Mail und Live-Chat aus.

Bei Bing Bong gibt es bereits ab einer Einzahlung eines Euros 50 Freispiele. Dazu finden sich auf der Website verschiedene Bonus-Angebot, wie einen Tag der 1.000 Freispiele, das Samstags-Gewinnspiel oder den "Free Spin Monday". Ein Blick könnte sich somit lohnen, um mit einem Bonus das Spieleangebot noch attraktiver zu gestalten und einen Teil der Spiele ohne Risiko zu absolvieren.

