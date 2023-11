Ethereum Schock Prognose: Treibt ETF-Hype ETH bald auf $10.000?

Die Entwicklungen rund um Ethereum (ETH), insbesondere im Hinblick auf die jüngsten Anträge für Ethereum Spot ETFs sorgt derzeit für Aufsehen. Fidelity, der drittgrößte Vermögensverwalter der Welt, hat kürzlich einen solchen Antrag bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht, mit dem Ziel, das Produkt an der CBOE in Chicago zu listen.

In last one month bitcoin have jumped

from $26,000 to $38,000 that's 46%

pump due to Bitcoin Spot ETF FOMO.



If same FOMO shifts to ETH Spot ETF,

we will easily see ETH pump to $2800

- $3000 in next one month pic.twitter.com/s3Tl13Lm3P - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) November 18, 2023

Dieser Schritt zielt darauf ab, US-Anlegern einen sicheren und regulierten Weg zu bieten, um in Ethereum zu investieren, und folgt auf ähnliche Initiativen von anderen großen Finanzakteuren wie BlackRock.

Fidelity hebt hervor, dass US-Kleinanleger derzeit keinen regulierten, börsengehandelten Weg haben, um in Ethereum zu investieren, und verweist auf die Risiken, die sich aus Gegenparteirisiken, rechtlichen und technischen Unsicherheiten ergeben. Die Insolvenzfälle von Unternehmen wie FTX, Celsius und BlockFi unterstreichen nach Ansicht von Fidelity die Notwendigkeit eines solchen Produkts. Ein Ethereum Spot ETF hätte in diesen Fällen möglicherweise verhindern können, dass Milliarden US-Dollar von Anlegergeldern gebunden werden.

Neben Fidelity haben auch andere bedeutende Vermögensverwalter wie BlackRock, Van Eck, 21Shares, Ark Invest und Grayscale Anträge für Ethereum ETFs eingereicht, wobei eine endgültige Genehmigung durch die SEC noch aussteht. Diese Anträge signalisieren ein starkes Interesse an regulierten Ethereum-Investmentprodukten und könnten das Vertrauen in die Kryptowährung stärken.

BREAKING: Fidelity filed a 19b-4 form Friday with CBOE for a proposed spot ethereum ETFhttps://t.co/8G8smEYpsl - Blockworks (@Blockworks_) November 17, 2023

Die Erwartungen im Krypto-Space sind hoch, und es gibt Spekulationen über mögliche Staking Rewards, die ETF-Anbieter in Form einer Dividende an die Anleger weitergeben könnten, obwohl hierzu noch keine konkreten Details vorliegen. Diese Entwicklungen stellen eine spannende Frage für Investoren: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in Ethereum zu investieren? Mit all diesen Entwicklungen und der anhaltenden Aufmerksamkeit könnte der Hype um Ethereum ETFs die Kryptowährung potenziell in neue Höhen treiben.

Ethereum stabilisiert sich bei 2.050 $ - Wichtige Überlegungen für Anleger

Chart der letzten 7 Tage, Quelle: www.coinmarketcap.com

Ethereum handelt zum Zeitpunkt dieses Berichts bei etwa 2.100 $ und verzeichnet damit einen leichten Anstieg um 2% im Tagesverlauf. Über die letzten sieben Tage betrachtet, konnte ETH um 7,1% zulegen. Dies folgte nach einem kurzzeitigen Rückgang auf 1.940 $ am 22. November, ausgelöst durch den Schock über die Ausgleichszahlung von Binance und den Rücktritt ihres CEO CZ, von dem sich Ethereum jedoch schnell erholte.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) stabile Werte, was auf eine gesunde Marktverfassung hinweist. Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) signalisiert derzeit zwar noch eine Verkaufsempfehlung, jedoch deutet die gegenwärtige Marktentwicklung auf eine mögliche baldige Trendumkehr hin. Trotzdem bleibt die charttechnische Situation insgesamt uneindeutig. Für Anleger könnte es daher ratsam sein, aktuelle Marktbewegungen abzuwarten oder bei einem Rückgang zum Supportlevel einen schrittweisen Einstieg in Erwägung zu ziehen.

Ethereum-Spot-ETF - das könnte sich ändern

Die Einführung eines Ethereum-Spot-ETFs könnte eine signifikante Wende am Kryptowährungsmarkt herbeiführen und das Momentum nachhaltig verändern. Im Unterschied zu einem Futures-ETF, der auf zukünftigen Preisvereinbarungen basiert, würde ein Spot-ETF direkt in Ethereum investieren und somit den aktuellen Marktpreis von Ethereum direkter widerspiegeln.

Ein solcher Schritt könnte die Wirkung auf den Ethereum-Kurs verstärken, da er eine engere Verbindung zwischen dem ETF und der tatsächlichen Marktbewegung von Ethereum herstellt. Der Markt zeigt eine starke Antizipation für diesen Typ von ETF, besonders nachdem der Ethereum-Futures-ETF nicht den erhofften kurstreibenden Effekt zeigte, wie es zuvor bei Bitcoin der Fall war. Ein Spot-ETF könnte somit eine effektivere Methode darstellen, um das Interesse der Investoren zu bündeln und auf Ethereum zu lenken.

Was könnte ein ETF ausmachen?

Finanzgiganten des Asset-Managements wie BlackRock, Vanguard und State Street, die zusammen Vermögenswerte in der Größenordnung von etwa 18 Billionen US-Dollar verwalten, spielen eine führende Rolle in der Finanzwelt. Zum Vergleich, das gesamte Geldvermögen der deutschen Bevölkerung liegt bei rund 7 Billionen Euro, was die Größenordnung dieser Asset-Management-Unternehmen unterstreicht.

Schon vom Bitcoin ETF Token gehört?

Wenn nur ein kleiner Bruchteil - etwa 0,05% - dieser immensen Finanzmittel in neu entstehende Ethereum-basierte ETFs (ETH-ETFs) umgeleitet würde, könnten bis zu 500 Milliarden US-Dollar in Ethereum fließen. Eine solche massive Investition könnte theoretisch den Preis von Ethereum auf etwa 7.000 US-Dollar katapultieren, selbst ohne zusätzliche private Investitionen. Dieses Szenario illustriert eindrucksvoll das immense finanzielle Potenzial, das im traditionellen Finanzsektor schlummert, und die daraus resultierenden Möglichkeiten für die Welt der Kryptowährungen.

Ethereum Preisziel von 10.000 Dollar: Eine realistische Zukunftsvision?

Angesichts der neuesten Entwicklungen und der sich abzeichnenden Perspektiven im Ethereum-Netzwerk, könnte ein Kursziel von 10.000 Dollar für Ethereum in der Zukunft durchaus realistisch sein. Ethereum festigt seine Position als führende Layer-1-Blockchain und zeigt mit geplanten Entwicklungen wie dem Proto-Danksharding kontinuierlichen Fortschritt. Solche fundamentalen Verbesserungen könnten sowohl die Nutzung als auch die Attraktivität von Ethereum erheblich steigern und damit einen möglichen Preisanstieg begünstigen. Hinzu kommt die Aussicht auf einen Ethereum-Spot-ETF, der mittelfristig beträchtliches institutionelles Kapital in den Markt einspeisen könnte.

