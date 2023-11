Die besten Casinos mit Startguthaben ohne Einzahlung

Die Welt der Online-Casinos lockt mit einer Vielzahl von Angeboten, die nicht nur spannende Spiele, sondern auch attraktive Boni bieten. Besonders interessant sind Casinos, die Startguthaben ohne Einzahlung anbieten. In diesem Artikel stellen wir Ihnen fünf erstklassige Online-Casinos vor, die genau das bieten: ein Startguthaben ohne Einzahlung. Von Winfest bis BingBong - jedes dieser Casinos bietet einzigartige Vorteile und Boni, die wir für Sie genau unter die Lupe genommen haben.

1. Winfest Casino: Attraktive Freispiele und Boni für Neukunden

Das Winfest Casino, anerkannt und reguliert durch die Home Gaming Entertainment Ltd. unter der Lizenz der GGL, präsentiert sich als einer der wenigen legalen und vertrauenswürdigen Anbieter für virtuelle Spielautomaten in Deutschland. Es zieht Neukunden mit einem attraktiven Angebot an Freispielen und Boni an, was es zu einem der bevorzugten Online-Casinos im Land macht.

Der erste Eindruck von Winfest ist besonders beeindruckend aufgrund seines Bonusangebots ohne Einzahlung. Neue Spieler werden direkt nach der Registrierung und Verifizierung mit 25 Freispielen für den populären Slot "Book of Dead" belohnt. Dieses Angebot ermöglicht es den Spielern, in die Welt der Online-Slots einzutauchen, ohne eigenes Geld zu riskieren. Es ist eine risikofreie Möglichkeit, das Casino zu erkunden und vielleicht sogar Gewinne zu erzielen, ohne einen Cent zu investieren.

Darüber hinaus bietet Winfest einen Einzahlungsbonus, der bis zu 100 € und 150 zusätzliche Freispiele beinhaltet. Dieser 100 % Bonus wird aktiviert, sobald die Spieler ihre erste Einzahlung tätigen. Die Flexibilität des Bonus ist besonders attraktiv, da Spieler schon ab einer Einzahlung von 20 € Anspruch auf diesen Bonus haben. Mit diesem Bonus können die Spieler ihr Glück bei einer Vielzahl von Spielen, darunter die von Merkur Gaming, Play'n Go und Pragmatic Play, versuchen und dabei ihr Spielerlebnis verlängern.

Zudem unterstreicht Winfest seine Attraktivität durch eine Vielzahl von Spielen und einen speziellen VIP-Bereich, der regelmäßige Spieler mit exklusiven Angeboten und Belohnungen verwöhnt. Die Kombination aus einem risikofreien Einstieg durch den Bonus ohne Einzahlung und den attraktiven Einzahlungsboni machen das Winfest Casino zu einem der besten Online-Casinos in Deutschland.

2. Wall Street Memes Casino: Beeindruckender 200% Einzahlungsbonus

Das Wall Street Memes Casino hebt sich in der Online-Casino-Landschaft mit einem besonders beeindruckenden Angebot hervor: einem 200%igen Einzahlungsbonus für neue Spieler. Dieses markante Angebot unterstreicht die Großzügigkeit des Casinos und stellt eine hervorragende Gelegenheit für Spieler dar, ihre erste Einzahlung erheblich zu steigern und damit ihre Chancen auf Gewinne zu erhöhen.

Der Kern dieses Angebots liegt in der Möglichkeit, den eingezahlten Betrag zu verdreifachen. Zum Beispiel wird eine Einzahlung von 500 $ mit einem zusätzlichen Bonus von 1.000 $ belohnt, was das Startguthaben auf insgesamt 1.500 $ erhöht. Diese beträchtliche Erhöhung des Startguthabens ermöglicht es den Spielern, eine breite Palette von Spielen zu erkunden und ihre Spielzeit erheblich zu verlängern.

Ein weiteres interessantes Merkmal des Einzahlungsbonus im Wall Street Memes Casino ist seine Auszahlungsstruktur. Der Bonus wird in zehn Raten ausgezahlt, wobei jede Rate freigeschaltet wird, nachdem ein bestimmter Wettbetrag im Casino umgesetzt wurde. Diese stufenweise Freigabe des Bonus sorgt für ein anhaltendes Engagement der Spieler im Casino, da sie schrittweise ihren Bonus freispielen und dabei das vielfältige Spielangebot genießen können.

Neben dem Einzahlungsbonus erhalten neue Spieler auch Freispiele. Beispielsweise werden 10 Freispiele für den Slot "Wanted Dead or a Wild" nach der ersten Einzahlung vergeben. Wenn die Einzahlung jedoch mit dem speziellen $WSM-Token getätigt wird, erhöht sich die Anzahl der Freispiele auf beeindruckende 200. Diese Freispiele sind besonders wertvoll, da sie ohne Wettanforderungen kommen und keine Gewinnobergrenzen haben, was den Spielern die Möglichkeit gibt, zusätzliche Gewinne zu erzielen, ohne zusätzliche Einsätze tätigen zu müssen.

Um für den Willkommensbonus berechtigt zu sein, ist eine Mindesteinzahlung von 30 $ in Kryptowährung erforderlich, und der Bonus wird automatisch angewendet, sodass keine speziellen Promo-Codes notwendig sind. Diese niedrige Eintrittsschwelle zusammen mit den lukrativen Boni macht das Wall Street Memes Casino zu einer attraktiven Wahl für Spieler, die nach einem beträchtlichen Startguthaben und spannenden Spielerlebnissen suchen.

3. Mega Dice: Ein Paradies für Bonusliebhaber

Mega Dice etabliert sich als ein wahres Paradies für Bonusliebhaber in der Welt der Online-Casinos. Mit seinem großzügigen Willkommensbonus und einer Reihe von Aktionen zieht es sowohl neue als auch erfahrene Spieler an, die auf der Suche nach Wert und Vielfalt in ihren Bonusangeboten sind.

Das Aushängeschild von Mega Dice ist sein beeindruckender Willkommensbonus für Neukunden. Bei der ersten Einzahlung erhalten Spieler einen 200 % Bonus, der ihnen erlaubt, ihren Spielstart zu maximieren. Der Höchstbetrag dieses Bonus kann bis zu 1 BTC betragen, eine Summe, die insbesondere in der Welt der Kryptowährungen beträchtlich ist. Dieser Einzahlungsbonus kombiniert mit 50 Freispielen für das Spiel "Wanted Dead or a Wild" schafft ein besonders verlockendes Angebot für neue Spieler, die das Casino erkunden möchten.

Interessant bei Mega Dice ist die Struktur der Bonusauszahlung. Der Willkommensbonus wird in zehn Raten ausgezahlt, wobei jede Rate freigeschaltet wird, sobald die Spieler das Sechsfache ihres Einzahlungsbetrags im Casino umgesetzt haben. Diese Anforderung führt zu einem 60-fachen Gesamtumsatz des Bonus, was die Spieler ermutigt, ihr Engagement im Casino auszudehnen und dabei die verschiedenen Spiele zu genießen.

Darüber hinaus bietet Mega Dice spezielle Aktionen an bestimmten Wochentagen an. Ein Beispiel ist die wöchentliche Mittwochspromotion, bei der Spieler bis zu 150 Freispiele für verschiedene Spiele erhalten können, abhängig von der Höhe ihrer Einzahlung. Diese regelmäßigen Aktionen halten das Spielerlebnis frisch und spannend und sorgen dafür, dass die Spieler kontinuierlich motiviert bleiben.

Zusätzlich gibt es den Montags Reload Bonus, eine weitere attraktive Aktion für treue Spieler. Dieser Bonus bietet je nach Wert der Einzahlung einen Reload-Bonus von bis zu 50 %. Solche wiederkehrenden Angebote machen Mega Dice zu einem attraktiven Online-Casino für Spieler, die nicht nur ein einmaliges Startguthaben suchen, sondern auch kontinuierliche Belohnungen und Anreize schätzen.

4. Lucky Block: Verlockende Boni und Freispielaktionen

Lucky Block stellt sich als eine herausragende Wahl für Online-Casino-Enthusiasten dar, die auf der Suche nach verlockenden Boni und Freispielaktionen sind. Mit seinem einladenden Willkommensbonus und zusätzlichen Freispielen bietet es eine attraktive Plattform, besonders für Neukunden, die ihr Casino-Abenteuer mit zusätzlichem Startguthaben und Chancen auf Gewinne beginnen möchten.

Der Hauptanziehungspunkt bei Lucky Block ist der großzügige 200%-Bonus auf die erste Einzahlung. Dies bedeutet, dass die erste Einzahlung eines neuen Spielers effektiv verdreifacht wird. Beispielsweise würde eine Einzahlung von 20 € einen zusätzlichen Bonus von 40 € bringen, wodurch das Startguthaben auf 60 € ansteigt. Der maximale Bonusbetrag, den Spieler erhalten können, ist ebenfalls beeindruckend: Bei einer Einzahlung von 5.000 € können die Spieler zusätzliche 10.000 € an Bonusgeldern erhalten, was ein außergewöhnliches Startguthaben darstellt.

Außer dem Einzahlungsbonus erhalten die Spieler 50 Freispiele. Diese Freispiele bieten eine hervorragende Gelegenheit, einige der beliebtesten Slot-Spiele im Casino zu erleben, ohne zusätzliches eigenes Geld einsetzen zu müssen. Freispiele sind eine großartige Möglichkeit für neue Spieler, das Spieleangebot von Lucky Block zu entdecken und vielleicht sogar ohne Risiko zu gewinnen.

Interessanter Aspekt des Lucky Block Bonus ist, dass der Gesamtbonus in Raten freigegeben wird. Wenn ein Spieler beispielsweise die maximale Einzahlung tätigt und den vollen Bonus beansprucht, wird dieser in zehn gleichen Raten freigegeben. Dieses stufenweise System ermöglicht es den Spielern, den Bonus über einen längeren Zeitraum zu genießen und sich mit dem Casino und seinen Spielen vertraut zu machen.

Außerdem bietet Lucky Block für jede Einzahlung von 600 € einen zusätzlichen Freispiel-Gutschein im Wert von 20 € an. Dieses Angebot steigert die Attraktivität des Bonuspakets weiter, insbesondere für Spieler, die zu höheren Einzahlungen bereit sind.

5. BingBong: Starten Sie mit einem lukrativen Willkommensbonus

BingBong Casino präsentiert sich als eine attraktive Option für Spieler, die auf der Suche nach einem lukrativen Willkommensbonus sind. Mit einem Angebot, das darauf abzielt, neuen Spielern einen starken Start zu ermöglichen, kombiniert BingBong finanzielle Anreize mit aufregenden Spielmöglichkeiten.

BingBongs Willkommensbonus ist speziell darauf ausgerichtet, Neukunden einen optimalen Einstieg zu bieten. Das Casino verdoppelt die erste Einzahlung neuer Spieler mit einem 100 % Bonus. Dies bedeutet, dass eine Einzahlung von beispielsweise 100 € zu einem zusätzlichen Bonus von 100 € führt, wodurch das Startguthaben auf 200 € ansteigt. Dieser Einzahlungsbonus gibt neuen Spielern die Chance, ihr Spielerlebnis mit einem erhöhten Guthaben zu beginnen, was ihre Spielzeit und Gewinnchancen erweitert.

Neben dem Einzahlungsbonus erhalten neue Spieler bei BingBong auch 50 Freispiele für das beliebte Slot-Spiel "Sizzling Hot Deluxe". Diese Freispiele bieten eine zusätzliche Möglichkeit, ohne Risiko zu spielen und das Angebot des Casinos kennenzulernen. Freispiele sind besonders für neue Spieler attraktiv, da sie das Spielerlebnis erweitern, ohne dass zusätzliche Einzahlungen nötig sind.

Das Willkommensangebot von BingBong ist so konzipiert, dass es sowohl zusätzliches Spielguthaben durch den Einzahlungsbonus als auch die Chance auf zusätzliche Gewinne durch die Freispiele bietet. Diese Kombination macht das Angebot besonders attraktiv für neue Spieler, die das Casino und seine Spiele erkunden möchten.

Die Aktivierung des Willkommensbonus bei BingBong ist einfach und unkompliziert. Spieler müssen sich nur registrieren und ihre erste Einzahlung tätigen, um den Bonus in ihrem Konto zu aktivieren. Der Bonus wird dann automatisch ihrem Konto gutgeschrieben, sodass sie sofort mit dem Spielen beginnen können. Dies macht BingBong zu einem der attraktivsten Online-Casinos in Deutschland.